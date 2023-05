Sniktitt Volvo EX90

Massiv syvseter: Her er Volvo EX90 i Norge

Volvos EX90 gjorde sin første norgesvisitt tirsdag. Denne uken skal blant annet kunder med eksisterende bestillinger få mulighet til å se bilen i Oslo, men pressen fikk en sniktitt. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Stein Jarle Olsen 9. mai 2023, 14:29 Lagre Lagre artikkel

Volvos EX90 er en bil mange nordmenn venter på, og tirsdag var den på sin første norgesvisitt.

Den drøyt fem meter lange bilen er elbil-erstatningen for Volvos flaggskip XC90, og blir en av relativt få elbiler med tre seterader og sju seter - sammen med blant andre Mercedes-flaggskipet EQS SUV, Nio ES8 og BYD Tang, som jo sånn sett også blir de mest naturlige konkurrentene.

For kjapt å oppsummere de «vitale mål» er nøkkeltallene ved EX90 som følger:

Dimensjoner: 5,03 meter lang, 2,04 meter bred og 1,74 meter høy.

5,03 meter lang, 2,04 meter bred og 1,74 meter høy. Akselavstand: 2,98 meter, bakkeklaring 20,8 cm

2,98 meter, bakkeklaring 20,8 cm Batterikapasitet: 111 kWh brutto og 107 kWh netto.

111 kWh brutto og 107 kWh netto. Rekkevidde: 580–585 km (med 21-tommers felger)

580–585 km (med 21-tommers felger) Maks hurtiglading: 250 kilowatt. 10–80 prosent skal ta rundt 30 minutter

250 kilowatt. 10–80 prosent skal ta rundt 30 minutter Drivlinje: Firehjulstrekk. Syv seter som standard.

Firehjulstrekk. Syv seter som standard. Bagasjeplass: 310 liter bak tredje seterad, 655 liter om du legger ned tredje rad. 34 liter frunk.

310 liter bak tredje seterad, 655 liter om du legger ned tredje rad. 34 liter frunk. Tilhenger: 2200 kg

EX90: Fem meter lang, nesten 21 centimeter bakkeklaring og både firehjulstrekk og luftdemping som standard. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Dermed er EX90 rundt ti centimeter kortere enn Mercedes-Benz EQS SUV og syv centimeter kortere enn ES8. Likevel har den bedre bagasjeplass enn EQS, i alle fall i oppgitte liter, men ligger ørlite bak på rekkevidde.

EQS SUV har nemlig en WLTP-rekkevidde på 611 kilometer, men den koster også en god del mer.

Tors hammer har blitt til «Hammer og spiker» i det nye lyktedesignet til EX90. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Kun topputstyrt

Bilen vil i utgangspunktet kun fåes som utstyrsnivå «Twin Ultra» i Norge, som innebærer at den omtrent får alt utstyr Volvo tilbyr. I tillegg kan man velge en «Performance»-oppgradering som gir noe kraftigere motorytelser.

Twin Ultra: 408 hestekrefter, 770 Nm. 0–100 på 5,9 sekunder. 585 km rekkevidde. 979.900 kroner.

408 hestekrefter, 770 Nm. 0–100 på 5,9 sekunder. 585 km rekkevidde. 979.900 kroner. Twin Performance Ultra: 517 hestekrefter, 910 Nm. 0–100 på 4,9 sekunder. 580 km rekkevidde. 1.029.900 kroner.

Umiskjennelig Volvosk bakfra. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Frakt og levering og service og vedlikehold i tre år er inkludert i disse prisene. Noen få tilvalg er tilgjengelig, blant annet oppgradering til 22-tommers felger og den såkalte Pilot Assist-pakken - som oppgraderer den adaptive cruisekontrollen med filholder og legger til en parkeringsassistent.

Volvo understreker ellers at disse tallene bare er preliminære, siden bilen ikke er satt i produksjon enda. Historien har imidlertid vist at eventuelle endringer i slike preliminære tall vanligvis er positive, ikke negative.

Skandinavisk minimalisme innvendig i EX90 - her med setetrekk i ull, som er et tilvalg. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

En av få preproduksjonsmodeller

Bilen Volvo viste frem i Oslo tirsdag er også en preproduksjonsmodell, noe man tydelig kunne se blant annet ved at ladeluka var av den svært slarkete typen og infotainmentsystemet knapt reagerte om du trykket på skjermen. Dette får selvfølgelig Volvo styr på til endelig lansering.

Ellers virker det som om Volvo har gjort en ypperlig jobb med «pakkingen» av EX90 innvendig. Den tredje seteraden er faktisk mulig å bruke også for voksne, selv om det naturligvis er noe begrenset plass i høyden.

Undertegnede (184 centimeter) sitter greit helt bak der, og jeg ville nok overlevd her et par timer av gangen - selv om disse setene nok er aller mest egnet for barn.

Den tredje seteraden i EX90 er faktisk ikke helt ubrukelig selv for voksne. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Både på tredje og andre seterad hjelper deg også betydelig for beinplassen at Volvo i praksis har satt setene foran på «stylter», slik at du har meget god plass til å skyve beina inn under. Det er en undervurdert egenskap som gjør beinplassen så mye bedre.

En stor brønn under setene med plass til føttene. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

På rad to er det heller ingen problemer med takhøyden, og det store panoramataket (som er standard) gir naturligvis en svært luftig følelse. Volvo sier også at måten batteriet er installert på gjør at det ikke tar plass verken fra passasjerer eller bagasje.

Det er naturligvis vanskelig å ettergå uten å plukke bilen fra hverandre, men vi kan i alle fall bemerke at EX90 har høyere sitteputer enn elbiler flest, og det gir hakket bedre lårstøtte enn hva man kanskje er vant til på rad to.

God plass på rad to, som står på skinner og kan justeres frem og tilbake etter behov. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Kunstskinn eller ull

Demobilen var utstyrt med Volvos såkalte «Tailored wool»-setetrekk, som er en lys og pen ullvariant. Denne kommer imidlertid med et påslag på knappe 13.000 kroner fra standardsetene i en slags kunstskinnvariant Volvo kaller «Nordico». Denne får du i enten hvit/lys grå (Dawn), brun (Cardamom) eller sort (Charcoal) som standard.

Den tredje seteraden kan for øvrig legges ned elektrisk ved hjelp av en knapp i bagasjerommet, og rad to «knekkes» enkelt ned for å tillate kjapt innsteg til bakerste rad.

655 liter bagasjerom med tredje seterad nedslått er også betydelig mer enn hva Polestar har fått plass til i søstermodellen Polestar 3, som skilter med 484 liter bak sine fem seter.

Denne plansjen under bagasjeromsluka forteller hva du kan få plass til i EX90 og hva som er de ulike lengdene, breddene og høydene. Kjekt om du står på Ikea og funderer på om den bokhylla går inn. Selv med alle sju setene i bruk har du plass til noen hundre liter bagasje i EX90.

Kvalitetsfølelsen er generelt relativt høy, men i denne prisklassen forventer vi kanskje også mer enn hule plastpaneler i dørene. Det får du muligens litt for mange av her - noe som bringer ned luksusfølelsen noe.

Volvos interiørdesign må ellers sies å være preget av skandinavisk minimalisme, og vi vil tro det vil appellere til mange. Noen kunne kanskje ønsket seg ventilasjon/kjøling i setene, men du får i alle fall varme på de to første seteradene og massasje på første rad.

Infotainmentsystemet er det fortsatt Google og Android som står for. Det fungerte ikke akkurat prikkfritt i bilen vi fikk se, men tanken er at du skal ha et stort kart som tar opp hoveddelen av skjermen, fulgt av en rad med dine mest brukte apper og funksjoner - og en fast rad med klimakontroll og liknende helt nederst. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Volvo: Vår sikreste bil noensinne

Volvo har også som vanlig stort fokus på sikkerhet, og har utstyrt EX90 med et vell av sensorer, kameraer, radarer og også en lidar. Det vises kanskje tydeligst med den store humpen over frontruta, men også bak frontruta dukker det frem et antall «øyne».

Totalt har bilen fem radarer, åtte kameraer og 16 andre sensorer, og skal være i stand til å fange opp hindringer lenge før føreren selv gjør det. I tillegg har bilen et kamera som følger med på øynene til føreren, og om du mister fokus eller holder på å sovne, vil bilen si fra med vibrasjoner i rattet og lydvarslinger til du reagerer.

En radar innvendig skal også sørge for at du ikke glemmer barn eller dyr i bilen, og du vil ikke få låst bilen med noen inni uten at du først aktiverer det på infotainmentskjermen.

Den litt ukledelige humpen foran på bilen er noe vi har sett på en del påkostede biler i det siste. Der sitter vanligvis den såkalte lidaren, som brukes til å kartlegge omgivelsene opptil flere hundre meter unna. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Fortsatt ett år å vente

EX90 kommer som nevnt kun med firehjulstrekk, men den har også mulighet til å frikoble den bakre motoren når du ikke har behov for drift på alle fire hjulene.

Det skal gi en effektivitets- og rekkeviddeforbedring på omtrent åtte prosent versus ren firehjulsdrift, men du kan også velge permanent firehjulsdrift via en modus i bilen om du ønsker det. Regenereringen er justerbar, og bilen skal kunne kjøres med én pedal på det kraftigste nivået.



Volvo melder om stor interesse og godt salg av bilen så langt, men det er fortsatt en god stund å vente på endelig lansering. De første bilene skal utleveres i andre kvartal 2024, forteller Volvo Car Norways informasjonssjef Erik Trosby, mens nye bestillinger nå må regne med at det blir fjerde kvartal 2024 før de får se bilen sin.

Bilen er mulig å se i Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo denne uken, og så går den videre til Trondheim i helgen. Deretter skal den innom Volvo-forhandleren på Økern i Oslo før den igjen blir sendt til utlandet.

Alle lukkede arrangementer denne uken er fullbooket, opplyser Volvo.

PS: Volvo varslet i dag også at de vil lansere en mindre SUV ved navn EX30 den 7. juni. Foreløpig er alt vi vet om den det som kommer frem i denne teaservideoen:

