Roborock S7 kan noe ingen andre robotstøvsugere kan

Roborock S7 ser ut som alle andre Roborocker. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 28 Feb 2021 06:00

I alle årene hvor det ikke har vært en verdensomfattende pandemi som har snudd opp ned på hverdagene våre, har vi i Tek.no pleid å reise på teknologimesser verden over for å se hva slags spennende dingser som er på vei til markedet.

Der får vi gjerne se splitter nye produkter, rett fra fabrikk, ofte lenge før de er helt klare for butikkhyllene.

Det har det blitt lite av de siste tolv månedene, hvor vi stort sett har vært låst inne på hvert vårt hjemmekontor. Vi har jo testet uhorvelig mange produkter likevel , men så mye fikling med produkter før de er helt klare har det ikke blitt.

Men så en dag dukket det en eske på døren, med akkurat dét: En tidlig versjon av Roborocks kommende toppmodell: S7. Altså selskapets nye «high-end»-robotstøvsuger, som skal by på et par nye finurligheter ingen andre modeller kan by på.

Forgjengeren Roborock S6 MaxV toppet vår samletest av robotstøvsugere i fjor , så da er det jo ekstra spennende å se hva årets modell klarer å gjøre enda bedre.

Flere av de nye funksjonene er faktisk såpass spennende at vi følte at S7-en fortjente en liten sniktitt, selv om vi altså ikke kan gjøre en fullverdig test ennå.

En mopp som faktisk funker?

Én ny designdetalj: Et lite ledlys foran knappene, som pulserer mens man lader. Niklas Plikk, Tek.no

Vi har testet Roborock-støvsugerene helt siden den første modellen kom på markedet i 2017 , men da med Xiaomi-navn. Nå har Roborock blitt såpass store at de har droppet Xiaomi fra navnet sitt, men de er fortsatt en del av den ganske så enorme Xiaomi-porteføljen av produkter.

Moppen sklir man enkelt inn på baksiden, og vanntanken tas ut separat. Den rommer 300 milliliter. Niklas Plikk, Tek.no

De største oppgraderingene til Roborock S7 er knyttet til moppen. Hvis du har lest noen av robotstøvsugertestene våre har du trolig fått med deg at vi ikke nødvendigvis er storfans av våtmoppene på robotstøvsugerene.

De har ikke vært særlig effektive, de har krevd litt manuelt oppsett, og de fungerer dårlig i hus med tepper. Men i Roborock S7 virker det som nesten alle våre innvendinger har blitt tatt til følge.

For det første skryter Roborock av sonisk vasking, ved at moppen vibrerer på en frekvens på 50 Hz, opptil 3000 ganger i minuttet, som gjør at moppen faktisk skrubber gulvet, og ikke bare sklir over smuss og skitt. Dette blir veldig interessant å teste ut, selv om ved nærmere inspeksjon av den nye moppen er det tydelig at det bare er den midtre delen av moppen som ser ut til å bevege på seg, ikke hele moppen.

Likevel: Det bør by på betydelig bedre resultater enn før.

Den andre mopp-oppgraderingen er at støvsugeren kan løfte moppen opp, slik at den ikke berører gulvet. Den kan også automatisk løfte opp moppen når den gjenkjenner at den er på et teppe, slik at den ikke setter seg fast, eller gjør teppet vått. Vi har bare så vidt testet dette på noen tepper og et stuegulv, men førsteinntrykket er at det faktisk fungerer.

Se videoklippet under, hvor vi manuelt setter moppen til å gå opp og ned i appen:

Mister høydepunktet fra S6 MaxV

I vår samletest av robotstøvsugere som vi oppdaterte i august 2020, var det Roborock S6 MaxV som kom best ut. Én av grunnene til at den stakk av med seieren var fordi det var den eneste robotstøvsugeren vi hadde testet som klarte å unngå løse kabler, sko og andre dingser på gulvet, ved hjelp av to kameraer på framsiden av støtfangeren. Mens andre støvsugere slukte hver kabel de kom over, kjørte S6 MaxV forsiktig rundt dem, i hvert fall i de fleste tilfeller.

Dette har ikke Roborock S7. Her er det bare den vanlige distansesensoren i front, samt lidar-riggen på toppen, slik samtlige av Roborocks modeller har brukt for å navigere.

Roborock S6 MaxV t il venstre, med de doble frontkameraene, og Roborock S7 til høyre. Niklas Plikk, Tek.no

Det er veldig synd, og årsaken er trolig så enkel som at Roborock holder det igjen til en dyrere modell som slippes senere.

Dette har for øvrig vært et av de større problemene med mange av de kinesiske robotstøvsugerselskapene, som slipper en hel haug av modeller hvert år, fremfor å bare holde seg til én eller to modeller.

Roborock S7 er selskapets første modell som kan bruke deres nye dockingstasjon som automatisk tømmer støvbeholderen.

Nytt i år er også at Roborock lanserer en dokkingstasjon med automatisk støvbeholdertømming, akkurat som iRobot og en håndfull andre produsenter allerede har gjort. Dette gjør at du slipper å manuelt tømme støvbeholderen, og du kan være sikker på at det ikke flyr ut masse støv i rommet, ettersom alt suges opp i en lufttett pose i dokkingstasjonen. Tidsbesparende, og litt mer hygienisk, men det går jo på bekostning av plass, samt kostnaden av både dokkingstasjonen og støvsugerposene du må bytte ut jevnlig.

Dokkingstasjonen selges separat, og S7 vil være den første maskinen fra Roborock som støtter den.

Siste tanker

Modellen vi har fått inn er altså bare en prototype, og ikke helt klar for salg ennå. Derfor vil vi ikke uttale oss så mye om verken vaske- eller støvsugerresultater, da ting fortsatt kan endre seg fram til lansering.

Førsteinntrykket er uansett omtrent som forventet: Nok en solid maskin fra det vi nesten bare antar er markedsledende i Norge på dette tidspunktet, med et par veldig interessante nyvinninger. Roborock har levert mopper til støvsugerne sine siden 2018, men det er først nå de virkelig er interessante, synes vi. Det største spørsmålet blir nok hvor mye vi savner kameraene fra S6 MaxV, og om en superavansert mopp kan veie opp for mangelen.

Følg med i de kommende månedene for en større oppdatering av vår store samletest av robotstøvsugere, hvor vi naturligvis skal gi en vurdering av Roborock S7 når den blir tilgjengelig for salg.

Et par flere bilder:

