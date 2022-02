Her er endelig Skoda Enyaq Coupé: Vi fikk se den i Oslo

Skodas Enyaq Coupé er nå offisiell, og vi fikk ta en kikk på bilen i Norge.

Det lekre Vision iV-konseptet Skoda presenterte i 2017 ga mildt sagt en viss entusiasme for elbilen Enyaq, men mange lot seg muligens skuffe av at Skoda valgte å lansere den litt mindre sexy SUV-varianten før coupé-varianten fra konseptet.

Mandag var imidlertid dagen kommet for avdukingen av coupé-modellen av Enyaq. Dette er altså Skodas versjon av bilen morselskapet Volkswagen kaller ID.5, akkurat som Enyaq er Skodas versjon av ID.4.

Slik så Skodas Vision IV-konsept ut. Produksjonsmodellen er blitt Enyaq Coupé.

Litt bedre rekkevidde, ellers mye likt

Ikke overraskende vil spesifikasjonene for Enyaq Coupé være mer eller mindre identiske med Enyaq SUV. Vi snakker batterialternativer på 58 og 77 kilowattimer, men den fallende taklinjen gir hakket bedre aerodynamikk, så nykommeren klarer å skvise ut noen ekstra kilometer versus søstermodellen.

Maks rekkevidde for modellen med det store batteriet og bakhjulsdrift er oppgitt til 545 kilometer etter WLTP, mot 528 kilometer for den tilsvarende SUV-versjonen.

Skoda har foreløpig ikke sluppet rekkeviddetall for de øvrige versjonene, men du kan nok med stor sannsynlighet se på tallene for SUV-versjonen og legge til 10–15 kilometer.

Til sammenlikning: Slik ser «standardversjonen» av Enyaq ut.

SUV-versjonen har rekkevidder som følger:

Enyaq 60 iV (58 kWh): 409 km

Enyaq 80 iV (77 kWh): 528 km

Enyaq 80X iV (77 kWh, firehjulstrekk): 489 km

Den ekstra rekkevidden går litt på bekostning av bagasjeplassen, hvor coupéversjonen har 570 liter og SUV-versjonen 585 liter. Tapet er kanskje ikke like stort som man kunne frykte, og det er heller ikke bakseteplassen.

Vi fikk anledning til å prøvesitte Enyaq Coupé på den norske avdukingen mandag, og kunne konstatere at man sitter godt i baksetet her. Beinplassen er god og det er faktisk også utmerket plass i høyden, tross den endrede taklinjen fra «vanlige» Enyaq.

Glasstak er standard

Undertegnede på 183 centimeter kunne fint sitte rak i ryggen og fortsatt ha 7–8 centimeter ledig plass over hodet, som nok delvis skyldes at panoramaglasstaket «løfter» taket litt og gir bedre plass rundt hodet.

Dette skal være standard på Enyaq Coupé, og det skiller seg også fra taket i SUV-Enyaq ved at det ikke er delt i to av en bjelke på midten, men heller er en stor helhetlig glassflate. Det du imidlertid går glipp av er muligheten til å åpne den fremre delen av taket.

Stort glasstak er standard i Enyaq Coupé.

Du har faktisk også uvant god støtte under lårene i baksetet, noe som ofte pleier å være et problem i elbiler med batteriet under gulvet. Det skal sies at seteryggen bak også er ganske rett, så du sitter muligens noe mer oppreist enn hva tilfellet er i en del andre biler – med ditto lårstøtte.

Også foran er det god plass, og Enyaq ser ut til å fortsette å være en utmerket familiebil også i coupéutgaven. Undertegnede har vært blant dem som har vært tiltrukket av designet helt siden Vision iV-konseptet, og det endelige resultatet er jammen ikke veldig langt unna konseptbilen, selv om produksjonsbilen selvfølgelig har fått elementer som var tatt vekk av designhensyn i konseptet – som dørhåndtak.

Ny RS-modell

Ellers er motorkraften også identisk med SUV-versjonen av Enyaq (henholdsvis 180, 204 og 265 hestekrefter), med et viktig unntak – den dårligst spesifiserte motoren på 109 kilowatt/148 hestekrefter er tatt bort, og inn er kommet en ny toppmodell kalt Enyaq Coupé RS iV med 220 kilowatt/299 hestekrefter og 460 Nm moment.

Den skal gjøre 0–100 på 6,5 sekunder og tilsvarer i praksis Volkswagens ID.5 GTX i ytelser. Som for ID.5 vil også maksimal ladehastighet være noe økt – fra 125 til 135 kilowatt. Det skal gi 10–80 prosent lading på under 30 minutter.

RS-modellen får dessuten noen små designendringer fra standardmodellen, med en «ekstra sportslig» støtfanger foran og sideskjørt i bilens farge. Toppfarten er også økt med 20 kilometer i timen, til 180 kilometer i timen.

Du kan også få den med felger helt opp til 21 tommer, men det vil naturlig nok gå ganske betydelig ut over rekkevidden. Maks hengervekt er fortsatt 1200 kg.

Håper og tror på brikke-bedring

Volkswagen og Skoda ser ut til å ha vært omfattet av den verdensomspennende brikkemangelen i stor grad, noe Skoda-sjef Thomas Meiner i importør Harald A. Møller ikke la skjul på under et pressearrangement i Oslo mandag.

– Vi, som andre i bransjen, sliter med denne problemstillingen, og fabrikkene har slitt med å levere biler i det antallet som vi skulle ønske. Vi tror denne situasjonen vil fortsette en stund til, men også at det vil skje en bedring i løpet av 2022. Vi jobber uansett knallhardt med å få biler til Norge, sa Meiner.

– Vi har de sterkeste partnerne noen kan ønske seg i ryggen, og om det er noen som kan få styr på dette, er det Volkswagen AG.

570 liter bagasjerom er bare 15 liter mindre enn i SUV-versjonen av Enyaq. Et ganske dypt rom under gir også god plass til kabler og liknende.

Salgsstart i april

Skoda åpner for bestilling av Enyaq Coupé umiddelbart i en del andre land, med en seksmånedersperiode hvor det kun vil være RS-modellen som er tilgjengelig. I Norge vil imidlertid ikke dette gjelde.

Her vil ikke salget starte før rett over påske, nærmere bestemt mellom 20. og 25. april, opplyste Meiner, og da for alle modellene av Enyaq Coupé. Meiner sier de ønsker å ha biler hos forhandlerne og klar for prøvekjøring før de starter salget.

Prisen er heller ikke klar på nåværende tidspunkt, men Skoda-sjefen var klar på at det neppe skal veldig kompleks spekulasjon til for å skjønne omtrent hvor landet ligger. En Volkswagen ID. 5 koster omtrent 18.000 kroner mer enn en tilsvarende ID. 4, og tilsvarende for ID. 5 GTX og ID. 4 GTX.

Dagens Enyaq SUV koster henholdsvis 403.200 kroner for iV60, 472.200 kroner for iV80 og 498.200 kroner for iV80X, så vi kan vel anslå en startpris rundt 420.000 kroner for iV60 og en pris på RS-versjonen noe over en halv million.

Det bringer Enyaq Coupé omtrent på linje med Fords Mustang Mach-E når vi snakker startpris, for biler med omtrent samme batteristørrelse. Toppmodellen nikker på sin side mot Teslas Model Y (cirka 549.000 kroner inkludert levering), som er hakket sprekere og klarer 0–100 på 5,0 sekunder.

Du kan også få nevnte Mustang Mach-E med firehjulstrekk og et større batteri på 99 kilowattimer (brutto) fra 559.500 kroner. Den har en oppgitt rekkevidde på 540 kilometer, mot 533 kilometer for Model Y.