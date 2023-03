Sony lanserer større QD OLED

Men det blir ingen nye 8K-modeller.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

London/Tek.no: Sony har nettopp vist frem hvilke nye TV-er selskapet kommer med i år. Men foreløpig kommer det ingen nye 8K-TV-er fra selskapet.

Grunnen kan være EUs nye, strenge retningslinjene for strømforbruk – som rammer de høyoppløste skjermene hardest siden de har langt flere dioder enn for eksempel en 4K-TV.

Men det er likevel mange nye modeller som vil utgjøre sortimentet til den japanske giganten i år. Deriblant en ny og større QD OLED-modell på 77 tommer.

To toppmodeller

Sony A95L Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Sony velger å sidestille to toppmodeller i år. Begge modellene tilhører XR-serien til selskapet, hvor den ene varianten kommer med QD OLED-panel, mens den andre skjermen har et LCD-panel med mini-LED som bakbelysning.

Sony A95L - Årets QD OLED

Vi starter med den nye serien QD OLED. Sony ble i 2022 først ute med QD OLED – selv om det altså er Samsung som lager panelene – og de fortsetter å bruke denne teknologien også i år.

Nytt av året er en del forbedringer i bildebehandlingen, samt at du ikke minst nå får denne teknologien som 77 tommer. Tidligere har det ikke vært mulig å få denne typen skjermpanel i noe større enn 65 tommer, så det vil nok verdsettes av mange. Noe Samsung, naturlig nok, også har lansert.

Slik ser baksiden av Sony A95L ut. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Vi blir stående og se på skjermen – som en beta-versjon som fortsatt kan endres noe før den kommer i butikk – og det er en slående god bildekvalitet vi får servert.

Riktig nok så er dette en demo-snutt som er av aller ypperste kvalitet, men likevel kan vi se at farger og lys virker å være i veldig god balanse, og skarpheten er det svært lite å utsette på.

Igjen viser Sony at billedbehandlinger er noe de behersker fullt ut, og denne modellen har selvsagt den hvasseste X1-prosessoren du får ombord.

Dessuten må vi si at vi liker designen. Sony gått for et veldig minimalistisk design som oser av kvalitet når du tar i skjermen. Akkurat slik det bør være når du punger ut for en toppmodell. Likevel er det ingen som kan si noe om pris helt ennå.

Modellen blir også å finne i størrelsene 55 og 65 i tillegg til storebroren på 77 tommer.

Sony X95L Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Sony X95L - For deg med lys stue

Den andre toppmodellen er altså en LCD-basert skjerm som bruker ekstra små dioder i baklyset. Resultatet er at du får langt bedre presisjon i bildet enn man normalt kan vente av denne teknologien.

Og denne presisjonen ser vi ganske raskt når skjermen viser et mørk bakgrunn med lyssterke objekter på. Årets modell har betydelig mindre «blooming» enn hva som var tilfellet på 2022-modellene. Altså at lyset fra de lyse detaljene smitter over på det mørke.

Denne skjermen har dessuten mye lysstyrke å by på, og vil nok være det beste alternativet for deg som vil ha en knallgod TV stående i en stue med mye naturlig lys.

Designen virker å være tilnærmet lik den du får med QD OLED-modellen, altså en stilren og smekker løsning som gjør at skjermen fint kan brukes i de fleste stuer.

Denne modellen er forventet å komme på denne siden av sommeren, og her kan du velge mellom 65, 75 og 85 tommer. Så skulle 77 tommer QD OLED bli i snaueste laget, har du altså et godt alternativ i denne modellen.

To solide, billiger alternativer

Sony A80L Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Selv om vi ikke vet prisene på de nye toppmodellene, så er det nok trygt å anta at de blir i den høye enden av skalaen når de når butikkhyllene. Men Sony har også to antatt rimeligere modeller i XR-familien som kan være verdt å merke seg.

Sony A80L- Rimeligere OLED

Sony har nemlig et par år hatt en rimeligere OLED-modell, A80, som blant annet var blant de beste TV-ene vi testet i 2021.

Nå er modellen tatt steget videre, hvor J-merkingen etter selve produktnavnet er skiftet ut med L, og indikerer at du har med en 2023 modell å gjøre.

Dette er altså en tradisjonell «white OLED» skjerm som bruker et panel fra LG. Men det betyr altså ikke at du får noe dårlig bildekvalitet av den grunn. Langt ifra.

Den samme demosnutten rulles over A80L som toppmodellen fra A95L, og vi kan se at lysstyrken er noe mer beskjeden. Samtidig er ikke fargespekteret like ruvende som på storebroren, men holder likevel en høy klasse. Dette blir en spennende modell å teste når den tid kommer. Førsteinntrykket er i alle fall at dette virker å være et godt alternativ om du vil spare noen penger i samme slengen.

Og skal vi tro Sony så er dette en av modellene du trolig må vente kortest tid på. De skal angivelig komme nå i løpet av nærmeste månedene, og selv om vi ikke vet de eksakte prisene, har denne serien hatt for vane å være mye krutt for pengene.

Samtidig kan vi nevne at modellen kommer i en rekke størrelse, som 55, 65, 77 og 83 tommer. Jakter du en svær OLED, så er dette den største og mest oppdaterte modellen du får fra Sony i år.

Sony X90L, her i 98 tommers størrelse. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Sony X90L - Kommer i opptil 98 tommer størrelse!

Men skal du virkelig gjøre nabo Jensen sjalu når det kommer til størrelsen på TV-en din, så er det lillebroren bland LED-modellene i XR-serien som har vokst mest i år.

Dette er en modell som har et direktebelyst panel og selvsagt alt du trenger av funksjoner opp mot for eksempel selskapets nye PlayStation-modell. Her får du rikelig med nye HDMI-porter, støtte for VRR og 120 Hz i 4K for å nevne noe.

Velger du en X90L i 98 tommer kommer denne levert med håndtak ferdig festet til skjermen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Noe av det som er nytt er at denne modellen leveres helt opp til 98 tommer. Og det er virkelig et beist av en TV. Den er åpenbart betydelig tyngre enn resten av størrelsene, og leveres med ferdig påmonterte håndtak når skal skjermen skal løftes på plass.

Disse håndtakene kommer altså kun på 98-tommeren, mens det er et mer tradisjonelt design på de mindre størrelsene som strekker seg fra 55, 65, 75 og opp til 85 tommer.

Også denne modellen er ventet å komme i butikkhyllene før sommeren.

Økende fokus på Eco og spill

Eco-innhold får nå en egen meny. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Med høye strømpriser – også her i landet – så er strømsparing blitt enda mer i fokus. På tidligere modeller har ofte disse valgene blitt gjemt vekk i menyene, og du har måtte lete litt for å finne alle sammen.

Det blir det en endring på i år. Sony har nemlig laget et eget Eco-panel i år som samler aller valgene du kan ta for å spare strøm under en og samme meny.

Og den er enkelt og ryddig satt opp. Du kan visuelt se om endringene du gjør gir et lavere strømforbruk, ved at et tre i bakgrunnen blir stadig større og mer utvokst ettersom du endrer i innstillingene.

Samtidig så har Sony et høyere fokus på spill i år, der du også får en egen meny. Denne var dog ikke ferdig da vi fikk se den, så det var dessverre ikke mulig å ta bilder av den.

Men kort forklart så blir det en meny som popper opp nederst i bildet hvor du raskt kan sette på funksjoner som VRR og bedre detaljer i mørke partier. I tillegg legger Sony ved crosshairs i år, der du har en rekke ulike å velge mellom som kan hjelpe deg å sikte bedre.

En annen ting vi ikke fikk ta bilde av var en funksjon som enkelt lar deg endre skjermstørrelse. Det vil si at dersom du ikke vil spille et spill i full størrelse på TV-en, kan du krympe det sammen og plassere det der du vil på skjerm. Så har du for eksempel en 65 tommer, kan du krype bildet ned til 27 tommer, mens resten av arealet som blir igjen forblir sort.