Her er verdens første QD OLED-TV i Norge

Vi har fått kikke på den nye toppmodellen til Sony.

Sony ble den første TV-produsenten i verden til å lansere en TV med «QD OLED»-panel under årets CES-messe i Las Vegas, og vi har nå fått se den nye TV-teknologien med egne øyne.

Denne nye typen TV kombinerer OLED som baklys med et lag med kvanteprikker (Quantum Dots) for å gi deg bilde. Denne kombinasjonen har aldri eksistert før, da slike kvanteprikker frem til nå kun har vært å finne i LCD-baserte TV-er. Spesielt Samsung har vært en av de største aktørene på QLED-fronten.

Ifølge Sony skal den nye løsningen gi blant annet flere og bedre farger sammenlignet med en tradisjonell OLED.

PS: Det er fortsatt en stund til disse TV-ene finner veien til butikkhyllene. Vi fikk også bare se den nye skjermen i «Vivid»-modus, som i øyeblikket er den eneste bildemodusen som er ferdig utviklet på de nye modellene.

Vi fikk se A80K (venstre) og A95K (høyre) mot hverandre.

Gir flere farger

TV-en med det nye QD-OLED-panelet heter A95K, som vi fikk presentert ved siden av årets A80K-modell; en direkte avløser for A80J-modellen vi testet i fjor. Og slekter de på hverandre, er dette slettes heller ingen dårlig TV, for A80J var en av de beste TV-ene vi testet i 2021.

Men likevel ser vi raskt at A95K er et par knepp bedre. For kvanteprikkenes fordel er ganske synlige, selv om begge TV-ene er satt i Vivid-modus, hvor alt er justert for å få mest mulig «pop» i bildet.

Og det er spesielt fargene vi legger merke til, der demosnuttene i 4K med HDR ruller over begge skjermene samtidig. Spesielt på farger som oransje og gult er det ekstra tydelig, hvor blant annet en appelsin ser langt mer naturtro ut på QD OLED-en. Vi ser også forskjeller på de andre fargene, men det er spesielt gult og oransje som skiller seg ekstra ut i praksis.

Begge modellene har et bunnløst sortnivå, og kontrasten er slående. Men selv om A80K også har god lysstyrke, har likevel A95K et par hakk mer å by på.

Nå skal det sies at Sony vil videreføre A90J fra i fjor, som er kjent for å ha høyere lysstyrke enn vanlige OLED-TV-er, takket være den nye generasjonen OLED-paneler fra LG.

Som vi for øvrig også fikk oppleve med G1-serien til LG på tampen av fjoråret – som også har det samme panelet som A90J.

Så hvor stor forskjellen er mellom dette panelet fra LG og QD-OLED-panelet som Sony har hentet fra Samsung til den nye A95K, blir spennende å se når skjermen dukker opp i vår testlabb senere i år.

Alt av skarphet og bevegelser er det lite å utsette på, hvor Sony som så mange ganger før viser at de har god kontroll på bildebehandlingen sin. Nå skal det sies at materialet vi fikk se var av høy kvalitet, så det blir spennende å se hvordan QD OLED-teknologien håndterer mer vanlige sendinger og innhold.

Men ut ifra den første smakebiten vi nå har fått, så virker det meget lovende.

Fjernkontrollen har blitt langt mer kompakt i år.

Mer kompakt fjernkontroll

Sony har i mange år kjørt den samme designen på sine fjernkontroller, selv om de naturligvis har variert litt på utforming og materialvalg.

Men i år gjør de store forandringer på fjernkontrollen, hvor blant annet antallet knapper reduseres fra 49 til 25. Det gjør at fjernkontrollen er langt mer kompakt enn tidligere, og den ligger overraskende godt i hånden med fin balanse.

Med en mindre fjernkontroll øker jo risikoen for at den blir fortere rotet vekk. Og her lanseres det en finurlig løsning hvor du via Google Assistent kan spørre hvor fjernkontrollen er, hvorpå den gir fra seg et pipesignal så du kan jakte den frem igjen.

Kontrollen leveres med to ulike finisher, hvor de dyreste XR-modellene vil få en kontroll med metall på, mens de rimeligere skjermene får en som er laget i ren plast. I tillegg har varianten med metall også opplyste taster, som kommer godt med om du skal finne riktig knapp i mørket.

Skulle du likevel heller ville ha den gamle kontrollen, skal denne være mulig å få tak i og fungere på de nye modellene.

Foten kan brukes begge veier. Her med «buen» pekende foran skjermen.

Stilren design med spesiell fot

Sony fortsetter å lage stilrene TV-er, og denne modellen er intet unntak. For noen år siden lanserte selskapet det de kalt monolithic design, altså TV-er med veldig enkle linjer hvor skjermen nærmest «står av seg selv».

På A95K får du en meget spesiell fot og gir klare assosiasjoner til monolithic-designen de har kjørt de siste årene.

Foten kan du velge å montere på to ulike måter. Enten kan du velge å feste den slik at du bare får to små ender ut på hver sin kant på fremsiden av TV-en og den store buen bak skjermen. Da får du plass til en lydplanke imellom de to endene.

Den andre varianten er om du snur foten slik at en bue kommer på fremsiden. Velger du det siste alternativet vil du kunne plassere TV-en tettere på veggen.

Foten kan også vendes. Da får du i så fall to mindre ender stående ut hvor du kan plassere en lydplanke imellom. Legg også merke til mønsteret på baksiden av skjermen, som er den samme på alle Sony sine XR-modeller.

Pris og tilgjengelighet

Den nye toppmodellen seiler altså under navnet Sony A95K, hvor A-en avslører at det er en OLED-TV, og bokstaven K bekrefter at det er en 2022-modell. Til sammenligning sluttet fjorårets modeller på J.

TV-en kommer i størrelsene 55 og 65 tommer, så du må smøre deg med tålmodighet om du ønsker deg noen større eller mindre enn dette, for det skjer i hvert fall ikke i år.

Prisene er ennå ikke klare, men sett i lys av at dette er en ny toppmodell, blir nok A95K den dyreste TV-en du får kjøpt fra Sony i år. Og de skal angivelig finne veien til butikkhyllene innen sommeren.

