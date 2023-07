Sniktitt Zeekr X

Luksuriøs Volvo-søster: Vi satt i Zeekr X

Frister med inntil ti års garanti.

Zeekr 001 (i blått) og Zeekr X er de to første modellene fra den kinesiske giganten Geelys nye merke Zeekr. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Gøteborg (Tek.no): Man skal ikke lenger enn et par timer unna norskegrensa før man er i en aldri så liten bil-smeltedigel.

Det kinesiske gigant-konglomeratet Geely har nemlig lagt både et design- og et utviklingssenter i Gøteborg, naturligvis med bakgrunn i at både Volvo og delvis Polestar har eksistert her i lang tid.

Ny Volvo-søster

Nå er et nytt Geely-merke på vei til våre breddegrader, nemlig Zeekr. De posisjonerer seg som den mest luksus- og teknologiorienterte av Geely-merkene, og tar sikte på et yngre publikum enn både Volvo og Polestar.

– Geely har en horisontal inndeling mellom merkene, ikke en vertikal, som for eksempel hos Volkswagen. Vi deler plattform, men ellers står merkene ganske fritt til å karve ut sin egen vei. Volvo fokuserer mest på sikkerhet, Polestar på tøff design og Zeekr er yngre og mer teknologifokusert, sier Zeekrs Europa-sjef Spiros Fotinos til Tek.no.

Zeekr X ble først vist frem på bilmessen i Shanghai i april. Nå har selskapet såvidt åpnet lukene i Europa. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Først ut i Zeekr-satsingen er Sverige og Nederland, hvor muligheten for forhåndsbestilling ble åpnet før helgen, men Norge er i «neste bølge» i løpet av 2024, opplyser Fotinos.

Vi var invitert til den svenske bilhovedstaden for å se nærmere på Zeekrs to første modeller; den linjelekre stasjonsvognen Zeekr 001 og kompakt-SUV-en Zeekr X.

Førstnevnte - som vi også fikk prøvekjøre - får vi ikke anledning til å fortelle om helt enda, så fokuset i denne saken blir den mindre og rimeligere Zeekr X.

Zeekr X er relativt identisk i lengde med søstermerket Volvos XC40 - men litt mindre høyreist. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Kompakt-SUV

X er en kompakt SUV bygget på Geelys SEA-plattform, som den blant annet deler med Smart #1 og Volvos kommende lille SUV EX30.

Størrelsesmessig er imidlertid Zeekr X minst like sammenliknbar med Volvos XC40, med en lengde på 4,43 meter - og ikke minst Mercedes-Benz EQA, som er omtrent like lang, bare litt høyere.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

X kommer i én versjon med bak- og en versjon med firehjulsdrift, og spesielt sistnevnte blir særdeles sprek. 315 kilowatt/428 hestekrefter og 0–100 km/t på bare 3,8 sekunder er nøkkeltallene. Det er for øvrig samme drivlinje som i nevnte EX30, men den er enda litt mindre og lettere og klarer 0–100 på 3,6 sekunder.

Den bakhjulsdrevne versjonen av Zeekr X får på sin side 272 hestekrefter og trenger fortsatt ganske spreke 5,6 sekunder på 0–100-sprinten. Begge modellene kan for øvrig trekke tilhenger på inntil 1600 kilo.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Inntil 440 kilometer WLTP

Også batteripakken på 69 kilowattimer er tilsynelatende den samme, som i Zeekr X gir en estimert rekkevidde på 440 kilometer i den bakhjulsdrevne varianten og 400 kilometer i den firehjulsdrevne.

Det må sies at det ikke er vanvittig imponerende tall - søstermodellen Polestar 2 skviser eksempelvis ut 495 kilometer WLTP-rekkevidde fra samme batteri på 69 kilowattimer og bakhjulsdrift.

En annen konkurrent, Mercedes-Benz EQA, har på sin side 436 kilometer i sin firehjulsdrevne versjon - og det fra et batteri på 66,5 kilowattimer netto.

Lading gjøres med inntil 150 kilowatt, som skal gi 10–80 prosent på snaue 29 minutter under optimale forhold. Ombordlader på 22 kilowatt er standard.

Krem, blått og rosegull gir særpreg i interiøret på Zeekr X. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Lekkert interiør

På interiørkvaliteten er Zeekr X tilsynelatende noen hakk over de fleste av de mest nærliggende konkurrentene, med en veldig smakfull blanding av kremfarget skinn, blå plastdetaljer og aksenter i rosegull. Dette er et flott sted å være!

Interiøret heves også av et relativt sett gigantisk panorama-glasstak som strekker seg helt fra frontruta og opp over hodet på baksetepassasjerene. Zeekr X er dessuten «pakket» imponerende godt når man ser på de ytre dimensjonene, og det er klart at SEA-plattformen gir gode forutsetninger for innvendig plass.

Enormt glasstak. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Det er først og fremst romslig både på første og andre seterad, og baksetepassasjerene kan dessuten skyve setene noe inn under setene foran. Sitteputa er lav og har ikke veldig mye lårstøtte, men det er likevel et relativt komfortabelt sted å være.

Panoramataket gjør det dessuten luftig i høyden, og jeg med mine 184 centimeter må sitte helt rak i ryggen for at hodet skal dunke borti taket helt bakerst.

En litt mindre boksete utforming enn i XC40 gir noe mindre bagasjerom (oppgitt til 362 liter), men du får i tillegg noen liter i et rom under panseret med plass til ladekabler eller et handlenett eller to.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no

Taleassistent på norsk

Zeekr har som nevnt også et ganske høyt fokus på teknologi, som blant annet viser seg ved at de ulike USB-portene rundt omkring i kabinen er merket med wattstyrker.

Under infotainmentskjermen sitter eksempelvis en 27 watts USB-A-port og en 60-watts USB-C-port, i tillegg til at den trådløse laderen i armlenet leverer solide 50 watt. Setene opplevde vi som meget behagelige, og du får varme i begge forsetene og ventilasjon i førersetet.

50 watt trådløs lading. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

I tillegg får du noe Zeekr kaller «stress relief vibration», som betyr at til dels ganske kraftige vibrasjonsmotorer i sete og rygg gir et slags alternativ til massasje. Hvor mye stressavlasting det gir må vi riktignok stille oss tvilende til - men du får også ordentlige massasjeseter i toppmodellen Privilege.

God plass i baksetet - og nesten helt flatt gulv. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Zeekr har for øvrig valgt ikke å gå for Android Automotive-systemet søstermerkene Volvo og Polestar bruker, som vi får forklart delvis handler om at de selv ønsker å ha kontroll med hele grensesnittet. Vi opplevde den 14,6 tommer store infotainmentskjermen som enkel og intuitiv å navigere i, med stort sett plettfri ytelse.

Bilen kommer også med det som skal være en ganske avansert taleassistent på ni språk allerede fra lansering - deriblant norsk.

Zeekr X kommer uten de tradisjonelle kjøremodusene som elbiler flest gjerne har. Her får du stille inn alle parametre selv. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Knappe halvmillionen

Prismessig starter Zeekr X på 550.000 svenske kroner i Sverige, inkludert moms, mens versjonen med firehjulsdrift koster 595.000 kroner. Kunder som forhåndsbestiller får også tre års service inkludert.

I Norge har vi som kjent bare moms på beløpet som overstiger 500.000 kroner, men 550.000 kroner er omtrent nøyaktig det samme som en Tesla Model Y starter på i Sverige, så vi kan kanskje bruke det tallet som et estimat på hva bilen vil koste i Norge.

En liten skjerm på B-stolpen kan for eksempel fortelle deg at ladeporten står åpen. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

En Model Y starter på omtrent 430.000 kroner her på berget, etter vektavgift. Den har til sammenlikning en rekkevidde på 455 kilometer og gjør 0–100 på 6,9 sekunder, men har samtidig langt mer innvendig plass.

Zeekr frister imidlertid med en potensielt veldig god garantiordning. Fem års garanti (eller 100.000 km) er standard, men du kan utvide garantien i inntil fem ytterligere år (eller 100.000 km) ved å få utført årlig service hos et Zeekr-godkjent verksted.

Batterigarantien er på sin side åtte år eller 200.000 km.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Instrumentpanelet sitter på «stilk» på rattstammen, litt som i Volkswagens ID-biler. Stein Jarle Olsen / Tek.no

Apple-opplevelse

Fotinos i Zeekr sier for øvrig at de foreløpig ikke ønsker å være mer konkrete enn «2024», all den tid det er mange ting som skal på plass før de trer inn i et nytt land.

Han sier også at de i utgangspunktet ikke ønsker å bruke Volvo-nettverket, da de søker å tilby en «premium-opplevelse» som ikke stemmer overens med å outsource til eksterne partnere.

Mobil service er en del av det, og der Zeekr ikke har direkte dekning sikter de på en «Apple-modell» med autoriserte partnere.

Publisert 4. juli 2023, 18:24