En av årets mest spennende biler: Vi har kjørt Nio ES8

Nio ES8 er første bil ut fra kinesiske Nio, som starter sin europasatsing i Norge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 2 Sept 2021 17:15

Eggemoen/Tek.no: Inntoget av de kinesiske merkene i det europeiske og fremfor alt det norske bilmarkedet er kanskje en av hovedtrendene i 2021. Det neste merket inn er Nio, som satser såpass hardt på Norge at de starter reisen med å åpne et svært lokale på nesten 2000 kvadratmeter midt på Karl Johan i Oslo .

På mange måter kan Nio minne om Tesla, med fokus på det digitale, eget hurtigladernettverk og mobil service, blant annet. Men bilene og forretningsmodellen har noen særegenheter som gjør at de skiller seg både fra Tesla og alle andre.

Nio bygger nemlig bilene sine med utskiftbare batteripakker, som åpner for batteribyttestasjoner som alternativer til hurtigladere. Dessuten kan man kjøpe bilen «uten» batteri, og leie batteriet utenom.

Selskapet har eksempelvis varslet en batteripakke på hele 150 kilowattimer - som etter sigende skal komme mot slutten av 2022. Om du bare leier batteriet kan du dermed enkelt bytte til den store pakken når den kommer uten å betale hundretusenvis, eventuelt gå ned til en mindre og billigere pakke.

I løpet av 2021 skal fire «Power Swap»-stasjoner bygges i og rundt Oslo, og i løpet av neste år skal nettverket etter planen utvides til 16 stasjoner fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord.

Stor SUV

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Første bil ut fra Nio er ES8, en over fem meter lang SUV som fåes med enten seks eller sju seter, en batteripakke på 100 kilowattimer og rekkevidde på 500 kilometer etter WLTP. Firehjulstrekk er standard og bilen kan trekke henger på inntil 1500 kg.

Den skilter med solide 534 hestekrefter og 725 Nm dreiemoment, og skal gjøre 0–100 km/t på 4,9 sekunder. ES8 minner således en god del om en annen bil vi kjørte nylig, nemlig BYD Tang, men foreløpig vet vi ikke prisen på bilen - den skal nemlig ikke offentliggjøres før salgsstart 23. september.

Nios norgessjef Marius Hayler svarer imidlertid at de kommer til å posisjonere seg mer i premiumklassen enn å underkutte konkurrentene på pris, og peker på tyske merker som Audi og BMW som naturlige konkurrenter. Størrelsesmessig er naturligvis Audi e-tron og BMW iX begge aktuelle å nevne i forbindelse med Nio ES8, i tillegg til Tesla Model X.

Tidligere importsjef for Jaguar Land Rover og direktør i Bertel O. Steen Detalj, Marius Hayler, er sjef i Nio Norge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Luftdemping og massevis av krefter

Vi fikk en liten smakebit på kjøreopplevelsen i ES8 på Eggemoen flyplass ved Hønefoss, hvor Nio hadde satt opp både kjøring i sandtak, 0–100-testing og bilslalåm - alle selvfølgelig nøye kuratert for å demonstrere bilens egenskaper.

Vi fikk dessverre bare et lite kvarters kjøring på vanlig vei, men det var i alle fall nok til å konstatere at bilen virker godt støydempa, at luftfjæringa gir en svært behagelig kjøreopplevelse og at det faktum at bilen veier 2,5 tonn er svært godt kamuflert når du sitter bak rattet. Bak rattet i ES8 er stort sett et veldig flott sted å være.

«Hadde jeg bodd i et sandtak, skulle jeg kjøpt en slik», kommenterte en av våre journalistkolleger etter denne opplevelsen - selvfølgelig utvalgt for å vise offroadegenskapene til ES8. Fremkommeligheten her bør også tyde på at den er utmerket om vinteren, hjulpet av en egen snømodus.

Det innvendige kvalitetsinntrykket er også høyt - om enn ikke veldig luksuriøst. Materialer og overflater føles litt Tesla-aktige, i den betydning at de absolutt gjør nytten, men at de føles litt som kunstskinn, selv om det etter sigende skal være ekte nappaskinn. Sannsynligvis vil du merke det bedre etter noen års bruk, når setene får litt patina.

Samtidig: De fleste flater er myke å ta på, og det er svært få hule plastpaneler, så totalen blir likevel ganske god. Interiøret fåes for øvrig i svart, grå og en slags lys cognac-farge, og undertegnede synes som vanlig at sistnevnte er det mest attråverdige. Hver sin smak, selvfølgelig.

Du sitter godt i gode og elektrisk justerbare seter med både varme og ventilasjon, men kanskje kunne man ønsket seg noe mer sidestøtte - spesielt for litt aktiv kjøring. En stor og skarp skjerm i midtkonsollen tar seg av det meste av innstillinger, og selve brukergrensesnittet er intuitivt og ganske lett å navigere i. Du får også et instrumentpanel foran deg, i tillegg til hurtigknapper for enkelte innstillinger foran armlenet.

Nio-interiøret i den lysebrune fargen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Loungesete til passasjeren

Passasjersetet har dessuten en spesialfunksjon ved at det både har en elektrisk justerbar lårstøtte, i tillegg til en fotstøtte som kan heves i fotbrønnen. Du kan i tillegg lene setet helt bak til seteraden bak, så her er det gode muligheter til å ta seg en hvil hvis du er så heldig at du har noen andre til å sitte bak rattet. Soltak som faktisk kan åpnes er også en detalj vi ikke har sett på så veldig mange elbiler foreløpig.

Bilen kommer med modusene Eco, Comfort og Sport, som justerer på alt fra styring, demping og regenerering, og i Sport-modusen senkes dessuten bilen noe. Bilen er i jo i utgangspunktet svært sprek, spesielt i Sport-modusen som gir det bråeste gasspådraget. Eco-modusen reduserer imidlertid ytelsen såpass kraftig at 0–100 går opp til over ti sekunder, som føles ganske sedat.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Denne vil man nok neppe bruke om man ikke absolutt har behov for den ekstra energisparingen. Comfort-modusen er en fin mellomting, og du kan også lage din egen spesialmodus og sette de individuelle innstillingene selv. Litt artig er det at Nio oppgir valget for akselerasjon i sekunder fra 0–100.

Regenereringen er i utgangspunktet ganske kraftig, om enn ikke så kraftig at bilen kan kjøres med bare én pedal, men du kan også velge å redusere den til ganske minimalt om du heller vil rulle mest mulig. En egen knapp på rattet aktiverer «Nio Pilot», som er Nios selvkjøringsløsning. men den hadde vi ingen god anledning til å prøve i denne omgang.

ES8 fåes med 20- eller 21-tommers felger. 21-tommer er standard. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Håndtakene er vanligvis innfelt, men popper ut når du tar i dem. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Loungesetet foran inviterer til avslapping. Du kan også legge det helt ned mot seteraden bak. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Med alle justeringsmulighetene følger også en jungel av knapper. Her bør du vite hva du holder på med, og ikke legg fingrene i mellomrommet mellom setene og gulvet, da risikerer du å få dem i klem. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Utmerket plass i baksetet, riktignok med setene i bakerste posisjon. Da er det knapt plass til noe bak. Stein Jarle Olsen, Tek.no

De to bakerste setene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Slik ser det ut i versjonen med seks seter - og sort interiør. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Utsikten fra bakerste seterad. Soltak som kan åpnes er kjekt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

«Girspaken» sitter i midtkonsollen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Instrumentpanelet i ES8. Stein Jarle Olsen, Tek.no

«Hey, I’m Nomi»

Den lille klumpen midt på dashbordet er for øvrig Nios taleassistent «Nomi», som kan hjelpe deg med å endre på en rekke innstillinger. Foreløpig fungerer hun ikke på norsk (noe som skal være et par uker unna), men den engelske versjonen virket relativt habil, og gjenkjente de fleste kommandoer uten å mukke. Det eneste var at responsgraden på «Hey Nomi» ikke var helt prikkfri, for å si det mildt.

Her må vi nesten bare avvente og se hvordan den norske versjonen vil fungere, men en ting er i alle fall ganske sikkert: Barn vil i alle fall synes «hodet» som representerer Nomi og snur seg mot den som snakker, er underholdende. Absolutt litt gimmickaktig, men også en funksjon som faktisk har livets rett når den fungerer - om enn bare for å redusere mengden tid øynene må være på skjermen.

En stor skjerm i portrettmodus utgjør stort sett hele midtkonsollen i ES8. Legg også merke til Nomi-kula på toppen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Masse plass

Andre seterad i versjonen med syv seter står på skinner, og i bakerste posisjon har du veldig god plass både til beina og kanskje spesielt i høyden. Skyver du seteraden noe fremover blir det også plass til voksne å sitte i de to aller bakerste setene (om enn ikke veldig behagelig), men vi ser vel kanskje for oss at de blir mest aktuelle for barn.

De er i alle fall langt fra ubrukelige (og således mer praktiske enn i BYD Tang), og her kommer akselavstanden på 3,01 meter til sin rett. Velger du versjonen med seks seter får du enklere tilgang til baksetene, men du får ikke lenger et like flatt lasterom med setene nedslått. Isofix-fester er det for øvrig også på de to bakerste setene.

Nio oppgir solide 871 liter bagasjeplass med tredje seterad nedslått, og 1901/1861 liter for henholdsvis seks- og sjuseteren om du også slår ned andre seterad. Med alle setene oppe snakker vi 310 liter, som er mer småbilaktig. Bilen har ingen frunk, som vi kanskje gjerne skulle sett at den hadde, men ellers er det stort sett plass til å laste inn det meste man kan trenge.

Mye bagasjeplass i ES8 om du har den bakerste seteraden slått ned. Under gulvet finner du også et lite rom til for eksempel ladekabler. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Oppsummert

Det er naturligvis vanskelig å komme med noen «konklusjon» om ES8 uten at vi vet hva herligheten vil koste, og opplegget til Nio på Eggemoen var dessuten mer rettet mot potensielle kunder enn mot oss journalister - som helst vil kjøre en bil mest mulig på veien.

Likevel er det liten tvil om at førsteinntrykket her er veldig positivt, og det virker også som om Nio ønsker å følge opp kundemassen veldig, veldig tett. Som norgessjef Hayler sier det, så er hans oppfatning av suksess det første året at kundene opplever den gode servicen de kan tilby og er fornøyde fra dag én. Å vente med å offentliggjøre prisen helt til salgsstart tyder kanskje også på en viss selvtillit fra kinesernes side.

Nio ES8. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det store volumet vil uansett ikke komme med det første. «Kun» 400 biler skal komme til Norge i år.

– Da jeg snakket med William (Nio-sjef William Li, journ. anm.) sa han at hans første forventning var at vi skulle ansette flinke folk. Jeg tror vi vinner prisen for mangfoldighet, om det fantes en sånn. Vi har folk fra 11 nasjoner og fra alle bransjer. Hvis det bare hadde vært bilgutter som meg, hadde vi bare «copy-pastet» fra det vi har gjort før, sier Hayler til Tek.no.

– I tillegg sa han at han forventet at vi bygger varemerket, blant annet gjennom Nio House og et ekstremt fokus på ettermarked og tjenester for kunden. Jeg hadde forventet at det kom et punkt tre om antall biler, men det kom aldri - selv om jeg selvfølgelig har en personlig ambisjon, sier Nio-sjefen.

Hva så med hurtigladerplanene? Nio har sagt at de skal bygge egne hurtigladere også i Norge, men Hayler sier dette vil komme i tillegg til det han kaller «den ekstremt gode» hurtigladerinfrastrukturen i Norge, med hurtigladere i nærheten av batteribyttestasjonene og på utvalgte sentrale steder utenom.

Prisen og ytterligere detaljer får vi altså vite 23. september - samme dag som Nio-lokalet på Karl Johan åpner dørene.

PS: Neste år kommer også sedanen ET7 til Norge. Nio opplyser for øvrig at Euro NCAP-testen av ES8 er like rundt hjørnet.