Disney+ er lansert

Mange melder om store problemer med å logge seg inn.

Disney+ nå omsider lansert i Norge etter å ha blitt utsatt flere ganger.

Men i morgentimene har en rekke lesere meldt i fra om at det er store problemer med å få logge seg på. For flere kutter appen ut før de i det hele tatt kommer så langt som å få logget på.

Mange har trøbbel med å logge inn

Disney+ er altså oppe og går på en rekke plattformer. Men innboksen vår tyder på at det er langt fra alle som får brukt tjenesten i dag.

Blant annet har vi fått flere meldinger på at det er trøblete å logge seg inn via Android-telefoner. Samtidig har også flere andre leser meldt om at appen til PS4 bare kutter ut før du rekker å komme til innloggingsvinduet.

Noen har også meldt om problemer når de prøver å logge inn med en iPad.

PS: Saken oppdateres så fort vi får svar fra Disney+ om problemene. Et lesertips er å slette appen og reinstallere den. For noen har dette løst problemet.

Populær i andre land

Strømmetjenesten har allerede rukket å få hele 50 millioner brukere på verdensbasis etter den ble lansert i USA i fjor høst. Det er fortsatt et stykke unna Netflix, men nå som tjenesten sprer seg til enda flere land, kan det hende det blir kamp om strømmetronen.

Disney priser strømmetjenesten sin aggressivt, og har satt månedsprisen til 69 kroner, eller et årsabonnement for 689 kroner. Det er betydelig lavere enn flere av konkurrentene, og inkluderer også 4K-oppløsning og mange profiler, noe for eksempel Netflix begrenser til bare de dyreste abonnementene.

På menyen står en rekke store titler, men du må likevel smøre deg med litt tålmodighet på noe.

På høyeste kvalitet bruker tjenesten 4,2 GB i timen.

– Ser skarpt og bra ut

Tjenesten er tilpasset slik at du kan ha flere ulike brukere hvor du kan tilpasse innholdet etter alderen til brukeren. Du har det som kalles «offlinemodus», altså kan du laste ned innhold uten begrensninger på inntil 10 enheter. For å så kunne se dette uten tilgang til nettverk senere.

Du bruker tjenesten på samme måte som Netflix, altså fortrinnsvis via en egen app. Så vidt vi kan se, får du tjenesten på de aller fleste plattformer, inkludert smart-TV-er som Samsung.

Mange av seriene og filmene er tilgjengelig i 4K-oppløsning, og ut i fra første øyekast virker kvaliteten å være god. Skarpheten og detaljene i bildet vitner om innholdet ikke er komprimert for hardt, og det er lite «grums» å spore i bildet.

Det må sies å være imponerende, spesielt fordi Disney sier tjenesten deres bare bruker 4,2 GB data i timen, sammenlignet med Netflix som bruker cirka 8 GB data i timen på 4K.

Dette er noe vi naturligvis må gå litt nærmere etter i sømmene, og ta en nøyere titt på. Men om denne tjenesten har tatt i bruk nyeste generasjon komprimering (VVC/H.266), som vi fikk se på CES i starten av året, kan disse lovnadene henge på greip. Den er nemlig ventet å kutte båndbredde-behovet i to.

Du får ikke alt med en gang

Førsteinntrykket av både grensesnittet og utvalget må sies å være som forventet. Det er rent og pent, og det meste vi kan tenke oss av Disney-relatert innhold er på plass. Marvel-filmer, Star Wars-filmer og selvfølgelig alle klassiske animerte Disney-filmer er på plass, og til og med samtlige sesonger av The Simpsons har funnet veien til Disney+. Sistnevnte kommer som en følge av at Disney kjøpte opp Fox for en stund tilbake, noe som gjorde biblioteket deres enda fyldigere.

Når det er sagt så er det ikke så mange nyheter her. Disney skryter av 40 originalproduksjoner til Disney+, men sammenlignet med konkurrenter som Netflix som pumper ut originalt innhold tilsynelatende hver eneste uke, henger Disney litt etter.

Det er også trist å se at et av strømmetjenestens største trekkplaster for mange Star Wars-fans - The Mandalorian - bare har to episoder tilgjengelig. Med tanke på at hele serien har vært tilgjengelig for amerikanske Disney+-brukere i månedsvis, virker dette som en unødvendig begrensning. Det er tydelig at de aktivt går inn for at seere skal se én og én episode, fremfor Netflix’ kjente «binge»-metode.