Sniktitt LG StanbyME Go

Slik er LGs «koffert-TV»

«StanbyME Go» er navnet på LGs nye koffert-TV. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Berlin/Tek.no: IFA-messen handler i stor grad om hjemmeunderholdning, men LGs siste TV-krumspring er noe helt annet.

De har nemlig stappet en 27-tommers monitor inn i en koffert, lagt til et batteri og egenhendig redefinert konseptet reise-TV.

«StanbyME Go», som er navnet på produktet, er i praksis en repakketering av et annet produkt LG har tilbudt en stund allerede - den batteridrevne stativ-TV-en StanbyME.

Inspirasjonen: LGs egen StanbyME på stativ. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Tre timer TV

Men der StanbyME sto på et stativ og var ment at du skulle kunne flytte med deg rundt i hjemmet og i hagen, tar altså Go-versjonen det hele et steg lenger.

Selve skjermen er imidlertid den samme. En 27-tommers LCD-skjerm med full HD-oppløsning og et deilig, matt belegg foran som sørger for at du skal slite minimalt med gjenskinn selv om du bruker den utendørs i lyse omgivelser.

LG forklarer at 4K-oppløsning ville økt strømforbruket såpass mye at det ikke ville være verdt det. Oppgitt batteritid nå er inntil tre timer på en lading.

Skjermen står på en fleksibel «arm» som lar deg stille den i nærmest hvilken vinkel du ønsker, og du kan også snu hele skjermen på høykant.

Sett TV-en på høykant om du vil speile mobilskjermen - eller bare ha litt bålhygge. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Bordmodus

Du kan også bruke den liggende flatt inne i kofferten, i det LG kaller «bordmodus», og LGs promobilder viser blant annet hvordan TV-en på denne måten kan fungere som et digitalt sjakkbrett.

Slik demonstrerer LG et bruksområde for koffert-TV-en. Kamera LG

Den støtter berøring, du kan styre den med stemmen eller med den medfølgende fjernkontrollen, og koffert-TV-en har fire innebygde høyttalere på totalt 20 watt. Det hele kjører en versjon av LGs WebOS-system, som vi også kjenner fra LGs andre smart-TV-er. Det betyr naturligvis også at du får tilgang til de fleste strømmetjenester direkte som apper på TV-en.

Airplay er støttet, og du kan også speile mobilskjermen både fra iOS og Android. En HDMI-port og en USB-port finnes på baksiden, hvis du skulle ha behov for å koble til eksterne kilder med kabel.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Noe knapp lysstyrke?

Et lite spørsmålstegn er maksimal lysstyrke. LG oppgir foreløpig ingen tall her, men hvis vi antar at TV-en de viste frem på IFA-messen var satt opp med full guffe, vil det nok kunne være litt problematisk å bruke denne ute hvis det er sterk sol.

PCMag testet for øvrig den vanlige StanbyME-skjermen, som også har tre timers oppgitt batteritid, til rundt 340 nits maksimal lysstyrke. Det er adekvat for generell innebruk, men litt knapt til bruk ute - selv om det matte belegget nok hjelper litt.

Et annet lite minus er at koffert-TV-en ikke har noen IP-sertifisering, altså at LG ikke gir noen lovnader om at den skal tåle vann eller støv. LG sier den er testet etter «militærstandard», men du bør nok unngå å ha den stående i regnet likevel.

Herligheten veier ellers rundt 12 kg, så det er neppe gadgeten du drar med deg på fjelltur. Dette er nok mer for campingluksus å regne.

12 kg koffert-TV. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ikke billig

Prisen er heller ikke klar, men LGs representant på messa var tydelig på at den kom til å bli mer enn 1000 euro, altså 11.500 kroner.

I USA koster stativversjonen og koffertversjonen av StanbyME det samme (999 dollar før avgifter), og om vi skal anta at det samme gjelder i Europa kan vi jo nevne at stativversjonen av StanbyME koster 1349 euro her i Tyskland. Det tilsvarer rundt 15.500 kroner med dagens kurs.

Produktet skal bli tilgjengelig i Europa senere i år.

Publisert 5. september 2023, 07:07

