Sniktitt Samsung Galaxy S23

Her er Samsungs nye toppmodeller

Hils på Galaxy S23.

Dette er nye S23 Ultra - den er oppgradert på innsiden, og litt «justert» på utsiden. Blant annet er selve grepet og rammedesignen på telefonen blitt endret. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi er godt i gang med 2023, og det er tid for nye toppmodeller fra en av Norges mobilfavoritter. Det handler selvsagt om Samsungs Galaxy S23-serie, der heftigste familiemedlem heter S23 Ultra. Men de litt mindre og mer håndterbare variantene Galaxy S23 og S23+ hører også til, og de blir som vanlig mer prisgunstige, om enn langt fra billige.

Oppdatert: Vi har nå publisert test av Galaxy S23 Ultra.

Her skjuler det seg et par store nyheter, og vesentlig flere små.

Lanseringen kommer i forkant av flere større lanseringer, der blant annet OnePlus skal vise hva de er gode for. I tillegg ligger allerede Apples iPhone Pro-modeller i butikkhyllene som noen av de beste kameramobilene du kan velge hvis pris ikke er av betydning. Det hviler altså ganske store krav på de nye Samsung-telefonene som, som normalt, ikke blir spesielt billige.

Galaxy S23-serien får startpriser fra 11.000 til 16.000 kroner fra enkleste til heftigste modell, uten å ha betalt for eventuelle større lagringsmengder.

Fra venstre; Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23+ og enda en Galaxy S23. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ny design for de små

Designen er ny for de to «vanlige» modellene i år. Der byttes kamerahumpen på baksiden ut med tre løststående kameratuter som stikker ut fra en ellers flat bakside. De får altså omtrent samme design som den store Ultra-modellen, bare med færre «øyne»

S23 Ultra har derimot bare fått en forsiktig oppdatering der skjermen skrår mindre langs kantene - og rammen flater ut litt på sidene av telefonen.

Det er de «vanlige» Galaxy S-modellene som har fått den største designendringen i år. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Google Pixel 7 Pro OnePlus 11 annonse Pris 15909 13075 13290 10490 9409 9990 Skjermstørrelse 6,8" 6,8" 6,6" 6,1" 6,7" 6,7" Skjermglass Gorilla Victus 2 Gorilla Victus Gorilla Victus 2 Gorilla Victus 2 Gorilla Victus Gorilla Victus / GG5 Oppløsning 3088 x 1440 3088 x 1440 2340 x 1080 2340 x 1080 3120 x 1440 3216 x 1440 Størrelse 16,34 x 7,81 x 0,89cm 16,33 x 7,79 x 0,89cm 15,78 x 7,62 x 0,76cm 14,63 x 7,09 x 0,76cm 16,29 x 7,66 x 0,89cm 16,31 x 7,41 x 0,85 cm Vekt 234g 228g 196g 168g 212g 205g - - - - - - Hovedkamera 200MP, 1/1,3" 108MP, 1/1,33" 50MP 50MP 50MP, 1/1,31" 50MP, 1/1.56" Zoomkamera 3x, 10x (100x digital) 3x, 10x (100x digital) 3x 3x 5x 2X - - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 2 Exynos 2200 Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 Google Tensor G2 Snapdragon 8 gen 2 RAM/Lagring (fra) 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB 12 GB / 256 GB - - - - - - Vanntett Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Bytt Batteristørrelse 5000 mAh 5000 mAh 4700 mAh 4500 mAh 5000 mAh 5000 mAh Trådløs lading Ja, 15W Ja, 15W Ja, 15W Ja, 15W Ja, 23W Bytt Kablet lading 45W (tilbehør) 45W (tilbehør) 45W (tilbehør) 25W (tilbehør) 23W (tilbehør) 100W (inkludert) Pris (ca) i skrivende stund Veil 15990,- 11.600,- Veil 13990,- Veil 10990,- 9500,- Ikke kjent/Norgeslansert Åpne fullskjerm Mer +

En flatere skjerm på Ultra-modellen gjør at digital penn er enklere å bruke. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lettere å bruke S-pen

Du er unnskyldt om du ikke ser forskjell på en S22 Ultra og en S23 Ultra, men i hånden føles de likevel annerledes. Utviklingen er nok naturlig for en telefon som er dagens utgave av Galaxy Note, der du er tenkt å kunne skrive helt ut i kantene på skjermen - der S22 Ultra hadde en avgrunn er det jevnere, om ikke helt flatt, på S23 Ultra.

Den største kameraoppgraderingen har skjedd på den største modellen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet i Galaxy S23 Ultra har fått et stort løft i oppløsning. Her går vi fra fjorårets på 108 megapiksler til en ny kamerabrikke som kan levere inntil 200 megapikslers oppløsning. Samsung skryter av at det skal la deg skrive ut i skikkelig store størrelser. Og optimalt sett bør 200 megapiksler kunne gjøre det, men et viktig spørsmål er om du får reelle 200 megapiksler med informasjon i bildene. Vi har sett 200-megapikselskamera før, blant annet fra Motorola, og erfaringen så langt er ikke at det er enorme mengder informasjon i bildene.

I løpet av testen håper vi å få et inntrykk av akkurat hvor mye verdt de «ekstra pikslene» er. Her skal også telefonen kunne levere bedre nattfoto enn før.

For Galaxy S23 og S23+ er kamerabrikkene de samme på baksiden, mens selfiekameraet er litt oppgradert.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Testbilder fra S23 Ultra

Det er uklart om testbildene vi har tatt i forbindelse med denne sniktitten er «så gode som de blir», eller om det finnes oppdateringer som glir inn på telefonene idet vi publiserer denne artikkelen.

Dessuten er det flere av Samsungs nye kamerafunksjoner for året som bor i en egen app som ikke var på eksemplaret vi har prøvd. Dermed er bildene i galleriet under å betrakte som et tidlig førsteinntrykk av hva telefonen kan levere, med mulige justeringer etter at den er oppdatert og «ferdig-ferdig».

Forrige Neste Åpne fullskjerm

I Ultra-modellen er det også påstått 100x zoom. Det oppnås ved en kombinasjon av 10 ganger optisk og masse digitalt påfyll. Løsningen er lik den som fantes i Galaxy S22 Ultra, men programvaren skal ha blitt litt forbedret i den nye telefonen.

Det blir ikke fantastisk, og du vil neppe henge opp bildene på veggen. Men til ren dokumentasjon kan det være interessant likevel. Det er bare å sette på musikken fra fjernsynskjøkkenet mens vi illustrerer.

Omtrent slik så testingen ut fra et fugleperspektiv. Kamera Artisté Fantastique Finn Kvalheim, Tek.no

Slik så det ut fra bakkenivå. Rundt 800 meter i det fjerne er det altså en YX-stasjon som selger gammel hval. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Der det er nokså vanskelig å se at det er en bensintasjon, og iallfall å se detaljer fra skiltet, klarte S23 Ultra fint å lese kveldens bensinpriser. Onde tunger vil si at en god kunstig intelligens burde klart å gjette at det var dyrt, men vi er likevel imponerte. Kamera Finn Jarle Kvalheim + AI-gudene, Tek.no

Da bildet over ble delt på redaksjonkanalen ble det omtalt som en «mygg i solnedgang»-funksjon. Og selv om kvaliteten ikke er fantastisk, er det lesbart. Og det er svært mange yrkesgrupper som har dokumentasjonsbehov på jobben, der oppgaven i stor grad består i å rette et kamera mot det du vil peke på i en ferdigrapport eller skademelding. Verdien av å kunne fange detaljer om hva som har skjedd på nesten en kilometers avstand kan i visse tilfeller være ganske stor.

Bare husk på at her gjøres det også mange digitale gjetninger av kunstig intelligens, noe som forklarer hvordan telefonen har klart å lese drivstoffprisene riktig, mens logoen til «7eleven» ser mer ut som «7luvin». Vi vil ikke spekulere i hva den kjeden hadde solgt.

Nytt av året er at alle modeller blir tilgjengelig i alle farger. Du må ikke lenger kjøpe den eller den varianten for å kunne få en farge du ønsker deg. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Spennende motor

En nyhet for i år er at Samsung har valgt å bruke en Qualcomm Snapdragon-prosessor på alle Galaxy S-telefonene for hele verden. Tidligere fikk Europa og Korea telefoner med selskapets egen Exynos-serie av prosessorer.

I rent målt ytelse spiller det liten rolle. Snapdragon er lynrask, og det er Exynos også. Du behøver ikke være opptatt av bits og bytes for at dette skal være av betydning.

Det vi imidlertid har merket før er at Samsungs telefoner med Snapdragon-brikker har hatt jevnere og bedre opplevd ytelse, med færre stopp i menyene og under bruk. Dette er ting et spesifikasjonsark uansett ikke viser.

Dermed blir det svært spennende å bruke telefonene en stund, og se hvor responsive de er.

Galaxy S23 Ultra blir årets heftigste «vanlige» telefon fra Samsung, men er den god nok til at du bør oppgradere? Det finner vi ut av når vi tester den de nærmeste dagene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bedre til gaming og lenger batteritid?

Bedre gamingytelse er også noe Samsung skryter av, og de viser til et enda større kjølesystem enn tidligere.

Men stadig mer omfangsrik og sinnrik kjøling er noe konkurrentene også skryter av.

En kjekk ting for de to mindre telefonene er forøvrig at batteriet har økt med 200 mAh for begge. Dermed lander Galaxy S23 på 4500 mAh og S23+ på 4700 mAh. Det utgjør antakelig litt - spesielt om vi tar med at raskere og mer effektive prosessorer trekker ned strømbehovet når de utfører de samme oppgavene.

Slapp også laptoper og nettbrett

Ingen lansering uten noggo attåt, og selv om det gjerne er telefonene som har hovedrollen i vinterens Unpacked-lansering fra Samsung kom det også nye laptoper fra selskapet. Flere av dem med til dels høy ytelse og spesifikasjoner helt opp i Intel i9 kombinert med RTX 4070-grafikk.

For telefonenes del kommer de i salg umiddelbart etter lanseringen, og det vil være ulike pakketilbud med for eksempel ørepropper og annet tilbehør fra Samsung. Pass på å raske med deg en lader hvis du trenger, for det følger ikke med i esken.

Men vær obs; det er kun kort tid igjen til global lansering av OnePlus 11. I tilegg arrangeres mobilmessen MWC i Barcelona i slutten av februar. Der forventer vi også en hel del konkurrenter til Samsungs nye toppserie.

Vi kommer tilbake med full test av Galaxy S23 Ultra så fort som tastene bærer.