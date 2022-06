Sniktitt BMW iX1

En potensiell ny storselger: Vi tok en kikk på BMW iX1

Gotland/Tek.no: BMW lanserte før helgen sin nye kompakt-SUV iX1, som tar plass i det ekstremt populære familie-SUV-segmentet hvor vi også finner biler som Volkswagen ID.4, Tesla Model Y og Volvo XC40 Recharge.

iX1 er 4,5 meter lang, 1,85 meter bred og 1,62 meter høy, og har med det vokst noen få centimeter i alle retninger sammenliknet med forrige generasjons X1.

Den overtar i praksis for lille BMW i3 som innstegsmodellen for elektriske BMW-er, og med en startpris på 480.000 kroner har BMW tilsynelatende også priset seg relativt aggressivt - til BMW å være.

BMW fortsetter sin trend med å tilby stort sett identisk design i flere ulike størrelser. iX1 ser på mange måter ut som en litt mindre iX3.

Fossil, hybrid og elektrisk

Tyskerne fortsetter også sin uttalte strategi om å tilby modellene sine med et utvalg av drivlinjer, og utvendig er iX1 derfor stort sett identisk med X1-modeller med øvrige drivlinjer - som alle relanseres i ny versjon.

I elbilhungrige Norge er det imidlertid elbilmodellen som er hovedattraksjonen, og BMW i Norge sier at dette nok blir deres mest solgte bil både i 2022 og 2023. Da ordrebøkene ble åpnet onsdag ble det signert 600 kontrakter bare første dag, opplyser BMW.

På et pressearrangement på Gotland fredag fikk vi ta nyheten i nærmere øyesyn, og det er liten tvil om at BMWs minste el-SUV legger seg et lite steg over de fleste av konkurrentene hva gjelder kvalitetsfølelse innvendig. Bilen vi så var riktignok «kun» utstyrt med såkalt Sensotech-kunstskinn, men iX1 kan også fåes med ekte skinn, ventilasjon og massasje i setene.

Nøkternt, men elegant foran i BMW iX1.

Høyreist

Bilen har et svært soltak som kan åpnes, og mangelen på midtbjelke i taket gir en ekstra luftig følelse. Luftig er også et viktig stikkord innvendig, for her er det utpreget høyt under taket hele veien bakover i bilen. I baksetet har jeg (183 centimeter høy) minst 10 centimeter plass over hodet, i tillegg til ålreit med plass til beina når jeg sitter «bak meg selv».

Vi vil vel ikke akkurat karakterisere beinplassen som enorm, som nok er en faktor av at bilen ikke er mer enn 4,5 meter lang, men du kan i det minste stikke beina inn under setene foran.

At bilen bygges på en plattform som også brukes til andre drivlinjer gjør dessuten at du får en ganske prominent drivlinjetunnel i baksetet, og det stjeler noe beinplass - selvfølgelig mest fra midtsetet.

Ålreit med beinplass i iX1, men ikke mer enn hva man burde kunne forvente. Drivlinjetunnelen er også holdt på et minimum, selv om den fortsatt føles litt arkaisk på en elbil.

BMW iX1 xDrive30, som er det fulle navnet, kommer med firehjulstrekk som standard, totalt 230 kW/313 hestekrefter og 494 Nm dreiemoment. Det gir 0–100 kilometer i timen på 5,7 sekunder, med en toppfart på 180 kilometer i timen.

Skjønt, disse tallene lyver i praksis litt, siden toppeffekten kun er tilgjengelig når bilen settes i boost-modus, og kun i rundt ti sekunder av gangen. «Vanlig» effekt er drøyt 30 hestekrefter færre.

Større dekk og større sporvidde enn på tidligere X1 skal for øvrig gi bedre kjøreegenskaper, ifølge BMW.

Nesten 500 liter bagasjerom i iX1. Det er rundt 60 liter større enn i Volvo XC40, men BMW-en har til gjengjeld ingen frunk, slik Volvoen har.

Moderat batteri

Batteriet er på 64,7 kilowattimer netto, som er et litt mindre batteri enn hva for eksempel konkurrentene fra Volkswagen-konsernet skilter med. Rekkevidden er likevel på mellom 413 og 438 kilometer etter WLTP (avhengig av utstyr). Volkswagens ID.4 GTX har til sammenlikning et batteri på 77 kWh netto og en rekkevidde på inntil 478 kilometer.

Hurtiglading gjøres med inntil 130 kilowatt, og 10–80 prosent skal ta under 30 minutter under optimale forhold. BMW sier også at ladekurven skal ha blitt «foredlet» fra deres tidligere elbiler, med en mykere nedtrapping etter at toppeffekten er nådd.

Bilen har automatisk forvarming av batteriet når du legger inn en hurtiglader i navigasjonssystemet, men forvarmingen kan også aktiveres manuelt fra infotainmentsystemet. Det er en utvikling vi kan like.

40–20–40-nedslåing av baksetene.

På førerplass sitter du høyt og SUV-aktig, og panseret fremstår relativt muskuløst, med en prominent forhøyning som sees godt fra kabinen. iX1 har arvet det nye skjermoppsettet som vi også kjenner fra i4 og iX, med støtte fra et antall fysiske knapper i midtkonsollen. Både Apple Carplay og Android Auto er også støttet, og du får en fint plassert trådløs mobillader under skjermen.

En egen «boost»-hendel på rattet øker effekten med rundt 35 hestekrefter i en kort periode.

Bagasjerommet teller 495 liter i iX1 (og 540 liter i fossil- og mildhybridversjonen av X1), som er omtrent midt på treet blant el-SUV-ene i dette segmentet. Skoda Enyaq klarer eksempelvis 585 liter, Nissan Ariya bare 415 liter i versjonen med firehjulsdrift.

Rommet er imidlertid utformet på en veldig praktisk måte i den nye BMW-SUV-en, med høyt tak og tilnærmet null lasteterskel. Her bør du kunne stable inn relativt mye, og et lite rom under bagasjeromsgulvet gir plass til for eksempel ladekabler. Frunk får du ikke - nok et lite tap som følge av mangelen på dedikert elbilplattform.

«Functions on demand»

Bilen starter altså på 480.000 kroner, og BMW fremhever at menyen for kjøp av ulike funksjoner i etterkant er utvidet. Dette er noe vi kjenner blant annet fra Tesla, hvor man kan kjøpe for eksempel rattvarme som en slags «nedlasting» etter at bilen er levert.

Med andre ord: Maskinvaren ligger allerede inne, men det koster å få den aktivert, enten det er i en uke, en måned, et år eller for alltid.

Standardutstyret på iX1 skal være oppgradert fra tidligere, men BMW tilbyr også tre ulike pakker - Charged, Charged Plus og Fully Charged.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no De blå designelementene på elbilene til BMW finnes også på iX1, men du kan også velge dem bort i prosessen. Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Charged (519.900 kroner pluss frakt og levering) legger til adaptive LED-frontlykter med fjernlysassistent, såkalt Comfort Access, speilpakke, trådløs mobillader, rattvarme, tilhengerfeste (1200 kg) og takrails, for å nevne noe.

Charged Plus (546.900 kroner) kommer i tillegg med elektrisk sete med minne og massasje for fører, Harman Kardon-høyttalersystem, den såkalte Parking Assistant Plus, headup-display og metallic lakk, mens Fully Charged (584.900) legger til M Sport-eksteriør og -interiør og Driving Assistant Plus.

Produksjonen av iX3 skal starte i november, med leveranser «fortrinnsvis» fra 2023. For de fleste versjonene av bilen vil det sannsynligvis medføre en liten momsregning, i alle fall om forslaget om moms på alt over 500.000 kroner blir innført fra 1. januar.

