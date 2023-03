Trådløst nett med lysets hastighet

PureLiFi mener internett via lys er klart for stua.

Barcelona / Tek.no: Wi-Fi blir stadig raskere, men bruken øker og det er begrenset hvor mye radiofrekvensene har plass til. Blir det for mye trådløs kommunikasjon i lufta går det tregere og avbrudd og tregheter oppstår.

PureLiFi mener de har en løsning; trådløst nett via lys i stedet for radiobølger. Det skal være bra både for gamere og hjemmekontorister og alt mellom.

På mobilmessen i Barcelona viste de frem de første ferdige løsningene som er klare til å settes i mobiltelefoner, eller plasseres i vanlige hjem.

Bra for privatliv og gaming

Konseptet kan gi ekstremt lave forsinkelser og høye hastigheter. Den vil også i langt mindre grad påvirkes negativt av at flere samtidige dingser er tilkoblet.

Produsenten fremhever dessuten at dekningsområdet kan kontrolleres langt bedre enn med radiobølger. Retter du «dekningskjeglen» mot en vegg som ikke har vinduer ute av huset, skal det være nær umulig å avlytte teknologien - en fordel for de tusen hjemmekontor.

I bruk i militæret og industrien

Det er grunnleggende sett en lampe og en fotocelle i hver del av dette, og for å ha dekning må du være i «kjeglen» til en basestasjon. Men den kjeglen kan være stor - for eksempel dersom basestasjonen henger under et flere meter høyt tak i et kjøpesenter.

LiFi er faktisk allerede i bruk, men foreløpig kun i militære sammenhenger og i industrier der man ikke uten videre kan sette opp radiosendere. En ekstra lampe derimot går gjerne greit.

En mengde ulike bruksområder

Selskapet viste frem en mobiltelefon med prototype av mottakeren i et deksel. Der fungerte tilkobling og bruk akkurat som vanlig Wi-Fi på skjermen, og hastighetene var på rundt en gigabit. Det er den foreløpige topphastigheten, men selskapet lover at høyere hastigheter jobbes med.

Jeg fikk og se videostrømming over løsningen, og det hele virket å gå ganske smidig og raskt.

Selskapets representanter understreket ivrig at hastigheten her i langt større grad er reell, og ikke teoretisk, slik den er på vanlige rutere. Når det står en mengde gigabit på esken til en ruter skal du som regel ha nokså optimale forhold for å klare å oppnå de hastighetene.

Testes på VR-briller

En annen prototype var montert på en Hololens fra Microsoft. Her fikk jeg prøve ut en løsning for 3D-modellering. Hele visningen og arbeidet foregår på en annen maskin som lager bildene og sender dem tilbake til brillene.

Prototypen som var koblet til hadde tre mottakere for å sikre tilkobling på tvers av brukerens bevegelser. Jeg oppfattet ingen problemer med tilkoblingen selv om jeg beveget meg en del. Men det skal sies at basestasjonen jeg var tilkoblet hang rett over meg.

Kan brukes for å forsterke mobilnett

Til sist viste selskapet og frem løsninger for å gjøre om signaler fra radiofrekvenser til lysbasert nett - og eventuelt tilbake igjen. En klassisk løsning for nett på hytter som ligger i randsonen av mobildekning er en diger antenne på utsiden - og en liten antenne inne som passivt videreformidler signalet fra den store antennen.

PureLiFis liknende løsning kan monteres på utsiden av et vindu sammen med den nevnte antennen, og stråle nettet inn gjennom vinduet for enheter på innsiden.

Endelig klare for alle?

Det har vært jobbet jevnt og trutt med LiFi-standarden siden 2018, men det har vært forholdsvis lite virak rundt den på privatmarkedet.

Når PureLiFi nå slipper både en basestasjon og komponenter laget for å erstatte, eller leve ved siden av, Wi-Fi i mobilen, kan det være et signal om at du snart får se andre typer nettverk i mobilene fremover.

Revolusjon eller skrot?

Det snakkes en del om nye og uvanlige nettverksløsninger for tiden. Men det er vanskelig å få en følelse med akkurat hvor relevante og fremtidsklare løsninger som denne er. Behovet for flere bein å stå på når plassen til trådløs radiokommunikasjon blir i trangeste laget er imidlertid tydelig.

Foreløpig har vi ikke hørt at teknologien er adoptert av noen større mobilaktører, så fremtiden vil vise om LiFi blir en revolusjon, eller havner samme sted som de nær uendelig mange batteriteknologiene som har blitt lansert de siste ti årene.

Det er begynt å bli lenge siden nettverk via lys ble påtenkt. Se bare denne artikkelen fra 2011:

