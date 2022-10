Sniktitt Xpeng G9

Her er nye Xpeng G9

En spennende utfordrer til Audi og Mercedes.

Stilig og gjenkjennelig Xpeng-front på G9. Det er ikke dynamiske matriselykter på G9, men i stedet lyser deler av lyktene opp i sving, slik mange biler gjør med kurvelys. Fjernlysassistent er imidlertid på plass.

Xpeng har ikke hatt en skikkelig voksen SUV i utvalget sitt før nå, og har måttet se på andre nye aktører som NIO, Hongqi og BYD ta for seg av det lukrative markedet for hyttecruisere på norske veier.

Nå endrer det seg - kraftig. Xpeng G9 fremstår som en klassereise fra «mini-SUV-ene» G3 og G3i. Og det er da ikke helt unaturlig at navn som Audi og Mercedes også var med i miksen da forsamlingen diskuterte hva G9 konkurrerer mot.

Stor lysbar bakerst, slik alle elbiler må ha for å være verdt pengene i 2022.

Xpeng G9 Dimensjoner (L x B x H): 489 x 193,7 x 167 cm Akselavstand: 2998 mm Bakkeklaring: Inntil 19,5 cm Bagasjerom: 660 liter + 71 liter frunk Egenvekt: 2360 kg (4WD) eller 2240 kg (RWD) Tilhenger: Inntil 1500 kg Taklast: 75 kg Drivlinje: Firehjulstrekk eller bakhjulstrekk Motoreffekt: 330 eller 520 hestekrefter (RWD / 4WD) Batteri: 98 kWt (800V-arkitektur) Rekkevidde: Ikke testet WLTP ennå, men antatt 520 km for 4WD og 570 km for RWD Hurtigladekontakt: CCS Maks ladeeffekt: ventet iallfall 300 kW (opptil 480 kW i Kina) Oppgitt ladetid: 5–80 prosent på 30 minutter Ombordlader: 11 kW Pris: Ukjent, 400.000–650.000 i Kina, men annet utstyr og andre avgifter i Norge. Kilde: Produsent Mer +

Les også Vi har kjørt Audis elektriske millionglis

Skinn og duftsystem

G9-inntrykket er litt som i de nevnte tyskerne; avmålt luksus. Ikke oppulent, voldsomt eller glorete - men den typen etablert «sånn skal det være»-luksus som preger mange av bestselgerne i det norske markedet.

Stilig profil. Det føles som å se på noe midt mellom en tradisjonell Audi e-Tron og en Nio ES8. Dog er vi klart mest i e-Tron-land størrelsesmessig.

Her er det skinn omtrent overalt. Det er duftsystem med tre ulike dufter i kabinen - heisann, Mercedes S-klasse - og det er justerbar rygg og fotstøtte i baksetet. I det som «bare» er en mellomstor SUV - med sine 4,9 meters lengde.

Samtidig snakker vi en halvmeter mer bil enn allerede kjente Xpeng G3i.

God plass til lange folk

Med førersetet så langt bak som mulig blir sitteposisjonen min slik. Med andre ord mer enn nok plass til de fleste rugger.

Undertegnede er 195 centimeter lang, og en god del centimeter i bredden også. Bak rattet føles dette som et lyxigt sted å være. Det er knapt nok en plass i denne bilen som ikke har både skinn og «padding» av mykt stoff under.

Jeg overlever dette noen mil. Slik er det for en person på 195 centimeter å sitte bak et førersete som er så langt bak som det går.

Jeg måtte omtrent helt bak med setet for å få virkelig god komfort, men kunne nok klart meg selv på langtur med 3–4 centimeter igjen av seteskinnene. Selv med setet helt bak var det godt mulig for meg å sitte i baksetet, selv om jeg nok ikke hadde foretrukket å kjøre jorden rundt med knærne helt inntil forsetet.

Kort fortalt er det faktisk mulig for et par to meter lange personer å sitte foran og bak hverandre i denne bilen, så lenge føreren gir avkall på bittelitt «armslag».

Masse skjermer

Innsynsvinkelen på den nærmeste skjermen er dårlig med vilje - for at ikke sjåføren skal bli distrahert.

Det er to store og én liten skjerm foran i bilen. Den lille skjermen er fortsatt vesentlig større enn det du får i Volkswagens ID-serie, og har mer til felles med de små dasjbordskjermene i Hyundai og Kia. Det fremstår som en fullverdig digital cockpit, om enn ikke de enorme «grenseløse» menyopplevelsene som for eksempel Mercedes og Audi kan vise til hvis du betaler for det.

En liten skjerm med mye informasjon foran rattet.

Av de to andre skjermene er den ene en felles infotainmentskjerm som også styrer det meste av bilens komfortfunksjoner og lydanlegg. Den er tilgjengelig for begge passasjerene foran. I tillegg til det er det en ren underholdningsskjerm foran passasjeren. Denne har innsynsbelegg så den ikke er synlig fra førersiden. Dermed kan passasjeren se på Netflix, mens sjåføren må ta til takke med veien.

Eventuelle klager på løsningen kan tas med din lokale trafikkskole.

Rist på rumpa med vind i håret

Massasje er på plass - både foran og bak. Ventilerte seter og oppvarmet ratt får du bare foran. Faktisk får du ikke ratt i det hele tatt bak.

Kanskje er det likevel infotainmenten som skal ta over etter hvert som vi gjør mindre av bilkjøringa selv? Her til lands blir ikke G9 selvkjørende, selv om den allerede har noen fremoverlente funksjoner i sin egen hjemby i Kina.

Det vi derimot får er det Xpeng kaller en 5D-opplevelse fra underholdningsanlegget. Det innebærer et ganske gedigent lydsystem fra Dynaudio som suppleres av risting i setene og intet mindre enn vind fra klimaanlegget hvis helten i filmen står på kanten av et fossefall.

Akkurat hvordan dette fungerte i praksis fikk vi ikke se, men det forutsatte visstnok innkodet informasjon i filmen som ble vist. Akkurat hvor heldig det er for 5D-konseptets fremtidsutsikter gjenstår å se - de fleste av oss er dog fortsatt på 2D.

God plass til bagasje

Romslig bagasjerom på 660 liter opp til hattehyllen. Her er det elektrisk åpning og lukking, og fotsensor for enkel åpning når du har armene helt fulle av hatter til å legge på hylla.

Du får med deg en grei mengde sysaker i denne bilen. Bagasjerommet er på 660 liter opp til hattehyllen, og kan potensielt romme mer med en kupéskiller. Det inkluderer dog et «skjult» rom under en flyttbar bunnplate.

Bilen har dessuten en frunk som gir 71 liter ekstra plass. Taket tåler 75 kilo last, og en av prototypene som ble vist frem hos Xpeng i Lørenskog hadde takboks i matchende farge.

En frunk er elbilenes magetaske.

Tilbehør for landeveiscamperen

Av de mer spenstige ekstrautstyrene er en utfoldbar seng som kan has baki bilen og som løses ut med en knapp i bilens app. Den gir over to meter soveplass og greit med bredde til inntil to personer. Den kan potensielt kombineres med en projektor og et lerret (!) som gir kinoopplevelse mens du camper. Sengen antas å få en pris på 7–8 tusenlapper og kan kjøpes til alle tre utstyrsnivåer.

Xpeng viser frem lysene og fronten på G9.

Forøvrig har bilen også «boombox»-funksjon med en kraftig høyttaler under grillen til bruk for avspilling av lyd ut - alt fra musikk til radio til bilens vanlige «varsle-fotgjenger-bråk».

Praktisk nok om du camper er også V2L-funksjonen, som lar deg ta ut 3,3 kW i en vanlig schuko-kontakt.

Mye er uavklart

Ikke store ytre forskjeller på den bakhjulsdrevne standardvarianten og modellen med firehjulsdrift, som for ordens skyld er bilen med lys på og takboks i bildene.

Hverken rekkevidde, pris eller hvor mye disse bilene kan taue er avklart ennå. Det Xpeng så langt vet er at bilene antatt kommer i tre ulike versjoner. En med bakhjulsdrift og 330 hester, mens de to firehjulsdrevne utgavene vil komme i en vanlig og en fullspekket versjon med 550 hester.

For variantene med firehjulsdrift er hengerfeste standard, mens det er ukjent om hengerfestet vil følge med på modellen med vanlig bakhjulsdrift. Xpeng håpte at det ville være en mulighet, men kunne ikke si noe sikkert rundt den biten. Ei heller er det sikkert akkurat hvor mye den kan slepe - foreløpig er 1500 kilo satt som antatt minimum, men det kan hende det tallet øker.

Rask lading og ok rekkevidde

Det er kamera i øst og vest på Xpeng G9. Her til lands vil den «bare» få en rekke førerassistenter, mens hjemme i Kina kan den enkelte steder ta over en del av kjøringen.

Alle tre varianter vil ha 800-volts svært hurtigladende driftsbatteri med 98 kWt kapasitet. Foreløpig er det antatt at bilene vil kunne lade med 300 kW i norske hurtigladeanlegg, men G9 er allerede på kinesiske veier og kan lade med 480 kilowatts effekt der. Her gjenstår det testing mot ladeoperatører før produsenten vet riktig hvor fort det vil gå.

Ellers er også rekkevidden litt usikker siden bilen ikke er målt på WLTP-syklusen vi bruker i Europa ennå. Men her antas det 520 kilometer på den høytytende firehjulsdrevne varianten, og 570 kilometer for utgaven med bakhjulsdrift. I en tid der rekkevidden for elbiler stadig øker må det sies å være «noenlunde passelige» tall for en nylansering.

Uklart om pris

Modellene med firehjulstrekk får luftfjæring som kan heves. Da vil Xpeng G9 få maksimalt 19,5 centimeter bakkeklaring. Den kan dessuten automatisk senke bilen idet du åpner bagasjerommet - slik at faren for å støte på garasjetaket minker.

Prisen for Xpeng G9 er litt i det blå. Men i Kina koster utgaven «med absolutt alt» omkring 650.000 kroner. Hva den vil koste når salget antas å starte i andre kvartal av 2023 er uklart, og avhenger blant annet av de nye avgiftene som kommer. Men Xpeng lover at den vil være «svært konkurransedyktig» innenfor sitt segment, der altså også Mercedes og Audi opererer med mellomstore SUV-er under navn som EQC og e-Tron.

Utlevering av biler ventes å starte i tredje kvartal, med prøvekjøring samme kvartal som forhåndssalget starter. Produsenten opererer allerede med det som skal være en fyldig interesseliste for bilen.

Dørene er rammeløse og har «soft close», som betyr at du kan legge dem inntil, så suger bilen dem automatisk sakte til seg. Funksjonen har opphav i biler som er vesentlig dyrere, men har jobbet seg nedover i pris de senere årene.