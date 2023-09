Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Ninjas nye el-pizzaovn bruker pellets for å lage smak

Ninjas pizzaovn med pellets og røykfunksjon er en real doning med lett retrodesign til å ha på verandaen eller i utekjøkkenet. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Berlin/Tek.no: Gassfyrte pizzaovner har blitt populært i Norge de siste årene, med svært høy temperatur og muligheten til å steke pizza på under to minutter.

Den siste tiden har det også kommet flere elektriske modeller, blant annet fra Sage og Ooni, og de får nå selskap av amerikanske Ninja. På IFA-messen i Berlin viste de frem sin nye pizzaovn i «Woodfire»-serien, som også inneholder en kombinert grill og airfryer.

Du fyller pellets i en luke på siden av ovnen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Pellets for smak

Tross at den er elektrisk, er Woodfire-pizzaovnen ment for utebruk - derav navnet Ninja Woodfire Outdoor Oven. Det mest spesielle med den er kanskje at den har et eget lite rom for trepellets - som har til hensikt å gi røyksmak à la den du får i en kullgrill eller vedfyrt ovn.

Pelletsene brukes kun til smak. De brenner ikke slik at de utvikler flammer, de bare varmes til de utvikler røyk.

Ovnen har en rekke funksjoner, deriblant også tørking. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Maks temperatur er omtrent 370 grader celsius, som er noe mindre enn i typiske gassfyrte ovner, men likevel bør kunne gi gode resultater med napolitansk pizza - om enn på litt lenger tid enn en typisk gassovn, rundt tre minutter per pizza. Ovnen bruker rundt 20 minutter på å bli varm.

Pizzaen som kom ut av Ninjas ovner var god, men kanskje litt mye deig. Uansett skal det godt gjøres å ikke tiltrekke seg en flokk sultne journalister når det lukter pizza i mils omkrets. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Pizzaene Ninja produserte Berlin hadde i alle fall den karakteristiske «oppblåsingen» rundt kantene, og var ikke veldig annerledes enn den jeg lager i min egen gassfyrte ovn hjemme - selv om Teks to utsendte var enige om at mengden deig kanskje var litt i overkant versus mengden fyll.

Pizza, steking, røyking

Du trenger for øvrig ikke å snu pizzaen i en elektrisk ovn, slik du gjerne må i de fleste gassfyrte ovner - og den har fem forhåndsinnstillinger for ulike typer pizza: Napolitansk, tynn bunn, «pan pizza», New York-stil og frossen.

Osman Ozturk er sjef for nye produkter hos Ninja i Europa. Han fortalte villig om de nye pelletsovnene. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Samtidig er ovnen langt mer fleksibel enn at den bare kan brukes til pizza. Ninja selv kaller den for «8-i-1», og viser til at den også kan brukes til steking og i tillegg gå så lavt som 41 grader og brukes til langtidsrøyking og -grilling. Oppgitt strømforbruk er inntil 1700 watt.

Woodfire Outdoor Oven koster 399 dollar i USA, som er 30 dollar mer enn den kombinerte grillen og airfryeren. Sistnevnte koster stort sett 5500 kroner i Norge, så vi kan nok tenke oss en pris rundt 6000 kroner.

En kombinert grill og airfryer med samme pelletsløsning ble lansert tidligere i sommer. De to ovnene er de første av flere i satsingen på Woodfire-serien. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Grillen og airfryeren, kalt Woodfire Outdoor Grill, fungerer både som en vanlig elgrill, men også den har et pelletskammer for å tilføre røyk. Den kan i tillegg brukes som airfryer, takket være en stor vifte i toppen, og til å langtidssteke og -røyke kjøtt. Ninja sier den har plass til seks biffer eller 30 pølser, eventuelt rundt halvannet kilo kyllingvinger i airfryer-forma.

Woodfire Outdoor Grill er som nevnt allerede tilgjengelig i Norge, og Ninja føres blant annet av Elkjøp, Power og flere andre, så det er neppe usannsynlig at også pizzaovnen dukker opp i Norge etter hvert.

Ninja er et kjent navn for kjøkkenentusiaster, og har både airfryere og blendere. Her på IFA viste de også frem Ninja Blast, en oppladbar og bærbar blender, for deg som vil straffe bananene så nært grønnsaksdisken som overhodet mulig. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Publisert 1. september 2023, 06:57

