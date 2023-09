Sniktitt Smart #3

0–100 på 3,9 sekunder: Her er Smart #3

Smart #3 er andre modell ut etter at Smart ble et «joint venture» mellom tyske Daimler og kinesiske Geely. Den ble vist frem for første gang i Europa på IAA-messen i München. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

München/Tek.no: Smart er nok mest kjent for sine bittesmå «Fortwo»-modeller, fra tiden merket var heleid av Daimler og lå under Mercedes-Benz.

I 2019 varslet imidlertid Daimler at de ville etablere et nytt partnerskap med det kinesiske gigantkonglomeratet Geely rundt Smart-merket, med produksjon i Kina og nye modeller på Geelys elbilplattform SEA.

Den første modellen ut er Smart #1, som er en kompakt liten sak på 4,27 meter og søstermodellen til Volvos lille EX30, som vi så nærmere på nylig.

Volvo er som kjent også inne under Geely-paraplyen, og EX30 bruker i likhet med Smart #1 SEA-plattformen. Andre konkurrenter vil være biler som Peugeot e-208, Opel Corsa-e, MG4 og kommende Volkswagen ID.2.

Europapremiere for Smart #3

Bruker SEA-plattformen gjør også den litt større Smart #3, som hadde sin europapremiere på IAA-messen i München denne uken. Denne er 4,4 meter lang, altså 13 centimeter lenger enn lillebror #1. Dermed heter også konkurrentene blant annet Hyundai Kona, Volkswagen ID.3, Peugeot e-2008 og Zeekr X.

Smart har invitert til norsk pressekjøring av Smart #1 om en drøy uke, så mer innhold om den er nært forestående. Vi prioriterer derfor Smart #3 i denne omgang, men en liten Smart #1-bildeserie skal vi likevel koste på oss:

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Smart #1 - her i topp-utstyrsnivået Brabus. Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no

0–100 på 3,9 sekunder

Treeren har en batterikapasitet på 66 kilowattimer, som skal gi en WLTP-rekkevidde på mellom 415 og 455 kilometer avhengig av versjon. Den kommer i versjoner både med bak- og firehjulsdrift, henholdsvis med 272 og 428 hestekrefter.

Smart #3 er en 4,4 meter lang crossover. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Heftigste versjon (Brabus) skal klare 0–100 km/t på bare 3,9 sekunder, som er i samme område som Performance-varianten av Tesla Model Y (3,7 sekunder).

Akkurat som Zeekr X skal Smart #3 kunne trekke solide 1600 kg tilhenger, og det gjelder uansett hvilken drivlinje. Det er det ikke mange andre i denne størrelsesklassen som gjør.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Hurtiglading kan gjøres med inntil 150 kilowatt, som skal gi 10–80 prosent på den velkjente halvtimen. Ombordladeren er på 22 kilowatt som standard, som er det beste du får på noen bil. Om du mot formodning skulle ha tilgang på en slik effekt hjemme, vil du kunne fullade Smart #3 på rundt tre timer.

Ålreit beinplass bak... Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Kjempeglasstak

I likhet med i Zeekr X preges kabinen i Smart #3 av det svære panoramaglasstaket som dras helt bak over hodet på baksetepassasjerene.

Det er også greit med beinplass bak, og du kan skyve beina noe inn under setene foran. Gulvet er nesten flatt, bare med en ørliten forhøyning i midten. Det er også luftig i høyden, og det gjelder selv om du skulle være forvist til å sitte i midten.

...men noe trangt om du er høyreist og sitter bak noen som liker det romslig foran. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Litt kritisk må vi imidlertid få være til den opplevde kvaliteten i det som etter sigende skal være en «premium»-bil. Her er det mye hardplast ute og går, og tilsynelatende et ganske langt steg ned fra den nevnte Zeekr-modellen.

Artig setedesign. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

370 + 15 liter bagasje

De ekstra centimeterne versus lillebror #1 ser du i hovedsak kun i bagasjerommet - som har to nivåer og ytterligere et lite rom under dette igjen. Oppgitt kapasitet er 370 liter, i tillegg til at du får en liten frunk på 15 liter - totalt 50–60 liter mer enn i Smart #1.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Nye Hyundai Kona har nesten 100 liter større bagasjerom, for ikke å snakke om Renaults nye Scenic, som har ytterligere rundt 80 liter å rutte med, i hovedsak takket være et veldig dypt rom. Oppgitt nyttelast inkludert fører er for øvrig 450 kg uavhengig av modell.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Foran får du en 12,8-tommers infotainmentskjerm med full HD-oppløsning, og det er nok på infotainmentsystemet du ser den kinesiske innflytelsen tydeligst. De har en egen estetikk på slike digitale grensesnitt som skiller seg litt fra typisk vestlig design - uten at det nødvendigvis er negativt.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ellers er de sirkulære luftdysene tydelig Mercedes-inspirerte, og en ganske feit midtkonsoll skjuler USB-porter, koppholdere og lagringsrom. Instrumentpanelet måler 9,2 tommer, og på alle utstyrsnivå utover innstegsmodellen får du headup-display.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Selvkjøring og parkeringshjelp

Alle modeller har «highway assist» med adaptiv cruisekontroll, filholder og filskiftassistent, 360-graders kamera og parkeringssensorer. Over innstegsnivået får du også automatisk parkeringsassistent og adaptive langlys.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Smart sier Smart #3 skal bli tilgjengelig i Tyskland mot slutten av dette året, og i andre markeder fra og med 2024. Prisen starter på 43.490 euro, som skulle bli rundt 420.000 kroner når vi trekker fra tysk moms på 19 prosent.

Hos den norske Smart-importøren Bertel O. Steen svarer merkesjef Christian Siljan Halvorsen at de «tar en bil av gangen», men at også #3 vil bli tilgjengelig i Norge etter hvert.

Publisert 14. september 2023, 09:27