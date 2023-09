Denne sykkelen har en genial funksjon: Automatgir

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no / Tek.no

Selv om vi har testet mange ulike elsykler de siste årene, har de som aller oftest en ting til felles; de har manuelle gir som lar deg velge hvor tungt eller lett det skal være å tråkke.

Men nå har vi fått inn en sykkel fra norske Buddy som kan by på en automatisk løsning. Altså trenger du ikke lenger gire selv, men kun konsentrere deg om å tråkke fremover.

Systemet kommet fra Enviolo og er plassert sammen med en tannreimoverføring i en Buddy X1-ramme, en ramme og konsept som blant annet er designet av Bård Eker. Eker er nok aller mest kjent for å designe såkalte hyperbiler for Koenigsegg.

Så dette er ramme vi kjenner godt fra tidligere, hvor du blant annet kan velge konfigurasjoner med lukkede gir, eller med såkalt singel speed (ingen gir).

Nå kommer denne også etter hvert som et lukket system med automatiske gir, som vil koste om lag 10.000 kroner å få satt på – utenom resten av sykkelen.

For elsykler

Buddy X1 kommer i flere konfigurasjoner. Her har du singelspeed i salgsversjon bakerst, og konsept-modellen med automatgir fremst. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Systemet kan se ut som et hvilken som helst lukket system vi har sett tidligere, så «hemmeligheten» bak konseptet ligger altså på innsiden.

For at girene skal gjøre jobben på egenhånd er du avhengig av en elsykkel som kan levere strøm til systemet. Men det betyr ikke at du nødvendigvis må ha på motoren.

Under vår testperiode syklet vi mens vi hoppet mellom flere ulike styrkemoduser, og forskjellen ligger altså ene og alene i hvor mye trekkraft du vil ha.

Sykkelen vi har fått er et konsept, så det er altså ikke et helt ferdig produkt vi har fått låne. Men likevel såpass velfungerende at vi kan fortelle om opplevelsen.

En av tingene som ikke var på plass ennå, var muligheten for å justere hvilken tråkkfrekvens (kadens) du vil ha. I stedet var systemet stilt inn med et standard-utgangspunkt, noe som vel viste seg å ikke være så aller verst.

Slik fungerer det

Forrige Neste Ole Henrik Johansen, Tek.no Ole Henrik Johansen, Tek.no Ole Henrik Johansen, Tek.no / Tek.no

Løsningen Buddy-sykkelen benytter er en Enviolo Trekking Hub, som igjen er det som kalles en CVT – continuously variable transmission. En slik CVT har strengt tatt ikke faste girhjul slik vi ser på en standard sykkel, men i stedet et «uendelig» antall gir mellom to ytterpunkter i utveksling.

Dette gir en bemerkelsesverdig jevn og behagelig overgang fra lettere til tyngre tråkking, ettersom kraftoverføring fra reim/kjede ikke går mellom tradisjonelle tannhjul.

I stedet bruker Enviolos CVT-hub et sinnrikt system med roterende metallkuler mellom to ringer. Den ene ringen roterer med kraften fra pedalene, mens den andre ringen er koblet til selve sykkelhjulet. Magien skjer hos metallkulene, da nærmere bestemt hvordan disse er vinklet mellom de to ringene som gir og mottar kraft. Det er dette som til enhver tid bestemmer girkassens utveksling – eller «gir» om du vil.

Kamera Fallbrook Technologies Inc.

Videre er det ingen direkte kontakt mellom metallkulene og de to ringene, i stedet brukes en spesiell olje som stivner til under trykk og sørger for en myk og jevn kraftoverføring med svært lite slitasje.

Løsningen fungerer også som et manuelt gir, men vi har altså prøvd dette i tandem med en automatisk girveksler som gjør at CVT-huben raskt og fritt kan forandre utveksling – også når sykkelen og pedalene står stille.

Men moroa har også sine klare ulemper, og da tenker vi ikke bare på prisen. Høyere vekt står på vår liste, men for en elsykkel har dette svært lite å si for totalen.

Da er det viktigere å få med seg at Enviolos CVT-hub ikke er like effektiv som et standard girsystem med direkte overføring av kraft fra kjede/rem til forskjellige tannhjul. Det vil si at du må regne med litt kortere rekkevidde med en slik løsning. På den annen side er nå batterikapasiteten på nye elsykler vanligvis ganske god – i hvert fall i den prisklassen der vi kan finne automatgir.

Så noen kilometer fra eller til spiller ikke nødvendigvis noen stor rolle, spesielt ikke veid opp mot fordelene med et automatisk og trinnløst girsystem.

Til slutt skal vi nevne at på spennet fra laveste til høyeste utveksling/gir på denne CVT-huben er på «kun» 380 prosent, eller 3,8x. Andre girsystemer kan gjerne ha større spenn enn dette. Men igjen ser vi ikke det store problemet her så lenge løsningen skal brukes på en elsykkel med en passe kraftig motor.

I bruk: Uvant i starten

Det er uvant i starten med automatgir som girer helt sømløst, men man blir like fullt like fort bortskjemt med det. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no / Tek.no

I starten så tok det litt tid før vi fikk skikkelig dreisen på å sykle med automat. Det vil si, på det letteste giret vil sykkelen at du er litt rapp i frekvensen før den hopper videre til et tyngre alternativ.

Men når du først får giret oppover så er det ingenting som avslører at systemet girer. Det er nærmest lydløst, og det er en ganske så merkelig følelse at man tråkker i det samme tempoet, mens sykkelen akselererer.

Og det skal godt gjøres å gire raskere eller mer uanstrengt enn dette systemet. For vi prøver sykkelen både i tunge oppoverbakker, lange sletter og nedoverbakker, og det virker å treffe blink med hvilket gir du bør bruke til en hver tid.

Som nevnt så ville vi nok ha ønsket et litt mer kortreist «førstegir» så vi hadde sluppet å tråkke like frenetisk i starten.

Men du verden for en velfungerende løsning. Dette kombinert med reimdrift gjør at du i teorien vil få et svært uanstrengt forhold til servicebehov. Det lukkede giret må ha et oljeskift en gang i blant, og reima må skiftes når den blir for slitt, men det vil være betydelig lenger mellom behovene sammenlignet med en tradisjonell løsning med utvendig gir.

En ny standard?

Vi tror automatgir er kommet for å bli Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Etter å ha syklet Jeløya rundt i en varm septemberdag, så må vi si oss imponert over godt automatløsningen til Enviolo fungerer.

Nå er allerede elsykkel en herlig opplevelse fra før, der du slipper å pese deg opp en steil oppoverbakke. Men med dette systemet i tillegg er det nesten så du kan drømme deg bort på tur.

Sykkelen er alltid i det perfekte «giret», være seg om du har rukket å komme inn i en motbakke eller har rullet bortover en slette. Dette er rett og slett ikke noe du trenger å tenke på noe mer. Det bare ordner seg selv.

Og det er imponerende. Samtidig er systemet i teorien ganske så hyggelig å eie med tanke på vedlikehold, hvor du kan sykle mange, mange mil mellom hver gang det trengs å gjøre noe med det lukkede systemet eller reimen.

Buddy X1-rammen er meget god i seg selv, men du må likevel huske å ha kraftig nok motor. Dette er et system som krever litt mer krefter da det i seg selv stjeler litt effekt, samt at reimen også bidrar noe. Under testperioden testet vi med en Bosch Performance CX, og denne har mer enn nok krefter til at dette blir en helt sømløs opplevelse.

En opplevelse som faktisk var såpass positivt overraskende til at vi føler oss ganske sikre på at automatiske gir fort kan bli en selvfølge på elsykler i tiden som kommer.

Publisert 16. september 2023, 11:00