Svensk elbåt som svever over vannet

Bruker hydrofoiler til å gi deg langt bedre rekkevidde.

Kamera Ole Henrk Johansen, Tek.no

Las Vegas/Tek.no: Man vet aldri hva som dukker opp her på messegulvet i Las Vegas. Alt fra konseptbiler til roboter i alle fasonger. Men en ting hadde vi ikke ventet oss, nemlig en 28 fot stor båt laget i Sverige.

Men den svenske produsenten Candela er på plass her i syndenes by og har med seg en helelektrisk båt som vekket interessen vår umiddelbart. For selv om det var dårlig med vann under båten, var det noen røde foiler som avslører hemmeligheten bak båten.

Båten heter Candela C-8, og skal angivelig være en av de første helelektriske elbåtene i verden som bruker nettopp hydrofoiler for å sveve over vannet og på den måten spare strøm.

Har opp mot 50 nautiske mil rekkevidde

C-8 bruker altså hydrofoilprinsipper for å løfte båten opp av vannet slik at du kan sveve over vannflaten. Litt på den samme måten som den elektriske vannsykkelen vi testet i fjor.

Men disse foilene er ikke nødvendigvis i veien om du skal legge ut fra kai, eller skli inn på en sandstrand. De kan trekkes oppunder kjølen på båten, og kommer ned og justerer nødvendige vinkler helt automatisk når du skal opp i fart. Så du trenger ikke tenke på hvor mye foilene må tiltes for at båten skal komme opp av vannet, eller når båten skal bremse ned og havnet på vannet igjen. Alt skjer automatisk.

Den bakre foilen er i så måte kanskje den aller mest spesielle. For en del av denne inneholder også motoren, en såkalt pod-løsning der du har to motorerer og to propeller for å sikre deg et effektivt og kraftig nok skyv.

Ser vi på tallene så klarer båten en toppfart på cirka 30 knop, og du har en ganske så solid rekkevidde fra de 69 kilowattimer store batteriene på rundt 50 nautiske mil med en hastighet på rundt 22 knop. Noe som må sies å virke ganske så interessant.

Båten skal kunne lades helt fra 0 til maks kapasitet på rundt 4,5 time om du har en lader som yter 50 ampere.

Laget i karbonfiber

Et av hovedproblemene med elektriske båter er vekt kombinert med at vannet er et tungt og krevende element å forflytte seg på – og krever mye strømkapasitet om du vil opprettholde gode rekkevidde med en anstendig hastighet.

For å holde vekten nede har Candela laget båten i karbonfiber. Det har resultert i at vektnålen stopper rundt 1600 kilogram for den 28 fot store båten.

Vi får en rask rundtur i båten, og en av tingene vi legger merke til er setene. Disse er egenutviklet, og veier kun rundt tre kilogram takket være nettopp bruk av karbonfiber og lett padding. Det er ingen tradisjonelle puter i disse setene, men paddingen virker likevel å være ganske så komfortabel.

Foruten de tre setene nærmeste styrekonsollen, har også båten en solseng-løsning i bakre del av båten hvor stangen som holder den bakre foilen med motor kommer opp. På siden av denne solsengen har du dessuten praktiske dusjer som du kan trekke ut og skylle av deg om du har vært en tur uti vannet.

Hele båten er for det meste hvit inni, og har mye den samme, myke paddingen på gulv og foran på konsollen. Denne paddingen er enten lyse grå eller sort.

Skulle du ville sove over i båten så er det fult mulig, hvor du har en sovegruppe og toalett foran i båten.

Førsteinntrykket av denne båten er bra, og det virker som en solid og robust konstruksjon vi har med å gjøre. Vi vil komme tilbake senere i år med en test av denne båten.