Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Sniktitt på MacBook Air 2022

Slik er helt nye MacBook Air

Har fått helt ny design og enda råere ytelse.

Apple MacBook Air 2022 med M2-prosessor.

MacBook Air er Apples mest populære bærbare, og årets Air er en større greie der både designet og ytelsen blir ny. Vi mottok vårt testeksemplar svært sent, så i stedet for en full test kommer her en sniktitt på maskinen med noen førsteinntrykk og høydepunkter. En full test fra oss får du i august.

Maskinen kommer i salg fra fredag, og da har den blant annet disse egenskapene sammenlignet med forrige Air:

Et helt nytt design som er slankere og lettere

Tilgjengelig i svart og «stjerneskinn»-utførelse, i tillegg til stellargrå og sølv

Større, mer lyssterk skjerm med slankere rammer, men med «skjermleppe»

Nytt lydsystem med flere elementer

Oppgradert kamera med Full HD-oppløsning

Magnetisk «MagSafe»-lader

Ny M2-systembrikke med høyere prosessor- og grafikkytelse

Apple MacBook Air (2022) - M2 8GB 512GB Pris 19 990,- Skjerm 13,6" IPS, 2560 x 1664 (16:10) Prosessor Apple M2 (4 ytelseskjerner, 4 effektivitetskjerner, 16 ML-kjerner) Grafikk Apple M2 (10 kjerner) Lagring 512 GB SSD (M.2 PCIe) Minne 8 GB (4266 MHz) Radio WiFi 6, BT 5.0 Annet Touch ID, 1080p-kamera Batteri 52,6 Wh Porter 2x Thunderbolt 3/USB4 med USB-C, hodetelefoner, MagSafe ladekontakt Vekt og mål 1,24 kg. 30,4 x 21,5 x 1,3 cm Pris ved test 20.000 kroner

Mye slankere og endelig i sort

Den største endringen fra forrige MacBook Air er at den nye har fått et helt nytt design med samme formspråk som MacBook Pro 14- og 16, samt de nye iMacene.

I tillegg til stellargrå, sølv og nye «stjerneskinn» (gull), er nye Air endelig tilgjengelig i sort utførelse, som den første MacBooken siden de ikoniske modellene i sort polykarbonat som gikk av med pensjon i 2011. Vår testmodell i sort anodisert aluminium ser da også rålekker ut.

Særlig fordi det selvsagt ikke bare er fargen som er ny.

Det er nemlig overraskende tydelig hvor mye slankere den også har blitt. Nå måler den bare 1,3 centimeter over livet, mot inntil 1,6 centimeter tidligere. Da inkludert ganske høye gummiføtter, som Apple selv ikke regner med. Dette gjør maskinen til en av de desidert slankeste på markedet, og bidrar bare nesten til at vi ikke merker hvordan også skjermrammen har blitt litt mindre slik at panelet nå måler 13,6 tommer heller enn 13,3 tommer, som tidligere.

Noen tungvekter er den heller ikke med sine 1,24 kilogram. Den føles virkelig fjærlett, men det gjorde strengt tatt også forgjengeren, så ikke regn med å merke noen stor forskjell her.

Apple har som vanlig gått «all in» på design, og denne gangen har de tenkt lenger enn selve maskinen. Også laderen og ledningen dens kommer nå i samme farge som maskinen du velger. Det er en detalj vi liker.

Får tilbake den magnetiske laderen

Akkurat som for de andre MacBookene får Air også endelig tilbake den magnetiske MagSafe-ladekontakten mange Mac-brukere har savnet de siste årene. Denne holder seg fast i den proprietære ladeporten med magneter, og gir slipp hvis du skulle skumpe borti den med armen eller beinet, noe som er veldig praktisk og kan redde Macen fra et fatalt fall. Det frigjør dessuten de to Thunderbolt 3-portene til andre ting enn å gi strøm, som å utvide skrivebordet til en ekstern skjerm eller koble til mer lagring.

Som tidligere kan imidlertid MacBook Air bare kobles til én ekstern skjerm. Apple hevder dette skyldes en begrensning i systembrikken, og krever at du kjøper en Pro-maskin med en kraftigere brikke om du vil koble til flere skjermer.

Enn så spekulativt det høres ut, gjør dette uansett Air mindre relevant for de med flerskjermoppsett hjemme eller på kontoret.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Bedre skjerm, med «skjermleppe»

Det første du ser når du åpner nye Air er at skjermen har fått en skjermleppe, slik du kjenner fra iPhone eller MacBook Pro-maskinene med 14 og 16 tommers skjerm.

Leppen er utvilsomt et kompromiss ikke alle setter like stor pris på. Den graver seg ned i menylinjen i MacOS og kan oppleves som en lite heldig utvekst om du viser noe i fullskjermmodus. Men, i daglig bruk synes vi faktisk den er overraskende lite i veien.

I mørk modus synes den nesten ikke i MacOS, og de fleste apper har også for lengst blitt oppdatert for å maskere den på ulike vis, eller i alle fall sørge for at den ikke kommer i veien for deg når du jobber.

Og leppen er jo der fordi Apple ville krympe skjermrammene så mye som mulig, samtidig som de kunne beholde kameraet i toppen av skjermen. Kameraet har for øvrig fått dobbelt så høy oppløsning som hos forgjengeren (nå Full HD), mulighet til å slippe inn mer lys og mer avansert bildeprosessering.

Resultatet er et tydelig knepp opp, og selv om vi mener Apple og bransjen kunne gjort enda mer på dette feltet er det nye kameraet et av de beste du får i en bærbar, med mye flere detaljer, bedre dynamikk og langt mer naturlige farger enn mange av konkurrentene. Dette er dermed en ypperlig maskin for deg som videochatter mye. Ikke minst fordi mikrofonen også holder høy kvalitet og tar godt vare på stemmen din.

Panelet har ellers blitt 0,3 tommer større, uten at de utvendige målene til maskinen har vokst. Nå kan det også nå inntil 500 nits lysstyrke, noe som er omtrent 25 prosent høyere enn forgjengeren og tar det opp på nivå med MacBook Pro 13.

Dette bidrar blant annet til at maskinen blir enda enklere å jobbe på utendørs i solskinn.

Ellers er panelet fortsatt som vi er vant til, altså blant bransjens aller beste. Alt viser seg fra sin beste side på skjermen ettersom fargene er dønn presise og oppløsningen så høy at du ikke ser enkeltpiksler.

Super interaksjon

Det er ikke så mye å si om tastaturet og pekeplaten annet enn at Apple er helt på toppen av haugen etter at de gikk tilbake på det tragiske sommerfugltastaturet sitt og reintroduserte taster med lengre vandring og god demping.

Om du har brukt den tidligere generasjonen MacBook Air fra 2020, eller en Pro fra 2019 eller senere, vet du hva du kan forvente her. Det er taster som både har god demping og er stille å skrive med, samtidig som de er raske.

Den øverste raden, med funksjonstaster, har for øvrig blitt like store som de øvrige, slik at de er lettere å treffe. Også Touch ID-tasten har blitt ny, med et design som ikke viser fettmerker like lett, og fungerer like godt som tidligere.

Pekeplaten er også den samme som på andre nyere MacBooker, og altså helt ledende på både presisjon og opplevelse. Særlig liker vi den haptiske motoren som sørger for at du kan trykke ned platen hvor som helst, noe som gir deg stor fleksibilitet og reduserer feiltrykk til lik null sammenlignet med mer brukte mekaniske pekeplater.

M2 gir den flere krefter

Da Apple introduserte sin egen M1-systembrikke i forrige MacBook Air og Pro-maskiner, var den et virkelig kvantesprang. Den sørget for at Apples modeller slo knockout på alt av rivaliserende bærbare med tilsvarende formfaktor og brikker fra AMD eller Intel. Både når det gjaldt ytelse og når det kom til effektivitet.

Nå er Apple klare med M2-brikken sin, som de naturlig nok melder er enda raskere og mer effektiv enn M1. MacBook Air og den oppgraderte MacBook Pro 13 er først ut av Apples bærbare til å få M2-brikken.

Våre foreløpige målinger viser at nye MacBook Air med M2 har fått minst 10 prosent raskere flerkjerneytelse og rundt 6 prosent raskere enkeltkjernet ytelse enn forrige Air med M1.

Grafikkdelen har vi ikke rukket å gjøre så presise målinger av enda, men i det ganske krevende spillet Shadow of The Tomb Raider målte vi 46 FPS hos nye Air, mot mellom 25 og 29 FPS på forrige Air med M1-brikke. Da på laveste grafikkinnstilling og 1920x1200 piksler oppløsning.

Her er det dermed snakk om en merkbar forskjell for spill, og selv om vi generelt ikke anbefaler Mac for spilling vil du faktisk kunne spille en del nyere titler med helt ok grafikk og ytelse på denne maskinen.

Grafikkytelsen er uansett godt over den rivaliserende Windows-bærbare med samme formfaktor tilbyr.

Ytelsen føles over alt

Uansett målt ytelse vil vi gjenta det vi skrev for forrige MacBook Air med M1-brikke, nemlig at alt av dagligdagse oppgaver, fra vekking fra dvale, nettsurfing, åpning av programmer (alle i docken på én gang om du vil!) og kopiering av filer virkelig går på et øyeblikk.

Med M2 er dette bare enda mer sant, og illustrerer noe av magien med maskinene som er basert på Apples egne M-brikker. Det virker som apper ikke møter noen motstand, og allerede ligger klare til bruk når du trenger dem. Det er jo ikke bare veldig tilfredsstillende at en app åpner seg på noen millisekunder, men det sørger faktisk for å øke arbeidsflyten din ettersom du så sjelden opplever at du må vente et par sekunder før noe er klart til bruk.

Kommer du fra en PC med Windows vil du nok merke deg dette, men kommer du fra en Air med M1-brikke er du allerede vant til det, og vil neppe merke forskjell med M2 under panseret med mindre du driver med krevende oppgaver som video- eller bildebehandling.

Vi kan heller ikke snakke om ytelsen uten å fremheve at MacBook Air altså er helt vifteløs. Og dermed helt stille. Å levere så høy ytelse som denne maskinen gjør uten aktiv kjøling er noe ingen andre med lignende formfaktor er i stand til. Det er også undervurdert hvor behagelig det er å jobbe på en maskin som du vet at du aldri vil høre så mye som et sukk fra.

At den er vifteløs betyr riktignok at den av og til vil redusere ytelsen en smule for å holde temperaturen nede. Men dette er bare merkbart når den virkelig bryner seg på tunge oppgaver, og er for øvrig en av få grunner til at enkelte kanskje kan vurdere å legge ut en tusenlapp ekstra for en MacBook Pro 13 med M2 heller enn den nye Air-en. Pro 13 har nemlig aktiv kjøling som den kan dra i gang for å opprettholde maks ytelse lenger enn en Air klarer.

Oppsummering

Det vi har rukket å oppleve med nye MacBook Air de to dagene vi fikk med maskinen nå midt i sommerferien har allerede forsikret oss om at dette blir enda en maskin fra selskapet som vil få flere fornøyde brukere.

Her får du gjennomførte løsninger fra topp til tå, og blant høydepunktene vil vi trekke frem den opplevde og lydløse ytelsen, det sylslanke designet, samt den overlegne interaksjonen.

Det vi skal kikke mer på til vi kommer tilbake med en full test i august, er blant annet batteritiden, flere ytelsestester og en test av høyttalerne som har fått støtte for romtilpasset lyd.

Og vi skal dessuten reflektere litt rundt det som ikke er så bra med nye Air.

Som at Apple dessverre har økt prisen på den voldsomt siden sist. Fra 11.500 til 16.000 kroner for grunnmodellen. I tillegg leveres så langt vi kan se alle modeller som selges utenom Apples eget nettsted (der de kan tilpasses), med kun 8GB minne, eller hukommelse. Dette kan gjøre maskinen mindre fremtidssikker enn andre og hindre deg i å kjøre så mange apper på den samtidig som du kanskje ønsker. De absolutt fleste Windows-baserte rivaler leveres med dobbelt så mye minne som standard nå, og dette er noe vi vil komme mer tilbake til i den fulle testen.

Vi lurer med andre ord litt på om oppgraderingene hos denne nye modellen er «nok» til at man bør velge den fremfor den forrige helt utmerkede maskinen som koster mye mindre og heller oppgradere den med mer minne i stedet. Spesielt tenker vi at det kan være aktuelt for deg som er student eller ikke er så opptatt av at det skal synes at du har den siste maskinen. For gamle Air er jo definitivt fortsatt en god maskin, selv om den har et par år på baken.

Du kan lese testen vår av 2020-utgaven med M1-brikke her.

Vi kommer tilbake med en full test av MacBook Air med M2-brikke i august.