Sniktitt Mercedes-Benz EQB

Her er Mercedes-Benz’ nye elbil i Norge

Vi fikk ta en titt.

EQB er foreløpig siste elbil ut fra Mercedes-Benz, og nå er den like rundt hjørnet i Norge.

Mercedes-Benz har vært blant de ivrigste til å lansere nye helelektriske modeller de siste par årene, med nye EQB som den foreløpig siste ut.

EQB er en snaut 4,7 meter lang SUV, som i utgangspunktet plasserer den i samme klasse som Volkswagen ID. 4, Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5 og mange av de andre el-SUV-ene på markedet. Den er også rundt 25 centimeter lengre enn lillebror EQA, i tillegg til at den er rundt ti centimeter høyere.

Det som i hovedsak skiller EQB fra de øvrige er at takhøyden bevares lenger bakover i kabinen, som har gjort at Mercedes-Benz har skviset inn en tredje seterad i bilen. Den har altså syv seter, som er standard i Norge. Mercedes-Benz presiserer imidlertid at du bør være under 165 centimeter for å sitte komfortabelt i de to bakerste setene.

Førermiljøet i EQB.

Inntil fem barneseter

Salgsstart er torsdag denne uken, altså 6. januar, og i den anledning fikk vi ta bilen i øyesyn hos importør Bertel O. Steens showroom i Bjørvika i Oslo. Og la oss bare ta det først som sist: Mercedes-Benz overdriver ikke når de sier at du bør være under 165 centimeter for å sitte bakerst.

Undertegnede på 183 centimeter tok for moro skyld plass på tredje seterad, og jeg satt omtrent med knærne oppunder haka – selv om det absolutt går an å komme seg inn her om man absolutt må og plassen i høyden er ålreit. Litt av problemet er nok at vinkelen på seteryggen blir ganske ukomfortabel – du sitter relativt fremoverlent, og kombinert med noe begrenset beinplass blir ikke opplevelsen spesielt god.

De to bakerste setene i EQB er i hovedsak ment for små barn.

Verdt å merke seg er for øvrig at det er to Isofix-fester både på andre og tredje seterad, i tillegg til at du kan ha barnesete foran, så du kan i praksis skvise inn fem barneseter om du skulle ha behov for å ha hele ungeskokken eller venneflokken på tur.

Når du ikke har behov for å bruke de to bakerste setene kan du også skyve den andre seteraden et godt stykke bakover, som gir utmerket plass både til beina og kanskje spesielt i høyden.

God plass på rad to. Her står setene på skinner og kan flyttes totalt 14 centimeter. Plassen i høyden er også utmerket.

God plass til hodet

Den relativt rette taklinjen gjør nemlig at plassen rundt hodet blir spesielt god, og glasstaket hjelper ytterligere på – selv om Mercedes-Benz har sett seg nødt til å bryte det av med en ganske tykk bjelke midt på. Et lite minus er kanskje også at gulvet ikke er helt flatt, selv om tunnelen i midten er av det ganske flate slaget.

Også foran er det god plass og luftig, med gode seter og egen seteforlenger både til fører og passasjer. At du sitter i en Mercedes er ganske gjenkjennelig, med styreputen til infotainmentskjermen i midtkonsollen og de turbinformede luftekanalene. Premiumfølelsen er høy til å være en slik familiebil, og høyere enn du får i mange av de typiske konkurrentene.

Med tre seterader blir naturlig nok også bagasjerommet fleksibelt. Med den tredje seteraden oppe har du knapt plass til spesielt mye mer enn noen handleposer, og Mercedes-Benz har heller ikke i EQB funnet plass til noen lagringsplass under panseret foran. Slår du ned den tredje seteraden får du 465 liter å boltre deg på, som er ålreit for segmentet, men noe mindre enn for eksempel en Skoda Enyaqs 580 liter.

Siden den andre seteraden i EQB står på skinner kan du imidlertid også dytte den fremover 14 centimeter og frigjøre ytterligere 190 liter, og slår du ned seteraden helt får du solide 1620 liter å pakke på. Det må også nevnes at seteryggen på den andre seteraden er justerbar, og at forsetene kan sies å være inspirert av flyseter ved at de svinges inn omtrent der knærne treffer for å lage mer plass til beina. Setene kan legges ned i 40–20–40-oppsett, som gjør at behovet for skiluke forsvinner. Det er kjekt.

Det virker i det hele tatt som om Mercedes-Benz har klart å utnytte den innvendige plassen godt, og det er ikke veldig stor forskjell opp til for eksempel BYD Tang, som er en annen syvseter på det norske markedet. Den er imidlertid rundt 20 centimeter lengre enn EQB.

Samme batteri som i EQA

Batteriet i EQB er det samme som sitter i EQA, som betyr 66,5 kilowattimer netto. Det skal gi 419 kilometer WLTP-rekkevidde for begge variantene som foreløpig er offentliggjort. EQB 300 4Matic og EQB 350 4Matic har begge firehjulstrekk, men henholdsvis 228 og 292 hestekrefter og 390 og 520 Nm moment.

Bilen vi så i Bjørvika var imidlertid tilnærmet topputstyrt, og hadde en oppgitt WLTP-rekkevidde på 407 kilometer. En egen «long range»-versjon skal også komme etter hvert.

Bilen har ellers en ombordlader på 11 kilowatt og kan ta imot inntil 100 kilowatt på hurtiglader. Om EQB oppfører seg slik som vi så EQA gjøre, bør imidlertid snitteffekten her være høyere enn kanskje toppeffekten skulle tilsi. 10–80 prosent skal ta like over 30 minutter.

Mangler hengerfeste

Bilen kan bære 75 kilo på taket, men – og det er sannsynligvis et ganske stort men for noen – den har ikke mulighet for hengerfeste. Det er potensielt en ganske signifikant mangel, og de fleste av konkurrentene i SUV-segmentet har hengerfeste. Vi nevner for eksempel Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq med 1000–1200 kg, Hyundai Ioniq 5 med inntil 1600 kg og nevnte BYD Tang med 1500 kg.

Salgsstart for EQB er altså denne uken, og da vil også den endelige prislista være klar. Startprisen ble imidlertid offentliggjort i november, og er satt til 477.000 kroner for EQB 300 4Matic og 498.000 kroner for EQB 350 4Matic – begge uten frakt og levering.

Versjonen vi fikk se i Bjørvika var som nevnt relativt fullutstyrt, og hadde en pris på like over 600.000 kroner. Etter det vi skjønner skal biler være ute hos forhandlere rimelig kjapt etter salgsstart, og kundebiler er heller ikke veldig langt unna.