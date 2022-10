Plass til storfamilien: Vi kjørte Volkswagen ID. Buzz

Volkswagens ID. Buzz er på vei ut på norske veier. Vi fikk låne den i et par dager.

Volkswagens ID. Buzz er nesten mer interessant for hva den ikke er enn for hva den er.

Foreløpig er det nemlig bare én personbil-utgave som finner veien til markedet, nærmere bestemt en versjon med bakhjulstrekk, det velkjente ID-batteriet på 77 kilowattimer og fem seter.

Spesielt det siste er det nok mange som er litt frustrert over, all den tid det er massevis av plass til å få inn minst to seter til i ID. Buzz. Vi tok like godt tommestokken fatt og målte avstanden fra baksetene til bagasjeromsluken: 130 centimeter.

Og med formen på bilen, hvor takhøyden er den samme hele veien bak, er det ingen tvil om at det burde vært plass til flere enn fem inni her – tross at lengden på bilen ikke er mer enn akkurat over 4,7 meter.

ID. Buzz fås foreløpig kun med fem seter, og de elektriske skyvedørene er tilvalg. Varebilversjonen ID. Buzz Cargo har på sin side tre seter.

Lager sin egen lille nisje

Uansett fyller ID. Buzz et lite tomrom i elbilmarkedet. Ja, vi har både folkefraktere med både seks og syv seter som Maxus Euniq 5, og større «minibusser» som Mercedes-Benz EQV, men ingen kan foreløpig skilte med kombinasjonen av relativt sett kompakte dimensjoner og såpass god rekkevidde som ID. Buzz.

Startprisen på bilen er 494.200 kroner, men testbilen vår hadde en ganske lang liste med ekstrautstyr, som brakte prisen opp til 619.800 kroner. Vi nevner eksempelvis oppgradering til 21-tommers felger (fra 19-tommer som standard), Komfort-setepakke Premium, Design- og lyspakke og elektrisk utfellbart hengerfeste.

Totonelakken (Candy White/Energetic Orange) utgjør for øvrig også nesten 30.000 kroner på prisen, så den er ikke akkurat billig. Standardfargen er en relativt streit sølvgrå metallic, og alt annet er ekstra – men det som ikke er totone koster «bare» rundt 10.000 kroner.

Det blir spennende å se hvordan «bikuben» i front gjør det når det kommer slaps, snø og is i vinter.

Volkswagen ID. Buzz Pro 77 kWt Dimensjoner (L x B x H): 4712 x 1985 (2108 m/speil) x 1937 mm Akselavstand: 2989 mm Bakkeklaring: 157 − 143 mm Bagasjerom: 1121 liter (2205 med baksetene felt ned) Egenvekt: Fra 2491 kg Nyttelast: Inntil 509 kg Tilhenger: Inntil 1000 kg Taklast: 100 kg Drivlinje: Bakhjulstrekk Motoreffekt: 150 kW/204 hestekrefter Dreiemoment: 310 Nm 0–100 km/t: 10,2 sekunder Batteri: 77 kWh (82 kWh brutto) Rekkevidde: Inntil 418 km WLTP Hurtigladekontakt: CCS Maks ladeeffekt: 170 kW Oppgitt ladetid: 5–80 prosent på 30 minutter Ombordlader: 11 kW Dekk: Hankook Ventus S1 Evo3 EV Pris: Fra 494.200 kroner Testbil: 619.800 kroner Kilde: Produsent/OFV Mindre – Mer +

Kun én motor, ett batteri

Ellers får du altså bakhjulsdrift med den etter hvert ganske velkjente 150 kW-motoren (204 hestekrefter) vi har sett på alle ID-modellene så langt. Vi mistenker at rimelig mange av de potensielle kundene ville ønsket seg firehjulsdrift, men det er altså ikke et valg så langt.

Samtidig: 204 hester holder i praksis i massevis, til tross for at akselerasjonen er såpass sedat som 10,2 sekunder fra 0–100. Vinterfremkommeligheten er det vanskelig å si så mye om foreløpig, men i forholdene vi har kjørt den i kjører ID. Buzz fint.

Interiørdetaljer i samme farge som eksteriøret på bilen er ganske sjarmerende. Kanskje kunne vi ønsket oss panoramaglasstak.

Akselerasjonen er tilstrekkelig til å manøvrere relativt smidig i trafikken, og særlig svingradiusen er imponerende kort. Hjemme har jeg en ganske trang parkeringssituasjon, men det er ikke spesielt mye verre å snirkle ID. Buzz på plass enn min private – og en halvmeter kortere – bil. Unntaket er kanskje i bredden. Med sine nesten to meter i bredden (pluss speil) er Buzz en ganske bred doning, og det er definitivt verdt å ta med i betraktningen. Denne ruver!

Dempingen er i likhet med resten av ID-modellene rimelig fast, men virker å ha ørlite mer vandring å ta av enn for eksempel på ID. 3 og ID. 4, så resultatet blir et lite hakk mer komfortabelt. Bilen glatter fint over ujevnheter i veien, og det er i all hovedsak en god opplevelse å sitte bak rattet her – selv om den ekstra høyden gjør at du ikke får helt den samme tyngdepunkt-effekten av det tunge batteriet i bunnen, og litt lett duving og krenging som resultat.

Lagringsboksen mellom setene kan tas ut om ønskelig. Den står på «klips» i gulvet og er enkel å flytte rundt om nødvendig - for eksempel om du trenger å bevege deg fra bak- til forsetet uten å gå ut av bilen. Praktisk er det også at du kan bevege deg fra førersetet og ut av døren på passasjersiden om du har parkert litt trangt.

Utmerket «selvkjøring»

Bussfølelsen er nærliggende, delvis på grunn av sitteposisjonen og delvis på grunn av det veldig korte panseret. Setene er gode, har ekstra lårstøtte du kan trekke ut og nedfellbare armlener (del av den nevnte setepakken). Spesielt sistnevnte er noe jeg kommer til å savne etter å ha returnert bilen til importøren.

Oversikten fra førerposisjon er stort sett god, godt hjulpet av et stort ekstravindu bak A-stolpen og den store bakluken. En liten blindsone bakover på førersiden kommer vi imidlertid ikke unna, og bilen er ikke alltid like god til å advare deg mot hva som eventuelt ligger i sidefeltet. Her følte jeg stadig at jeg måtte sjekke en ekstra gang for å være helt sikker før feltskifte eller fletting.

Programvare-trøbbelet har ligget som en mare over Volkswagens ID-serie siden lanseringen, men i ID. Buzz, som har fått den siste storoppdateringen, virker det meste å være som det skal.

Det lille instrumentpanelet på stilk som alle ID-bilene har begynner allerede å føles ganske utdatert ut. Det minner om de små bil-GPS-ene fra 10–15 år siden.

Spesielt vil vi kanskje dra frem Volkswagens motorveiassistanse «Travel Assist», som fremstår som meget stø og komfortabel. Den holder oss stabilt på plass i filen, håndterer sammensmelting av filer utmerket og føles rett og slett pålitelig.

Denne har vi få problemer med å overlate kontrollen til på veien, noe vi også gjorde titt og ofte i løpet av låneperioden. Den kan også gjennomføre filskift om du flikker på blinklyset, så lenge den er helt sikker på at du samtidig holder i rattet. Samtidig må du fortsatt være beredt på å gripe inn i mer kompliserte situasjoner.

Den automatiske fartsgrense-justeringen virker for øvrig også å ha blitt bedre enn den var i starten, da den kunne se en 30-grense på en sidevei og i praksis bråbremse på motorveien. Det gjør den tilsynelatende ikke nå lenger. Fremgang!

Ingen trådløs lader foran er en litt underlig mangel i 2022, men du får i det minste en drøss av USB-C-porter spredt rundt i kabinen.

Koppholdere smetter ut fra en liten luke under infotainmentskjermen.

Over en kubikkmeter til bagasje

Tilbake til den innvendige plassen. At det er god plass i baksetet er nærmest en selvfølge, og med den ekstra høyden i bilen kan også sitte litt mer oppreist enn i elbiler flest. Utfellbare bord er også kjekt, men bordene og mekanismen som feller dem ut kunne definitivt ha vært mer solide – og det er litt rart at det ikke kan felles ut koppholdere fra seteryggen i midtsetet.

Baksetene står på skinner og kan flyttes 15 centimeter frem.

Oppgitt bagasjerom er 1121 liter med baksetene oppe og 2205 liter med baksetene nedslått. Vanligvis vil du imidlertid få en ganske voldsom terskel opp til bakseteryggene, men Volkswagen selger også et såkalt «multiflex-brett» som tilleggsutstyr.

Dette hever bagasjeromsgulvet opp til samme nivå som bakseteryggene, og gir en langt mer praktisk flate når du skal ha med deg lange ting – i tillegg til at det er plass til ting under.

Brettet tåler en punktbelastning på 100 kilo og en fordelt belastning på 250 kilo, får vi opplyst, som jo åpner for å slenge inn en madrass og overnatte i bilen på campingtur, for eksempel.

Med baksetene nedslått målte vi omtrent 212 centimeter fra ryggen på forsetene til enden av multiflexbrettet, og i bredden er det 122 centimeter – så du kan i praksis få inn en madrass på 120 x 200 centimeter, kanskje til og med også 210. Hundebur, barnevogner og annet bør også være rimelig grei skuring – selv med baksetene oppe.

Mangel på skiluke er kanskje et visst minus, men setene kan i det minste legges ned i 40/60-splitt.

Med baksetene oppe har du en drøy kubikkmeter med bagasjeplass - og det er bare til toppen av setene. Om du kan stable i høyden er det noen hundre liter til å ta av. Slik ser for øvrig bagasjerommet ut uten multiflex-brettet.

Slik var rekkevidden

Basismodellen av ID. Buzz har en oppgitt WLTP-rekkevidde på 418 kilometer, men alt utstyret og ikke minst de store felgene på testbilen koster nok en del. Akkurat hvor mye har ikke Volkswagen-importøren klart å ta rede på for oss – Volkswagens bilbygger oppgir 410 kilometer, men tar tilsynelatende ikke høyde for økningen i felgstørrelse.

Her er nøkkeltallene fra vår vanlige rekkevidderunde, som startet fulladet uten forvarming i tre kalde oktobergrader i Oslo, en temperatur som økte til 10–12 grader utover dagen. Været var ellers tørt og fint, og vi holdt oss som vanlig til fartsgrensene, men kjørte forbi ved behov.

21-tommers felger på testbilen. 19-tommere er standard.

Ved start estimerte bilen 378 kilometer rekkevidde.

Oslo – Halden via E18 (mest motorvei med 90–110 km/t): 116 km, snitt ca. 85 km/t. Forbruk 100 – 63 prosent. 24,5 kWh/100 km .

116 km, snitt ca. 85 km/t. Forbruk 100 – 63 prosent. . Halden – Ørje (landevei med mest 60–80 km/t) : 59 km, snitt ca. 65 km/t. Forbruk 63 – 46 prosent. 21,2 kWh/100 km .

: 59 km, snitt ca. 65 km/t. Forbruk 63 – 46 prosent. . Ørje – Oslo (miks av landevei og motorvei, stort sett 70–90 km/t): 85 km, snitt 82 km/t. Forbruk 46 – 21 prosent. 20,5 kWh/100 km

Totalt tilbakela vi 260 kilometer og forbrukte 71 prosent av batteriet, som skulle tilsi en totalrekkevidde på 329 kilometer denne høstdagen. Spesielt motorveikjøring virker å bruke mye strøm i ID. Buzz, som vel ikke akkurat er noen overraskelse i en såpass høyreist bil.

Etter forholdene synes vi 329 kilometer er greit, men det hadde nok ikke gjort noe om det var mulig å få ID. Buzz med et enda større batteri. Det burde definitivt være plass til det.

Ny ladekurve

Lademessig er også ID. Buzz litt spennende, siden den i motsetning til sine ID-søstre har oppgitt 170 kilowatt som maksimal ladeeffekt på lynladeren - takket være et batteri med litt annerledes cellekjemi enn de øvrige. Ladetiden fra 10 til 80 prosent skal imidlertid være omtrent den samme (en knapp halvtime) takket være at ladekurven faller noe raskere fra toppen.

Vi måtte ta til takke med en 150 kW-lader i denne omgang, med denne ladekurven som resultat:

Som du ser spratt vi umiddelbart opp mot laderens toppeffekt, og så falt effekten sakte derfra til rundt 60 prosent ladestatus, hvor den ble liggende flatt på rundt 80 kilowatt og sågar økte litt igjen frem mot at vi dro ut kabelen på drøyt 80 prosent. Isolert sett ganske god ladeytelse, men ikke mer enn der moderne elbiler med såpass store batterier bør ligge, etter vår mening.

Totalt brukte vi omtrent 29 minutter og 50 sekunder på å lade fra 21 til 80 prosent, som er litt treigere enn Volkswagens lovnader, men det må sies at det nok var 10 grader for kaldt til å være optimale ladeforhold. Vi hadde dog kjørt relativt kontinuerlig i rundt fire timer før vi stoppet for å lade.

Oppsummert

Volkswagen ID. Buzz er en ganske sjarmerende «liten» sak. At den ikke er lenger enn drøye 4,7 meter gjør den faktisk ganske manøvrerbar, og bakhjulsdriften gir overraskende kort svingradius til en bil med såpass stort fotavtrykk.

Bagasjeplassen er relativt sett enorm, og med det såkalte multiflex-brettet får du en enhetlig flate når du legger ned baksetene. Kanskje burde det fulgt med som standard, men det kan vel fort hende du kan snike det inn om du godsnakker med forhandleren.

Rekkevidden er grei, men spesielt motorveikjøring tapper batteriet hakket raskere enn vi kanskje skulle ønsket. Om vinteren skal det nok ikke all verdens tung gasspedal til før du bikker under 300 kilometer.

Om du bare har behov for seter til fem og ikke synes dagens familie-SUV-er gir nok bagasjeplass, er likevel ID. Buzz et finfint alternativ. Men to seter til, firehjulstrekk og et noe større batteri hadde nok gjort den aktuell for enda flere.

