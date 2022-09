Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Motorola Edge 30 Ultra

Motorola lanserer telefon med 200 megapiksler

To ekstreme mobiler på vei fra Moto.

Torsdag kveld norsk tid – bare en dag etter Apples iPhone-lansering – avslørte Motorola et lite knippe nye telefoner, og gjevest av de nye modellene er Edge 30 Ultra. En mobil med voldsom kameraoppløsning.

Telefonen er gunstig priset med tanke på toppspesifikasjonene, for her får du så godt som alt – en tusenlapp eller tre billigere enn hos de største konkurrentene. Så vidt under 9.000 kroner slipper du unna med, og da får du en solid slump lagringsplass inkludert.

Den andre mobilen heter Edge 30 Neo, og for litt over tre tusenlapper kan du få en telefon som ser ut til å ha både ytelse, kamerakvalitet og design langt over sin prisklasse. Les mer om den lenger ned i saken.

- - - Motorola Edge 30 Ultra 5G Motorola Edge 30 Neo Nothing Phone (1) 8GB RAM 128GB Nokia X30 128/6 GB annonse Pris 8 990,- - 5 090,- 5 361,- Omtrentlig frapris (kr) 8990 3200 5100 5500 Dimensjoner/vekt (cm/gram) 161,8 x 73,5 x 8,5 / 198,5 15,3 x 7,1 x 7,7 / 155 15,9 x 7,6 x 0,8 / 193 15,9 x 7,4 x 0,8 / 185 Byggematerialer Glass, aluminium - Glass, aluminium Glass, aluminium, plast Vannsikring IP68 IP52 Sprutsikker (IP53) Tett (IP67) Skjermtype OLED, 144 Hz 6,28" pOLED, 120 Hz 6,55", Fleksibel OLED, 120 Hz 6,43", OLED, 90 Hz, HDR10 Skjermglass Gorilla Glass 5 - Gorilla Glass Gorilla Glass Victus Fingerleser I skjermen, optisk - I skjermen, optisk I skjermen Prosessor Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 695 Snapdragon 778G+ Snapdragon 695 5G Lagringsplass (gigabyte) 256 128 128 eller 256 128 eller 256 Ram (gigabyte) 12 8 8 eller 12 6 eller 8 Hovedkamera 200 MP, f/1.9, OIS 50 MP, f/1.8, IOS 50 MP, f/1.88, OIS 50 MP, f/1.8, OIS Vidvinkelkamera 50 MP, f/2.2 13 MP f/2.2 50 MP, f/2.2, AF 13 MP, F2.4 Selfiekamera 60 MP, f/2.2 32 MP, F/2.4 16 MP, f/2.45, FF 16 MP, f/2.4 Batteristørrelse 4610 mAh 4020 mAh 4500 mAh 4200 mAh, 33W lading Lader inkludert Ja, 120W Krysse av Bytt Bytt Trådløs lading (ja/nei) Ja, inntil 50W Krysse av Krysse av Bytt

Får ikke fingermerker

Her er det buet glass på forsiden, og et frostet svart bakglass. Kamerahumpen viser tydelig at her er det noe spesielt på gang, med et ganske digert øye øverst til venstre på baksiden, over to mindre øyne og ved siden av en blits.

Edge 30 Ultra har kurvet skjermglass og kurvet bakglass som møtes i midten i en ganske tynn metallramme. På dette området føles den litt som Samsungs eldre Edge-modeller, men samtidig er både kamerahumpen og den frostede baksiden litt uvanlig. Sistnevnte gjør at fingeravtrykk praktisk talt ikke setter seg på Edge 30 Ultra.

Lynrask lading

Som en av få Motorola-modeller har Edge 30 Ultra ikke fingeravtrykksleseren på siden av telefonen, men i stedet midt i skjermen. En annen relativ uvanlighet her er at telefonen er helt vanntett, i stedet for «bare» å ha det vanntette belegget over elektronikken, slik alle Moto-telefoner har om de ikke har IP-sertifisering slik denne har.

Som seg hør og bør i disse dager har Motorola satset på ille rask opplading, med en 120-wattsladder inkludert i esken. Her går det fort, og du slipper å kjøpe det attåt.

Rask trådløslading også

Det du derimot må belage deg på å betale ekstra for er trådløslading inntil 50 watt. Den laderen koster ekstra. Handler du tidlig kan du imidlertid få med en smarthub fra Lenovo der trådløs lader følger med, om enn en med mer bedagelige hastigheter.

Batteriet her er for øvrig på 4.300 mAh, som ikke er voldsomt stort for en såpass voksen telefon. Det har blitt vanlig med størrelser opp mot 5.000 mAh i telefoner av vanlig størrelse som her. Men det som likevel trekker opp er at den har fått en prosessor vi kjenner som svært strømsnill og lynende rask. Dermed burde den holde lenge på en lading likevel.

Vi kommer tilbake med nærmere test av Edge 30 Ultra. Men den var ikke alene i dagens lansering. Også en billig rakker ble sluppet.

Billig, lekker og rask

I samarbeid med Pantone har Motorola lansert Edge 30 Neo. Dette er en telefon til bare rett over 3.000 kroner, men der det likevel har blitt plass til sjokkerende mange godsaker.

Et forholdsvis greit spesifisert kamera er med, og en rask 120-hertz OLED-skjerm hører til. Prosessoren burde være rask nok, i form av en Snapdragon 695-brikke. Med 8 gigabyte RAM og 128 gigabyte lagring slår denne telefonen oss som «langt unna minstemål» for en pris som virker skikkelig attraktiv.

Oppå det hele er et pent design med «offisielle Pantone»-farger som en av salgsgimmickene.

Meget velutstyrt for pengene

Det som ikke er en gimmick er Motorolas tradisjonelle vannavvisende belegg, som gjør at selv om telefonen ikke er vanntett tåler den å bli utsatt for ganske mye væske uten å ta kvelden. Det gjør den greit egnet for klassisk norsk sinnavær.

Uansett hva slags grunn man har til å ikke ville blakke seg på en mobiltelefon ser Edge 30 Neo høyaktuell ut. Vi må fortsatt teste den før vi konkluderer med noe, men med spesifikasjonene ferskt foran oss kan vi si såpass som at da Nokia lanserte en lignende telefon i form av Nokia X30 under årets IFA-messe var spesifikasjonene litt svakere, og prisen 2.000 kroner høyere.

Test av Edge 30 Neo kommer nok i rask rekkefølge etter toppmodellen, så «watch this space», som det heter på svensk.