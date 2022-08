Sniktitt BYD ATTO 3

BYD Atto: Her kommer en ny og rimelig folke-SUV

Den første av to nye modeller på vei til Norge.

Atto 3 er neste elbil fra BYD som lanseres i Europa og i Norge. Den er betydelig mindre enn BYD Tang, som allerede er i salg i Norge.

Haag, Nederland/Tek.no: Flere kinesiske elbiler er på vei til Norge. Under en lansering i Nederland avslørte kinesiske BYD to nye modeller som er på vei til det norske markedet i form av luksussedanen BYD Han og den litt mer folkelige kompakt-SUV-en Atto 3.

Samtidig varsler de satsing i en rekke nye europeiske land, etter at Norge har vært det europeiske pilotlandet for selskapets europasatsing. Sverige, Danmark, Nederland, Belgia og Israel er den første bølgen med nye land for kineserne.

I motsetning til mange tidligere elbillanseringer kommer dessuten de nye kineserne relativt brennkvikt til våre breddegrader: Før utgangen av året, er beskjeden fra BYD og den norske importøren RSA.

Prismessig foregår det tilsynelatende fortsatt forhandlinger mellom BYD og de ulike europeiske importørene, for prisene er ikke klare. I alle fall ikke så klare at de er villige til å buse ut med dem på lanseringsarrangementet i Nederland, hvor vi også fikk anledning til å prøvekjøre de to nykomlingene.

Vi kommer tilbake til BYD Han i en senere artikkel.

Størrelsesmessig er BYD Atto 3 omtrent midt mellom Volkswagens ID.3 og ID.4. Vi vil vel også si at enkelte av designlinjene kunne vært hentet fra Volkswagens bøker.

Konkurrent til Volvo, Kia og VW

Atto 3 er oppkalt etter et attosekund, som er noe sånt som en hundremilliarddel av et sekund, mens tretallet symboliserer at dette er BYDs tredje Europa-modell.

Bilen er akkurat over 4,45 meter lang, som gjør den et par små centimeter lenger enn Volvo XC40 Recharge og Kia e-Niro, som er åpenbare konkurrenter - og omtrent midt mellom Volkswagens ID.3 og ID.4, som begge også er relevante i denne sammenhengen.

Det gjelder ikke minst designmessig. En journalistkollega fra et annet land kalte bilen spøkefullt for «ID 3.5», og det er egentlig ganske treffende.

Panelet mellom bakdør og bagasjeromsluke, modellbetegnelsen foran fordøren og det lille instrumentpanelet på «stilk» bak rattet er alle ting vi har sett på Volkswagens biler.

«Dragon Face», kaller BYD frontdesignet sitt. Døm selv.

420 kilometer rekkevidde

Batteriet er på 60 kilowattimer, som skal gi en WLTP-rekkevidde på 420 kilometer. Batteriet er BYDs såkalte «Blade»-batteri, som først og fremst er utformet slik at det utgjør en del av bilens struktur, som sparer både plass og vekt.

BYD hevder selv at plassutnyttelsen med Blade er 50 prosent bedre enn konvensjonelle LFP-batterier, delvis også fordi de har eliminert modul-oppbygningen i vanlige batteripakker og i stedet pakker battericellene på en måte som likner en honningkube.

Teknologien skal også være mer motstandsdyktig mot ytre påvirkninger, uten risikoen for såkalt «thermal runaway» som kan skape branner i elbilbatterier.

Det ryktes for øvrig at Tesla skal være i ferd med å kjøpe Blade-batterier fra BYD til sine egne biler, men det var BYD-representantene vi snakket med svært lite interesserte i å si så mye om.

Interiørmessig kan man neppe si at BYD har latt seg inspirere så veldig av mange andre. Dette føles moderne og «fresht».

Atto 3 er også den første bilen på BYDs nye e-Platform 3.0. Den vil støtte 800-volts systemspenning, men Atto kommer «bare» med standard 400 volt.

Som har blitt vane for de kinesiske produsentene har heller ikke Atto høyere maksimal hurtigladeffekt enn 88 kilowatt. BYD oppgir foreløpig kun at 30 til 80 prosent skal kunne ta 29 minutter under optimale forhold, men det er også verdt å nevne at ombordladeren er på 11 kW (trefas).

Fast demping, stiv bil

En (etter sigende) svært effektiv varmepumpe er standard, og BYD hevder at deres nye 8-i-1-enhet med blant annet motor, inverter, batteristyring og ombordlader skal gi utmerket effektivitet, i tillegg til 20 prosent redusert volum og 15 prosent redusert vekt.

Bilen er forhjulsdrevet, og kommer med en motor på 150 kW/204 hestekrefter - nøyaktig det samme som for eksempel ID.3, Cupra Born og Hyundai Kona ble lansert med. 0–100 skal gjøres unna på 7,3 sekunder, og toppfarten er 160 kilometer i timen.

Vi fikk som nevnt anledning til å kjøre bilen, selv om det er litt begrenset hvor store inntrykk man klarer å gjøre seg opp i løpet av et par runder på en nedlagt militærflyplass. Akselerasjonen oppleves som tilstrekkelig for en familiebil i denne klassen, om enn langt fra halsbrekkende - og ganske sedat sammenliknet med de langt hvassere Tang og Han.

Dempingen er rimelig fast, og bilen føles generelt overraskende stiv til å være en såpass høyreist sak. Det er en god ting, og krenging er nærmest fraværende selv når du setter bilen på prøve rundt krappe svinger. Helt retningsstabil når du trykker gassen i bånn er den imidlertid ikke.

Du sitter høyt og SUV-aktig i gode seter og med fin oversikt. Kunstskinn (eller vegansk skinn, som bilprodusentene liker å kalle det) er standard, og det er også et stort panoramasoltak som kan åpnes halvveis. Det er fortsatt relativt uvanlig på noenlunde kompakte elbiler.

Dørene kan minne om gitarer i utformingen, komplett med «strenger» som lager lyd når du spiller på dem. Har du barn kan du risikere at dette blir et lite mareritt fra baksetet.

Roterbar skjerm

Den 15,6 tommer store skjermen som kan roteres fra landskaps- til portrettmodus etter ønske er delvis praktisk, delvis gimmick. Infotainmentsystemet tar nok litt tid å bli vant med, men programvaren er i alle fall responsiv og kjapp i bruk.

BYD har også åpnet opp systemet sitt for utviklere, slik at de som vil kan lage apper til bruk i bilen. Foreløpig er det litt begrenset hvor mye som er tilgjengelig, spesielt utenfor Kina, men Spotify er i alle fall på plass. Carplay og Android Auto er også støttet, men vi fikk foreløpig ikke avklart om det kun er med kabel eller også trådløst.

Tre kjøremoduser (Eco, Normal, Sport) er tilgjengelig, men de endrer i hovedsak kun på gassresponsen. I tillegg får du to nivåer av regenerering, men ingen av dem er egnet for enpedalskjøring.

Elsk- eller hat-interiør

Vi må også nevne interiøret, som er særdeles sprekt i uttrykket og nok vil enten bli elsket eller hatet. De blå setene med varmhvite sitteputer og rødoransje kontrastsømmer er imidlertid lekre i undertegnedes øyne, og de særs ukonvensjonelle dørhåndtakene innvendig, utformingen på ventilasjonskanalene og den gitarliknende løsningen i dørene gjør at det blir mye å legge øynene på inne i Atto 3.

Den norske importøren sier imidlertid at det ikke er denne fargekombinasjonen som blir å finne i den norske Atto-varianten, men at det blir en mørkere blåvariant.

Spreke dørhåndtak på BYD Atto 3.

Materialvalgene føles uansett mer «premium» enn man kanskje forventer i denne klassen, og kabinen er uansett et hyggelig sted å være. I baksetet er det for øvrig helt greit med plass. Hodeplassen begrenses litt av det store glasstaket, men det er greit med plass til beina - godt hjulpet av at det er god plass til å stikke beina under setene foran og at gulvet er helt flatt.

Egne ventilasjonskanaler bak og både USB-A- og USB-C-porter føles dessuten generøst.

Bagasjerommet rommer på sin side 440 liter, som er ørlite mer enn elbilvarianten av Volvo XC40 og drøyt 50 liter mer enn i Volkswagen ID.3. Utformingen er middels praktisk - selve rommet er ganske grunt, så du må kunne stable i høyden for å utnytte alle literne.

Du må imidlertid ofre noen liter om du vil ha en noenlunde flat overgang til bakseteryggene når du legger ned setene, og skiluke får du ikke, kun 40/60-deling. Frunk har den heller ikke, selv om det tilsynelatende lett kunne vært plass til et lite lagringsrom under panseret.

Oppsummert

Vi satt igjen med et lovende førsteinntrykk av BYD Atto 3, tross det litt underlige navnet. Det innvendige designet er sprekt, selv om den norske importøren altså har valgt bort fargekombinasjonen i bilene vi fikk se i Haag.

Atto vil komme i den røde fargen du ser på de andre bildene i saken, denne blåfargen, en hvit og en grå variant. Hvit er standard, resten koster ekstra.

Kjøreopplevelsen virket godt gjennomarbeidet, og selv om ikke 60 kWh batteri og 420 kilometer rekkevidde vil gjøre at noen setter kaffen i halsen er det omtrent som man kan forvente fra en bil i denne klassen.

Om BYD holder sine lovnader om en effektiv varmepumpe og ditto god vinterrekkevidde kompenserer det også for det som kanskje gjerne kunne vært et par mil til etter WLTP.

Et spørsmål for suksessen blir naturlig nok prisen. Vi gjetter at RSA må treffe rundt 350.000 kroner -og helst friste med kort leveringstid i en tid hvor de fleste av konkurrentene sliter med akkurat det.