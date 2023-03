Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Sonos Era 100/Era 300

Slik er Sonos’ nye høyttalere

Vi har hørt på Era 100 og Era 300.

Sonos Era 100 (til venstre) og Era 300 er de to nye høyttalerne fra Sonos. Førstnevnte vil erstatte Sonos One, mens sistnevnte er en helt ny modell som mange nok vil sammenlikne med den tidligere Play:3. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

København/Tek.no: Sjelden har vi vel dukket opp på et lanseringsarrangement og visst såpass mye om produktene på forhånd - som akkurat på lanseringen av nye Sonos Era 100 og 300.

Det skyldtes selvfølgelig at nettstedet The Verge hadde lekket nærmest alle detaljer på forhånd, i tillegg til offisielle bilder av produktene.

Sonos’ direktør for industridesign Aki Laine ønsket ikke selv å kommentere lekkasjen, men sier det var «uheldig» når de hadde invitert inn hele den skandinaviske teknopressen til lansering og demo.

Lekket: Sonos’ nye produkter var lekket med bilder og alt, lenge før lansering. «Uheldig», sier Sonos’ sjef for industridesign, Aki Laine. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Får Atmos-støtte

Vel. Til produktene, da. La oss ta Era 300 først, som er helt ny og kommer med en funksjon Sonos’ multiromshøyttalere aldri før har hatt - nemlig et oppadfyrende element som gir støtte for romlydsformatet Dolby Atmos Music. Fra start vil Sonos støtte Dolby Atmos gjennom Amazon Music, men også støtte for romlyd i Apple Music skal være på plass i tide til lansering.

Ellers har høyttaleren det ganske distinkte timeglass-designet vi tidligere har sett, med to delvis kjegleformede ender. Det forklarer Laine i Sonos at delvis handler om at den «perfekte» plasseringen av basselementene er i 10 graders vinkel. Alle designvalg skal være tatt av hensyn til lyden, hevder han.

Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Høyttaleren har i tillegg til den oppadfyrende høyttaleren to sidefyrende elementer, ett som spiller forover og to basselementer, altså totalt seks.

I tillegg til å fungere som en vanlig multiromshøyttaler kan et par Era 300 også brukes som bakhøyttalere til en Sonos-lydplanke (Beam eller Arc), som da vil gi deg et 7.0.4-system, eventuelt 7.1.4 om du også har en tilhørende subwoofer.

Sonos Era 300

Sonos One-erstatter

Den mindre Era 100 er i praksis en direkte oppfølger til dagens Sonos One - som vi kåret til den beste av de kompakte multiromshøyttalerne tilbake i 2020.

Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Designmessig er Era 100 forlenget litt i høyden, samtidig som fotavtrykket er litt krympet - som resulterer i omtrent samme volum som tidligere. Lydmessig er det i hovedsak gjort to endringer: Høyttaleren har gått fra ett til to diskantelementer, samtidig som wooferen (basselementet) er økt i størrelse med 25 prosent.

Det skal først og fremst gjøre høyttaleren i stand til å levere stereolyd, i tillegg til at basstrykket naturlig nok er økt.

Sonos Era 100

Sonos demonstrasjon i et litt bråkete lokale i København ga antydninger om at det kan stemme, men vi gleder oss spesielt til å sammenlikne Era 100 med Apples HomePod når testeksemplarene ankommer.

Era 300 fremsto også som meget spennende, men kanskje med litt mer fokus på bass enn hva Sonos’ tidligere høyttalere har hatt. Sonos’ hjemmekino-demo med lydplanken Arc, subwooferen Sub og to Era 300 som bakhøyttalere gjorde i alle fall inntrykk, med en kraftig heving av innlevelsen takket være de oppadfyrende høyttalerne i sistnevnte.

Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Bluetooth, Wi-Fi 6E og USB-C

Både Era 100 og 300 har også fått noe ingen av Sonos’ stasjonære høyttalere tidligere har hatt, nemlig Bluetooth (5.2) - selvfølgelig ved siden av wifi. Wifi-standarden er også økt til Wi-Fi 6E, som altså gjør at du kan koble høyttalerne til det nye 6 GHz-nettet som rutere med 6E tilbyr - potensielt med mindre trengsel som resultat.

(Obs: Sonos’ egen spesifikasjonsliste tilsier at høyttalerne «bare» støtter Bluetooth 5.0 og Wi-Fi 6, men vi har dobbelsjekket med Sonos at opplysningene vi fikk stemmer, og de bekrefter at det faktisk er snakk om 5.2 og Wi-Fi 6E.)

Nytt er dessuten USB-C-kontakt som kan brukes til å koble til eksterne lydenheter, selv om du nok i mange tilfeller må bruke en adapter - for eksempel for platespiller. Høyttalerne har videre fått preget inn en stripe på toppen som kan brukes til å justere volum ved å dra fingeren over, men du kan også bruke den «gamle» metoden og tappe på sidene for å justere opp eller ned.

De nye Era-høyttalerne har fått en kapasitiv stripe for volumkontroll. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Romkalibreringen TruePlay er fortsatt på plass, men vil fortsatt kun støtte Apples iPhoner. En automatisk romkorrigering kalt QuickTune er imidlertid også kommet til, og den bruker høyttalerens fire innebygde mikrofoner til å måle omgivelsene og justere lyden deretter.

Den skal ikke være like avansert eller nøyaktig som TruePlay er, men gir i alle fall brukere av ikke-Apple-enheter en mulighet til å gjennomføre romkorrigering.

USB-C for tilkobling av eksterne enheter, i tillegg til en bryter som fysisk kobler fra strømmen til høyttalerens mikrofoner. Ethernet-porten er imidlertid borte, og kun tilgjengelig gjennom en adapter til USB-C-porten. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Ingen Google-assistent

Begge høyttalerne støtter også taleassistenter, men en ganske vesentlig forskjell fra tidligere er at Google Assistant er falt fra. Sonos og Google har som kjent et ganske elendig forhold, hvor søksmålene har haglet de siste årene, men det er uvisst om assistentens bortfall har noe med det å gjøre.

Sonos forklarer at Google har endret visse maskinvarekrav for å kunne legge inn Google Assistant, som blant annet plasseringen av mikrofonene, og at de håper å kunne legge inn støtte for Google-assistenten igjen i fremtiden. Sonos Voice Control og Amazons Alexa (som nylig ble tilgjengelig i Norge) vil fortsatt være tilgjengelig, og kan også brukes om hverandre.

Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

De nye produktene har også et økt fokus på bærekraft og reparerbarhet, ifølge Sonos. De peker blant annet på at de har gått over fra å bruke lim til i mye større grad å bruke skruer, i tillegg til et mer modulært design som gjør det enklere å bytte ut enkeltdeler om det skulle oppstå en feil.

I tillegg er en større andel av plasten som brukes basert på resirkulert råmateriale, noe som blant annet har gjort at hvitfargen på de hvite høyttalerne er noe varmere i tonen enn tidligere. Dette vil også bli Sonos’ «nye» hvitfarge for alle produkter fremover.

Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Dyrere enn før

Ikke overraskende øker imidlertid også prisen om vi sammenlikner fra dagens Sonos One (2299,-) til nye Era 100, som får en veiledende pris på 2799 kroner. Era 300 vil koste 4999 kroner, og plasserer seg dermed midt mellom Era 100 og Sonos Five, som skal leve videre. Den ble nylig økt i pris til 6499 kroner.

De nye høyttalerne vil være i salg fra 28. mars, og Sonos One vil fortsatt være i salg så lenge lagrene rekker.