Cupra UrbanRebel er et konsept på hvordan en elektrisk småbil kan se ut. Den blir søstermodellen til Volkswagens ID. Life og en tilsvarende modell fra Skoda. Av de tre er det nok garantert Cupraen som kommer til å se sprekest ut.

Stein Jarle Olsen

Terramar/Tek.no: – Vi vil ikke at alle skal like oss. Vi foretrekker at noen av dere elsker oss.

Det var mantraet fra Cupras litt rockestjernepregede sjef Wayne Griffiths da han presenterte selskapets nye «UrbanRebel» på den historiske racingbanen Autódromo Terramar utenfor Barcelona tirsdag.

Stedet var ikke tilfeldig valgt – det var her Cupra-historien for alvor startet i 2018, da selskapet ble skilt ut fra Seat og lanserte sin første egne modell.

Er den en SUV? Bestem selv. Selv om dimensjonene er svært kompakte har Cupra klart å gi inntrykk av en større og sprekere bil. Legg merke til de ekstremt korte overhengene – altså hvor mye av bilen som henger på utsiden av hjulene – både foran og bak.

Leder an i konsernet

Urban Rebel forsøker å være nettopp det navnet tilsier, en urban rebell – en frekk liten elbil som høyst sannsynlig kommer til å heve en del øyenbryn når den dukker opp på veien om et par år.

Om du er blant dem som synes navnet er tåpelig, ville du nok også ha vridd deg i håret over Cupras hang til buzzord og moderne floskler i et forsøk på å appellere mest mulig til de unge.

Tilhengerne er del av en «stamme» som snart utgjør en «bevegelse», og merket gjør i det hele tatt alt det de kan for å fremstå som den litt egenrådige og obsternasige lillebroren i Volkswagen-konsernet som aldri spør om lov, men tør å prøve alt.

Foreløpig er Urban Rebel bare et konsept, men det er samtidig et konsept som garantert ikke kommer til å være så veldig langt unna den endelige produksjonsmodellen, akkurat slik tilfellet har vært med Cupras tidligere modeller.

I Norge er nok Cupra foreløpig mest kjent for elbilen Born, som i praksis er Cupras versjon av Volkswagens ID.3.

Cupra-sjef Wayne Griffiths er kanskje ikke din typiske bil-blåskjorte. Han minner mer om Elon Musk-typen.

Urban Rebel blir Cupras versjon av bilen Volkswagen foreløpig kaller ID. Life, men som sannsynligvis vil hete enten ID. 1 eller ID. 2 når den kommer på markedet – og erstatte dagens e-Up. UrbanRebel-navnet er foreløpig bare navnet på konseptbilen, og det er ikke bestemt om produksjonsmodellen vil få et annet navn.

Rent uvesentlig er den likevel ikke – Cupra er nemlig valgt ut til å lede klyngen som jobber med disse små elbilene i Volkswagen-konsernet – og har nok dermed også en viss innflytelse på hvordan de tilsvarende modellene fra Volkswagen og Skoda blir seende ut.

Selv om dette bare er en konseptmodell, ser interiøret relativt produksjonsklart ut. Legg merke til spillkontroll-knappene på rattet.

MEB Small

Bilen er snaue 4,04 meter lang og 1,58 meter høy, med en akselavstand på 2,6 meter – ikke veldig ulikt Renaults populære Zoe eller Volkswagen Polo, for å gi en viss kontekst.

Urban Rebel får forhjulsdrift, som skiller seg fra ID. 3, ID. 4, Cupra Born og de øvrige bilene på MEB-plattformen, som enten har bak- eller firehjulsdrift. Urban Rebel bygges på en krympet og tilpasset versjon av MEB.

Den kraftigste versjonen skal kunne levere 166 kilowatt, som tilsvarer 231 hestekrefter, og gjøre 0–100 på 6,9 sekunder. Det vil sannsynligvis føles rimelig kvikt i en såpass liten bil.

Bakseteplassen blir nok ikke all verden i en såpass kompakt bil, men med 2,6 meter akselavstand vil det forhåpentligvis ikke helt fryktelig der bak.

Formen er etter sigende valgt både for å appellere til småbil- og SUV-kunder, og så sier Cupra at de skal gjøre «alt de kan» med styring og oppheng for at bilen skal føles sporty. Utvendig kommer bilen med muskuløse skuldre, Cupras nye signatur-trekantlykter og svært tydelige linjer.

Batterikapasiteten er foreløpig ikke opplyst, men Cupra sier Urban Rebel skal klare mellom 400 og 440 kilometer avhengig av versjon. Merkverdig er også bakkeklaringen, som er oppgitt til nesten 22 centimeter – nesten fem centimeter mer enn eksempelvis en ID.4.

De 21 tommer store felgene får vi nesten anta at ikke overlever til produksjonsmodellen, slik som er sedvanlig for showbiler.

Gamingratt

Lakkfargen er av typen som ser ulik ut etter lysforholdene – fra en vinkel kan den se lilla ut, mens en annen gir et mer grønt skjær. Innvendig finner vi Cupras velkjente kobberdetaljer, samtidig som de har gitt rattet et slags gamingpreg med knapper som ser ut som på en spillkontroller. Ingen tvil om hva som er målgruppen her, med andre ord.

«Selvfølgelig» er de fleste materialer innvendig resirkulerte eller på annen måte bærekraftige, selv om Cupra sier de vil «redefinere» plast og bruke avanserte behandlingsmetoder til å gi en større kvalitetsfølelse i kabinen.

Bagasjerommet vil vi kanskje estimere til 200, kanskje 250, liter, men den SUV-aktige formen gir i alle fall muligheten til å stable litt i høyden. Volkswagen har tidligere antydet at ID. Life kunne komme til å starte rundt 20.000 euro eller 200.000 kroner, men det er nok å vente at Urban Rebel kanskje kommer til å ligge noe over ID. Life i pris.

Stein Jarle Olsen, Tek.no De nærmest skulpturelle linjene vi har sett på tidligere Cupra-modeller er naturligvis også å finne på UrbanRebel. Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Meget god bakkeklaring i UrbanRebel.

Cupra hevder likevel at dette er bilen som skal hjelpe til med å «demokratisere» urbane elbiler, og de sier ambisjonen er å bevise at elbiler kan være sexy og morsomme å kjøre.

Bilen skal dukke opp på veiene i 2025.

Videreutviklet Tavascan

Cupra viste også frem en videreutviklet versjon av Tavascan-konseptet de presenterte i 2019 – muligens litt mindre smekkert og litt mer produksjonsklart i denne omgang. Vi fikk dessverre ikke se den på nært hold denne gang – Cupra sa den skulle tilbake i garasjen for å bli klar til endelig lansering.

Tavascan er i praksis Cupras versjon av bilen Volkswagen kaller ID.4/ID.5 og Skoda kaller Enyaq og Enyaq Coupé. Du kan nok regne med at batterikapasitet og rekkevidde vil ligne kraftig på de nevnte modellene, selv om Cupras ytelsesfokus sannsynligvis vil bety at de holder seg til de kraftigere motoralternativene i utvalget.

Tidslinjen for Tavascan er fortsatt 2024.

Stein Jarle Olsen, Tek.no Cupra Tavascan - noen hakk nærmere produksjonsklar enn sist gang vi så den. Dessverre også litt mindre sexy i våre øyne. Stein Jarle Olsen, Tek.no Cupra viste også frem hvordan interiøret i bilen blir. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Siste ikke-elbil

Til sist presenterte Cupra en splitter ny modell oppkalt etter stedet vi var på, Terramar. Den skal bli den siste nye modellen fra merket med forbrenningsmotor.

Terramar er en 4,5 meter lang SUV omtrent i samme klasse som Toyota RAV4, men om den kommer til Norge er vel heller tvilsomt. Bilen er utviklet sammen med Audi og skal produseres på en av Audis fabrikker, men ellers er det rimelig tynt med detaljer.

Terramar kommer både som mildhybrid og plugin-hybrid, sistnevnte med en elektrisk rekkevidde på rundt 100 kilometer. Designet kan vel sies å være betydelig mindre provokativt enn Cupras øvrige modeller. Også den skal komme i 2024.

Cupra Terramar.

De tre nye Cupra-modellene. Fra venstre Tavascan, Terramar og UrbanRebel.