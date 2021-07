iOS 15 endrer måten du bruker iPhone på

Den mest omfattende oppdateringen på lenge.

Nye widgeter for flere av Apples egne apper og funksjoner har kommet til. Hvor er-widgeten viser hvor et sett nøkler med AirTags befinner seg rett i appmenyen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 25 Juli 2021 16:00

Hvert år blir Apples iPhoner «nye». I hvert fall litt. Og i år føles de litt nyere enn vanlig. Årets iOS 15-oppdateringer føles litt større enn ellers - kanskje fordi eplene ser ut til å ha jobbet på spreng for å bygge inn et halvt hjemmekontor i operativsystemet.

Her er det nemlig Facetime- og delingsfunksjonene som har fått aller mest kjærlighet. Det føles nesten som sin egen «Covid»-party pack attåt de sedvanlige små og store endringene som iOS får hvert år. Til sammen utgjør alt det nye den mest omfattende oppdateringen av Apples telefoner på lenge.

Den aller mest merkbare endringen er likevel en som både Apple og til dels andre snakker litt mindre om; adresselinjen i nettleseren Safari er flyttet og endret.

Apple iOS 15 Public Beta Hva er iOS 15: Apples kommende operativsystem og menyer for iPhone Når slippes det: Sammen med en ny iPhone-generasjon i september-oktober Hva er fordelene med å installere nå: Få alle de nye funksjonene med en gang Hvorfor vente: Ikke alle nye funksjoner virker etter hensikten ennå, spesielt ikke de som brukes sammen med andre (Facetime og delefunksjoner spesielt). Noen bugs og programvareproblemer kan oppstå. Hvem vil få oppdateringen: Alle med nyere iPhoner fra og med iPhone 6S . Apple kutter vekk eldre modeller ved enkelte nye iOS-slipp. Som regel vil iPad OS ha i seg en god del av de samme funksjonene og oppdateres samtidig. Koster den noe: Oppdateringen er kostnadsfri Må du gjøre noe: Bare om du vil ha oppdateringen før den er ferdig. Hvis ikke kommer den automatisk når den er klar.

Adresselinjen i Safari ligger nå nederst på telefonen. Underlig nok er funksjonen som lar deg trykke øverst på skjermen for å komme til topps ikke flyttet noe sted og innebærer fortsatt to hender eller veldig lang tommel. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Safari er mye mer ergonomisk

Gamle vaner er vonde å vende. Heter det. Vel, så er tydeligvis også min, merker jeg, mens jeg strekker tommelen så lang som den blir, trykker og oppdager at jeg har glemt noe.

For nå skal man trykke nederst på skjermen for å bytte oppholdssted i nettleseren på en iPhone.

Om du bare skal bytte adresse fungerer stripen nederst på skjermen som adressefelt, der den spretter litt opp og «frem» idet den berøres. Det fungerer omtrent som før, bare på en plass som er enklere å nå.

Litt tøft er det at Apple har «kopiert» sin egen navigasjonsbar nederst til mekanikken i Safari. For når adressebaren spretter opp og frem på skjermen kan du også sveipe på den. Dermed kan du veksle mellom åpne faner via adressebaren på samme måte som du veksler mellom apper med navigasjonsbaren. Uhyre praktisk, faktisk.

Når man trykker på adressefeltet nederst ser det meste omtrent ut som før. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forbedringer for ordensmennesker

Hvis du som meg har hundrevis av faner oppe fra før kan du enkelt gruppere dem sammen.

Heldigvis er det sånn at Safari ikke bryr seg om du har fire eller fire hundre faner oppe samtidig. Den kaster ikke bort energi på faner du ikke har brukt på votter og vinter, så de ligger nå bare der - nesten mer som bokmerker enn åpent innhold.

Men hvis du likevel er av typen som praktiserer galskap som «clean inbox», foretrekker at knivblokken på kjøkkenet er rangert etter økende størrelser og ikke ønsker å ha hundrevis av åpne nettleserfaner kan du nå enkelt samle og stenge alle fanene.

Ett hopp inn i fanevisningen viser fanene du har åpne, og lar deg også velge fanegrupper du har fra før. Hvis du vil kan du slette eksisterende fanegrupper. Å opprette en ny gruppe og å fjerne den er gjort på få trykk, sammenliknet med tidligere tiders konstante x-ing av hver ny fane som spretter inn på skjermen.

Nettleserutvidelser

Det er nå mulig å legge inn nettlesertillegg på mobil-Safari akkurat som på den vanlige storskjermen. Som ventet handler det meste om annonseblokkering og annonsesporing. En del av disse oppgavene gjør Safari selv uten bruk av tillegg, og håndteringen av tilleggene er gjemt bort i innstillingsmenyen på telefonen. Litt slik en rekke av fotoappens innstillinger er.

Tilleggene hentes forøvrig fra App Store etter at du har trykket på knappen for å legge til flere fra innstillinger. Da får du en slags temaside som viser tillegg - men der er altså tilleggene akkurat nå for en stor del bare noen titalls og av samme type. Det kan se ut som App Store skulle hatt sin egen kategori for tilleggene, men det er vanskelig å se hvordan man skal komme dit. App Store er en «delt» affære med noen komponenter i iPhone-appen, mens andre deler er formatert og publisert fra Apple og apputviklerne.

Det kan altså hende at App Store vil fremstå som mer spesialisert mot nettlesertillegg senere, til tross for at de bare virker som en ettertanke når man prøver å navigere i den ellers ryddige og gode brukeropplevelsen i dag.

Nytt i år er blant annet at du kan gjøre bakgrunnen uklar i Facetime. Samt en hel rekke nye funksjoner for å dele aktiviteter gjennom tjenesten. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Facetime-funksjoner

Pandemi schmandemi. Hvis du har vært heldig og hatt en jobb velegna for hjemmekontor det siste året har du sikkert også blitt godt vant til digitale konferanser av ulike kaliber. Vant til, og kanskje litt lei av. Lei av titallet ulike tjenester som skal brukes, og av at ingen av dem går om hverandre.

Vel, som bortimot alle andre har Apple kommet løpende til unnsetning. Greit nok at det forhåpentligvis er et år i seneste laget, og at vi kanskje kan se hverandre mer «på ekte» fremover. Men et helt kobbel av Facetime-oppdateringer føles likevel mer som en «catch up» enn som noe nyskapende og fabelaktig. Så har da alle tek-selskaper sine catch up-øyeblikk.

Nytt i år er enda mer fokus på memoji-karakterer. Du kan dessuten bruke uskarp bakgrunn i Facetime-chattene dine - en funksjon som nesten virker mer rettet mot iPad OS-folket, som i noe større grad kanskje jobb-Facetimer - men likevel.

Både kameraappen og galleriappen kan gjøre tekstgjenkjenning «live» nå. Dermed er det fort gjort å søke opp eller få oversatt tekstinnhold fra ting du sikter på. Når det virker, da - funksjonen virket en anelse kresen på tekstkvalitet før den ble aktivert i form av et lite ikon nederst på skjermen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ting som virker og ting som er sådär

Når vi tester de nye Facetime-funksjonene er det åpenbart at de fortsatt har noen løse skruer. Inn og ut av ulike moduser og funksjoner følges av skraping i lyden og av at bildestrømmen noen ganger ikke finner tilbake til utgangspunktet, som altså er en helt ordinær Facetime-samtale.

Uskarp bakgrunn fungerer akkurat som memojiene - og forutsetter at telefonen er i stand til å skille ut hodet ditt. Hvis du har en mikrofon, et kamera eller en katt mellom deg og kamera vil den få problemer med å gjøre riktig del av bildet uskarpt.

Å dele egen mobilskjerm fungerer, om enn tregt og ikke spesielt bra foreløpig. Sammenliknet med skjermdeling i etablerte apper og tjenester som Slack og Webex oppleves dette som nokså begredelig, med artefakter og tung komprimering som besudler bildet like mye som den bæltreige oppdateringa.

Du inviteres til å dele film- eller serieopplevelsen hvis du går inn i Apple TV-appen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Del en film ..?

Virtuelle titte- og lyttefester har bredd om seg innenfor flere tjenester. Det legges det og opp til av Apple gjennom Facetime nå. Hvis en app som støtter avspilling av innhold oppdager at du er i en Facetime-samtale vil den kanskje tilby deg å starte innhold for begge deltakere i samtalen.

Dette funket noenlunde greit, foruten at vi i Apple TV-appen får varsel om delemuligheter på generelt grunnlag, mens det foreløpig ikke ser ut som alle aktørene som viser innholdet sitt i TV-portalen støtter det. Kan hende vil det bli mulig å dele video til samtalepartnere fra for eksempel Prime Video, men i dag er det ikke mulig selv om Apple TV-appen varsler om muligheten og du kanskje starter Prime-videoen fra Apples app.

En underlig egenskap er at hvis man velger å selv gå ut av filmdelingen man har startet, kan den fortsette på mottakerens telefon. Om det er ment å være sånn betyr det i praksis at man kan sette på en film for kompisen fra en tjeneste man har selv, før man forlater. Litt som å låne ut tilgangen sin. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apple TV+-innhold går derimot finfint å dele fra en enhet til en annen mens man er i Facetime. Det spennende er at mottakeren ikke ser ut til å trenge et abonnement for å titte med deg - og hvis du kaster deg fra tittesesjonen kan du gjøre det bare for deg. Det er ikke godt å si om det er ment å fungere slik, men som det nå er kan du starte en episode for noen du kjenner uten Apple TV+-abonnement og forlate umiddelbart etter, uten å trenge å se på selv.

Det fremstår som noe i nærheten av Netflix-kontodeling, uten at vi er riktig sikre på om det er slik det er ment å virke.

De nye fokusløsningene virker svært effektive og enkle i bruk. Mange vil nok velge å bruke disse, siden de er så enkle å komme i gang med. Men vil de kurere konsentrasjonsvanskene, eller bare flytte dem? Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fokus

«Digital natives» er et uttrykk på engelsk - direkte oversatt er det snakk om de av oss som har digitalt som morsmål, og egentlig aldri har levd uten en eller annen form for «oppkobling», om så var bare som disketter og senere CD-er i posten. En fellesnevner for mange blant oss virker å være store problemer med å begrense fokus og å konsentrere om bare én ting. Så gjør også tjenester og nettsider det ytterste for å få oss til å bare sjekke én gang til. Alt vil ha oppmerksomheten vår - samtidig - og stadig flere, Apple inkludert, prøver å gjøre noe med det.

Fokus er en ny funksjon i iOS som skal prøve å sørge for at det du varsles om og som du ser på skjermen oppmuntrer til at du får gjort det du skal, enten det er å jobbe eller bare å slappe av.

Dette gjøres dels ved at du velger hvilke typer varsler du vil motta, og du kan begrense antallet folk du får varsler fra også, med utvalgte personer og eventuelt menneskene i favorittlisten din.

Kan bli en ny måte å bruke iOS på

Fokusløsningen er imponerende i så måte at den kan settes opp svært enkelt, med noen få skjermtrykk, men den kan også bli svært kompleks. Den kan inneholde sirlig utvalgte kontakter og apper, du kan velge om andre får slippe gjennom med meldinger som er merket som viktige.

Du kan forresten også velge at alle appikonmerker skal skjules.

Du kan også få telefonen til å automatisk styre når Fokus skal skrus på. Kan hende du ankommer et fast sted hver dag til gitte tidspunkt? I så fall kan telefonen basert på stedsinformasjon og klokkeslett aktivere den Fokus-profilen du ønsker. Og det er altså såpass enkelt å komme igang at mange nok vil velge å benytte seg av dette som ett steg i å begrense ping-overfloden fra lomma.

Fokus har kommet inn i nedtrekksmenyen som en ny knapp. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nesten like nyttig; du kan velge å dele Fokus-status med vennene dine. Dermed ser og forstår de kanskje hvorfor du ikke svarer når du har satt mobilen i en begrenset modus.

Samtidig; hvor enn godt laget dette systemet er, er mange av oss hardkodede til å hoppe fra app til app og fra sosialt medium til sosialt medium etter mange år med konstant skjermstimuli.

Det mange av oss trenger for å fokusere er kanskje mer en hengelås uten nøkkel - og her står OnePlus sterkere. Skrur du på Zen Mode i OnePlus-mobilene slipper du ikke inn igjen før tiden du valgte har gått ut. Du kan selvfølgelig fortsette å besvare telefoner, eller gjøre annet enkelt arbeid du selv har tillatt.

Hva er en melding som haster? iOS foreslår bevegelser foran sikkerhetskamera, og det er jo kanskje ikke så dumt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bugs?

En klassiker med tidlige versjoner som denne er «bugs» og urent trav. Innen Apple slipper de offentlige betaene sine er ofte det groveste av bugs fjernet fra lasset, selv om det gjerne bølger litt frem og tilbake med stabiliteten i oppdateringer frem til det ferdige slippet rundt september.

Foreløpig virker iOS 15 påfallende ryddig og grei. Den har ikke noe voldsomt batteriforbruk - et vanlig spøkelse for betaversjoner av iOS. Men vi merker oss at under bruk av de nye Facetime-funksjonene blir mobilene nokså varme ganske fort.

Det er spesielt i de nyeste funksjonene at det er uferdige deler. Spraking i høyttalerne når man bytter Facetime-modus og problemer med å gå ut av delemoduser er noe man må forvente nå før fullslipp. At Facetime noen ganger bare ikke virker er tilsynelatende også det.

Apropos spraking og lyd er lydjustering i apper ikke stabilt i Beta-versjonen. Å få lyd i Instagram eller Tiktok mens stillemodus er på har vist seg kålete på to telefoner med betaen installert. Det omgås noenlunde greit av å skru av stillemodusen med knappen på siden av telefonen, men er altså en liten irritasjon man må leve med mens denne utgaven av iOS 15 er inne.

En mer kuriøs bug er at anropslisten min bestemte seg for å beholde merkinga for nytt tapt anrop i flere dager, før det plutselig forsvant. Det til tross for regelmessige sjekk innom listen som burde tatt vekk merkingen.

Av en eller annen grunn blir heller ikke nylig tillagte apper synlig i feltet for nylig installert i appbiblioteket, og ikke dukker de opp på hjemmeskjermen heller. Telefonen viser noen ganger også eldre apper som «nyinstallerte» når man egentlig forventet at en ny dukker opp. Denne snodigheten omgår man nokså enkelt ved å heller søke opp appen man akkurat har installert.

Åpning av lenker i appen de hører til har også tidvis vist seg kronglete med denne betaen inne.

Nettlesertillegg i mobil-Safari er nytt fra og med iOS 15, og funker sånn høvelig allerede. Men enn så lenge er det kun et titalls sporings- og reklameblokkere å velge mellom. Man kan bare ha så mange reklameblokkere installert uansett, og iOS gjør allerede en del av det disse appene gjør. Antakeligvis blir innholdet mer spennende etter hvert. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ta backup før du prøver

Av problemer med iOS 15-betaen er det enn så lenge så lite vi har observert at det virker nokså trygt å prøve seg på Apples siste programvare før slippet. Men ta en skikkelig backup av telefonen før du går i gang. Vær obs på at iOS ikke lar deg bruke backuper fra nyere versjoner på eldre utgaver. Det betyr at hvis du oppgraderer til iOS 15-betaen nå, vil du ikke kunne bruke backuper fra den oppgraderte telefonen etter at du eventuelt nedgraderer til iOS 14 igjen.

Det betyr at den backupen du tar før oppgradering er den eneste du kan bruke for å gå tilbake igjen før iOS 15 blir sluppet på ordentlig. Installerer du betaen uten å ha en fullstendig backup fra tidligere har du med andre ord tatt avgjørelsen og er med til veis ende - eller aksepterer å starte med en gammel eller ingen backup hvis du vil tilbake til iOS 14 før vi skriver september.

Samtidig går det som regel likevel nokså greit - siden det er sjelden Apple slipper så problemfylte betaversjoner til allmuen at folk går mann av huse for å nedgradere. Som regel er «worst case» at du må leve med vesentlig svakere batteritid et par uker til en ny betaversjon er klar.