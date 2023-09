Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Shure Aonic 50 Gen 2

– Som jeg har savnet denne lyden

Shure oppgraderer sine allerede meget gode Aonic 50.

Shure er tilbake med generasjon to av Aonic 50 - med blant annet doblet batteritid og ny støydemping. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Berlin/Tek.no: For lyd-entusiaster har Shures Aonic-serie vært noe av det ypperste du kunne skaffe av trådløs lyd.

Det er nå tre og et halvt år siden den første modellen, Aonic 50, ble introdusert på CES-messen i Las Vegas, og på årets IFA-messe i Berlin fikk vi kjapt stifte bekjentskap med oppfølgeren Aonic 50 Gen 2.

Helsvart og med ny støydemping

Disse har fått et nytt og etter sigende mer moderne design i helsvart, som erstatter de børstede metallbøylene fra den første generasjonen.

Aonic 50 Gen 2 har ellers først og fremst fått såkalt «hybrid» støykansellering, som betyr at de har fått mikrofoner både innvendig og utvendig i øreklokkene og dermed skal være i stand til å kansellere vekk støy mer effektivt.

Vi skal ikke felle en dom etter en kjapp demonstrasjon på et veldig travelt messegulv, men førsteinntrykket var at det hørtes ut som det ofte gjør i reklamene når du lukker bildøren og stillheten senker seg. Lovende.

Den første Aonic 50-generasjonen manglet litt versus de beste på støydemping, og det virker som om generasjon to har tatt ganske store steg her.

Det nye designet er helsvart. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Mer enn doblet batteritid

Støydempingen her er justerbar i tre nivåer, tillegg til en modus kalt «MaxAware», som tar sikte på å dempe det du ikke vil høre og likevel slippe gjennom noe av omgivelsene - i praksis en justerbar omgivelsesmodus. Du kan justere mengden omgivelseslyd fra Shure Play-appen.

Nytt er også at batteritiden er økt drastisk, fra 20 timer på den første generasjonen til 45 timer her. 15 minutters lading skal gi fem timers avspillingstid.

Lydmessig er det fortsatt store elementer på hele 50 millimeter som gjelder, og vi kan skrive under på at dette fortsatt er absolutt helt i toppsjiktet hva gjelder lyd.

En egen skyvebryter lar deg fortsatt velge mellom moduser. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Magisk lyd - igjen

Shure har en egen evne til å levere kvalitet selv fra middels strømmetjeneste-lyd, med en oppløsning, en luftighet og et detaljnivå som få andre klarer å matche.

Det første jeg tenker når jeg tar dem på meg og starter avspilling er «oi, som jeg har savnet denne lyden!». Det virker umiddelbart også som om Shure har skrudd til litt ekstra i bassgjengivelsen - som var et område vi bemerket kunne være litt for forsiktig for noen i den første generasjonen.

Dette blir det spennende å høre mer på når de forhåpentligvis dukker opp til test. Både Aptx Adaptive, AAC og LDAC er for øvrig støttet, og du kan lytte med USB-C for å få tapsfri lyd inntil 32-bit/384 kHz.

Hodetelefonene lar seg fortsatt bare folde innover, ikke brette helt sammen - men etuiet er nytt og noe mer kompakt enn før, heldigvis. Ladekabel og minijackkabel følger med. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Romlyd

En nyhet er også at Aonic 50 Gen 2 støtter den såkalte Snapdragon Sound-plattformen, som blant annet bringer med seg romlyd med hodesporing. Shure sier de dessuten har laget sin egen romlyds-algoritme, og du kan velge mellom musikkmodus, kinomodus og podcastmodus for «spatialiseringen».

Førsteinntrykket vårt var imidlertid som for de fleste andre hodetelefoner med romlyd, at dette formatet ikke alltid er like godt egnet for musikk - men det må sies at Shures demoenhet brukte Spotify som kilde. Spotify støtter som kjent ikke romlyd, i alle fall ikke foreløpig.

Shure Aonic 50 er tilgjengelig fra og med nå, med en pris på 399 euro - antageligvis rundt 5000 kroner her hjemme. Om erfaringene med den første generasjonen er noe å gå etter, vil dog denne prisen gå ned etter lansering. Førstegenerasjons Aonic 50 koster for tiden rundt 3200 kroner i nettbutikkene.

Publisert 5. september 2023, 13:47