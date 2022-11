Sniktitt MG4

Priser seg aggressivt og byr på kort leveringstid

Kan MG4 konkurrere mot Nissan og Volkswagen?

MG4 er neste bil ut fra MG, og en småbil på størrelse med Volkswagens ID.3 - til betydelig lavere pris.

NOVA Spektrum, Lillestrøm: Utenfra minner den om en slags hissig miks av Nissan Leaf og Volkswagen ID.3, og det er fort sistnevntes skalp MG ønsker å ta med nye MG4.

Den har fått en potensielt meget attraktiv pris på 318.000 kroner inkludert levering, og da får du utstyrsnivå Luxury med stort sett alt utstyr inkludert.

På Oslo Motor Show fikk vi fredag anledning til å stifte nærmere bekjentskap med kineseren, som nå bare er noen uker unna de første leveransene til norske kunder.

MG4 i fargen «Fizzy Orange», og bak sees «Brighton Blue». Hvit er standard, alle øvrige farger medfører pristillegg.

Sinna «hatch»

Utvendig er det ingen tvil om at MGs designere har fått relativt frie tøyler, med en svært aggressiv front, smått futuristiske linjer og en svær spoiler bak som også huser baklyktene og den tversgående LED-stripa som etter hvert begynner å bli allestedsnærværende på nye elbiler.

MG4 er den første elbilen på morselskapet SAICs nye MSP-plattform (Modular Scalable Platform), som også vil danne grunnlaget for elbiler fra andre SAIC-merker etter hvert. Den har bakhjulsdrift, og kommer i alle fall foreløpig i Norge kun med det største batteriet på 64 kilowattimer (i andre markeder finnes det også en modell med 51 kilowattimer).

MG4 er ørlite kortere og betydelig lavere enn storebror MG ZS, men har betydelig lengre akselavstand.

Det gir en WLTP-rekkevidde på 435 kilometer, ørlite mer enn ID.3 modellen og søstermodellen Cupra Born med 58 kilowattimers batteri, som begge har like over 420 kilometer.

Maksimal ladeeffekt er oppgitt til 135 kilowatt, som er et solid hopp fra MG ZS og dens 92 kilowatt. 10–80 prosent skal likevel ta 35 minutter, som kanskje tyder på at bilen ikke klarer å holde toppeffekten særlig lenge.

Lysstripa bak dobler som en ganske prominent spoiler.

Romslig til størrelsen

MG4 måler knappe 4,3 meter i lengde (omtrent identisk med ID.3) og er således overraskende romslig innvendig.

I baksetet kan jeg med mine 183 centimeter sitte fullt oppreist uten å dunke hodet i taket, og takket være seter som tillater oss å skyve beina godt under er det også plass til å sitte relativt komfortabelt selv med kollega Kvalheim på 195 centimeter i setet foran.

Helt flatt er imidlertid baksetegulvet ikke, takket være en liten forhøyning under midtsetet - og å sitte tre i bredden vil nok ikke være spesielt behagelig i lengden, i alle fall ikke for tre voksne.

MG4 Dimensjoner (L x B x H): 4287 x 1836 x 1504 mm Akselavstand: 2705 mm Bagasjerom: 350 liter (1165 med setene nedslått) Tilhenger: Ja, maks 500 kg Drivlinje: Bakhjulstrekk (firehjulstrekk kommer) Motoreffekt: 150 kW / 204 hestekrefter 0–100 km/t: 7,9 sekunder Batteri: 64 kWt Rekkevidde: Inntil 435 km etter WLTP Hurtigladekontakt: CCS Maks ladeeffekt: 135 kW Oppgitt ladetid: 10–80 prosent på 35 minutter Ombordlader: 6,6 kW (11 kW er tilvalg) Pris: Fra 318.000 kroner før eventuelle avgifter Mer +

Førermiljøet i MG4 skiller seg ikke veldig ut fra konkurrentene, kanskje med unntak av den «svevende» midtkonsollen.

Litt mørkt?

Det må også sies at det mørke interiøret er ganske dunkelt - men bilen kan også fås med grå seter og lyst tak. Jeg hadde nok antageligvis foretrukket det - i alle fall om du kan leve med den ganske skrikete kontrastfargen. Ellers er kvalitetsfølelsen innvendig helt akseptabel for en bil i denne prisklassen.

Den flytende midtkonsollen huser «girspaken», og så har du koppholdere og et lite lagringsrom nede ved gulvet. Rattet minner om Volkswagen-rattet, men MG har gudskjelov valgt å gå for fysiske knapper i stedet for touchknapper - noe også Volkswagen nylig meldte at de ville gå bort fra.

Bakseteplassen er kurant.

Bagasjerommet måler 350 liter, nøyaktig 35 liter eller 10 prosent mindre enn i ID.3, men i praksis vil de nok oppfattes som rimelig like. Du kan også velge å ta ut standardgulvet i bagasjerommet for å få litt mer plass i høyden, men noen egen brønn til ladekabler får du ikke - og ei heller noen gjennomlastingsluke om du ikke vil eller kan legge ned baksetene.

Det har ID.3 - men til gjengjeld kan MG4 trekke en liten henger på inntil 500 kg.

Leveranse tidlig neste år

204 hestekrefter og 0–100 på 7,9 sekunder er relativt standard for klassen, men neste år kommer også en egen Performance-versjon med firehjulstrekk, solide 443 hester og 0–100 på bare 3,8 sekunder. Da snakker vi «hot hatch».

MG meldte for øvrig denne uken at alle forhandlerne skal ha fått inn demobil av MG4, og de første leveransene til kunder skal starte omtrent midt i november.

For nye bestillinger er leveringstiden nå første kvartal neste år, får vi opplyst - som også betyr at du nok må regne inn den varslede vektavgiften i prisen - selvfølgelig gitt at den overlever budsjettforhandlingene med SV.

Vekten er oppgitt til 1685 kg, så om avgiften overlever slik den er foreslått, betyr det snaut 15000 kroner i ekstrakostnad på MG4.

PS: Vi har for lengst bedt om en bil til prøvekjøring, men MG-importør Norwegian Mobility Group sier bilen blant annet trenger en programvareoppdatering og ikke vil bli tilgjengelig før midt i november.