Sennheisers nye propper skal være som «briller for ørene»

Conversation Clear Plus er Sennheisers nye ørepropper. De har som formål å gjøre det lettere for deg å høre samtalepartneren når det er støyete rundt deg. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Las Vegas/Tek.no: Sennheiser lanserer Conversation Clear Plus, som skiller seg fra selskapets øvrige ørepropper ved at de har som hovedformål å forsterke dialogen fra den du snakker med og dempe omgivelsesstøyen. Selskapet er imidlertid tydelige på at dette ikke er et høreapparat eller et medisinsk apparat, men et rent forbrukerprodukt.

Målgruppa er de som ikke nødvendigvis har kommet så langt i hørselstapet at de trenger høreapparat, men likevel kan ha bruk for litt hjelp med å høre samtalepartneren når det er bråkete rundt.

– Vi tenker på dem som «briller for ørene», men det mest treffende ville kanskje vært å beskrive dem som lesebriller. Noe du ikke trenger hele tiden, men kan ta på deg når det trengs, forklarer Sennheiser-representanten på CES-messen i Las Vegas.

Selve proppene er relativt kompakte, og har en liten pinne som stikker ned mot munnen. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Konstant justering

Sennheisers forbrukeravdeling ble kjøpt opp av hørselsteknologiselskapet Sonova i fjor, og det er Sonovas teknologi som står i senter for de nye øreproppene.

Proppene, som ikke er stort større enn de fleste øvrige forbrukerpropper, måler omgivelsesstøyen 166 ganger i sekundet og justerer automatisk mengden dialoghjelp etter hva som er nødvendig. Blir det mer bråkete, får du også mer hjelp, og kraftig stråleforming i mikrofonene skal sørge for at det er riktig person som fremheves.

Med appen justerer du nivået på lydprosesseringen. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

I Sennheisers ganske travle og bråkete demorom på CES-messen opplevde vi hjelpen vi fikk som litt i overkant. Proppene fremhever åpenbart stemmen til den du snakker med og gjør det som blir sagt mye tydeligere, men de fremhever også ganske mye av den øvrige snakkingen som skjer rundt deg, som i sum fort kan bli litt slitsomt å høre på.

Taleforbedringen skjer jo også i hovedsak ved å justere opp diskanten i lydbildet, og det kan rett og slett ganske fort bli litt for mye av det gode.

Stort potensial

Om du ikke er helt fornøyd med automatikken kan du også gå inn i den tilhørende appen og justere nivået av hjelp manuelt, eventuelt kan du trykke på knappene på øreproppene - mer hjelp på den høyre og mindre hjelp på den venstre.

Et litt nedjustert nivå ga et mer rolig og behagelig lydbilde, men det ga naturlig nok også litt dårligere fremheving av samtalepartneren - og det skal selvfølgelig sies at jeg nok ikke er helt i målgruppen. Likevel: Med litt bedre demping av omgivelseslyden tror jeg dette er noe mange kunne hatt nytte av.

Selve etuiet er relativt stort sammenliknet med de fleste «vanlige» true wireless-propper. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Selve konseptet med «forbedring» av omgivelseslyden er for øvrig noe flere selskaper har fokus på i disse dager. Apple har snakket om hvordan de vil at AirPods Pro skal kunne brukes som konsertørepropper ved å dempe det du ikke vil høre, samtidig som de leverer lyden du vil ha i øret, og Boses toppsjef sa nylig i et intervju med The Verge at dette er et område de jobber mye med.

Egenutviklet støydemping

Støydempingen i Conversation Clear Plus er for øvrig også Sonova-utviklet, i stedet for kjøpt inn fra Qualcomm, slik tilfellet er for Sennheisers øvrige propper med støydemping. Vi opplevde den som rimelig god, om enn ikke helt på nivå med de absolutt beste støydempingsproppene, som Apples nevnte AirPods Pro - men det må sies at støyen i Sennheiser-rommet altså i hovedsak var snakking, som ikke er lett for støydemping å gjøre så mye med.

Proppene har tre bruksmoduser. Relax gir deg bare støydemping, Communication-modusen brukes til å fremheve stemmer og Stream-modusen brukes til å spille av lyd. Proppene kan nemlig også brukes som helt vanlige ørepropper til musikk og annet innhold. Lydkvaliteten har imidlertid ikke vært førsteprioritet, blir vi fortalt - de skal være «decent», men ikke nødvendigvis på nivå med Sennheisers (riktignok veldig gode) Momentum-propper.

Vår lille lyttetest gir dem nok også rett i det. CC Plus-proppene har et stort og fint stereoperspektiv og spiller absolutt godkjent, men mangler kanskje litt av raffinementet og dynamikken som Momentum 3 True Wireless har.

Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Kostbare saker

Formfaktoren håper vi imidlertid Sennheiser vurderer å adoptere også for sine vanlige ørepropper. Vi opplevde at de satt utmerket godt på plass, med små og ganske myke vinger som sørger for at de heller ikke faller ut. Vi gjetter at det også vil gjelde selv i mer intens bruk, som for eksempel til trening.

Batteritiden er for øvrig oppgitt til ni timer på en lading, i tillegg til at etuiet inneholder ytterligere to fulladinger, så totalt 27 timer.

Prisen, da? Den reflekterer nok at det Sennheiser selv mener de konkurrerer mot er fullblods høreapparater, for den er satt til 849 euro - altså over 9000 kroner med dagens kurs.

Jeg var nok ikke helt hundre prosent overbevist etter demoen i Las Vegas, men får ta relativt store forbehold i og med at jeg ikke har noe signifikant hørselstap å kompensere for. Vi får vurdere å ta dem inn til test på et senere tidspunkt.

Nye kablede propper

Mer overbevist var jeg imidlertid av Sennheisers andre lansering her borte, IE 200. Her er det snakk om kablede ørepropper i audiofil-klassen, men hvor prisen ikke er mer avskrekkende enn 150 euro eller rundt 1500 kroner. IE 200 er lillebroren til de langt mer påkostede IE 600 og IE 900, som koster henholdsvis 7200 og 16.000 kroner.

Sennheiser IE 200. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Vi har testet relativt få kablede ørepropper de siste årene, men opplevde likevel IE 200 som rimelig ypperlige propper til prisen. De spiller som sedvanlig for Sennheiser balansert og svært detaljert, om enn litt mindre «bassig» enn Momentum-proppene.

IE 200 tar imidlertid igjen med detaljer, stereoperspektiv og generell raffinement, og selv om IE 600 er klart og tydelig bedre ved direkte sammenlikning får du kanskje 90 prosent av lydkvaliteten med IE 200, bare til en femtedel av prisen.

Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

De er også såpass små og kompakte at de føles veldig komfortable i ørene, og den nye og tvinnede kabelen - som etter sigende skal ha vært etterspurt av kundene - er enkel å ha med å gjøre. Kabelen festes også over øret, og det gjør at det er lite vekt som blir hengende på utsiden av øret og truer med å dra proppene ut.

Conversation Clear Plus skal for øvrig være i handelen 20. januar, Sennheiser IE 200 31. januar.