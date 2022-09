Sniktitt Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra er et imponerende beist

Ga et godt førsteinntrykk.

Tek.no / Cupertino: Det er ikke så ofte jeg virkelig blir overrasket av Apples gjøren og laden. Men i dag ble jeg det. Vi har «visst om» Apples heftigste smartklokke en god stund, og ryktene traff nokså godt på helt konkret hva klokken ser ut som.

Men i levende live; jeg har aldri sett en smartklokke gi det samme helhetsinntrykket. For her har du design og materialer som jobber sammen for å skape et røft inntrykk.

Klokken er stor, men tilsynelatende ikke altfor stor. Andre klokker som gjør i nærheten av det samme som denne er enten like store, eller større. Og det er få som har i nærheten av ambisjonene til denne klokken.

De foreløpige 36 timene batteritid er langt fra så spennende som jeg regnet med de ville være i denne sammenhengen. Men de er verdt å nevne de også, og at Apple mener at batteritiden skal opp i 60 timer etter hvert.

I år får vi altså to Apple Watch series 8-klokker på de vante størrelsene, 41 og 45 millimeter, i tillegg til Watch Ultra som altså er 49 millimeter.

En smartklokke for dykking. Og mye mer.

Apple Watch Ultra kan som nevnt fungere som dykkerklokke. Den kan måle dybde og vanntemperatur ned til 40 meter. Utstyret som matcher denne i egenskaper koster veldig mye.

Du får ikke nedtelling på dekompresjon, slik at du vet når du kan dykke igjen, eller når det er fornuftig å hoppe på et fly - ting som er viktig for dykkere. Men klokken har sensorene som trengs til at en tredjeparts app kan fikse den biffen.

Som alle klokker som skal være med på ekspedisjon, eller ned i havet, har den ekstra polstring rundt den digitale kronen, eller navigasjonshjulet om du vil. Her er kassen i titan, et vanlig materiale for påkostede klokker. Årsaken er kombinasjonen av ekstrem hardhet og lav vekt. Men titanklokker koster gjerne mer - også mer enn de 10.000 kronene denne klokken koster.

For meg som har ganske store never og håndledd som tåler en stor klokke oppleves Ultra-modellen helt grei. Noen stor vektfordel opplever jeg likevel ikke - det er tross alt et digert batteri inni her som bruker opp besparelsen fra titanet.

Enorm skjerm

Den store skjermen er markant større enn på den vanlige Apple Watchen vi er vant til å traktere. Her er skjermen flat og med metallet så vidt fremstikkende på alle kanter. Dette så vi også at Samsung gjorde med sin Watch Pro tidligere i år.

Og det er ikke så innmari vanskelig å gjette hvor de har fått idéen fra. Garvede sportsdingsprodusenter som Garmin og Suunto har i årevis hatt urskiver og klokkeglass som har vært senket i metall. Da tåler klokken for eksempel at håndleddet ditt deiser i et tre, eller kanskje en steinoverflate, fordi det ikke er glasset som treffer først. Det avverger ikke all brekkasje, men det øker sjansen for at du er heldig.

Du ser også veldig mye mer på Ultra-klokkeskjermen. Derfor kommer den med egne klokkeskjermer som kan vise mye mer enn tidligere.

Siden Ultra-klokken er for stor til å passe perfekt med de eksisterende klokkereimene, betyr det også i praksis at Apple nå opererer et univers med flere ulike typer tilbehør. Det har de i og for seg til en viss grad gjort fra før, siden Watch series 3 fortsatt er i salg og bruker sine egne reimer.

Roger Åberg i svenske Feber prøver ut Watch Ultra.

Lenge siden sist Apple overrasket

Sist jeg ble like overrasket over inntrykket fra et nytt Apple-produkt var da iPhone X kom for en hel del år siden nå. Klokker som kan like mye som Watch Ultra hevder å kunne koster en god del, og ingen av dem har de samme ambisjonene som Apples klokke.

De kan gjerne måle dybde, temperatur eller ha solide, kraftige urkasser. Men de kan stort sett ikke fungere som en mobil på håndleddet, med stort og smått av smarte egenskaper.

Det er også sjelden de ser såpass bra ut som denne her. Den ser røff ut, men kombinert med ulike armbånd ser den ikke like spesiell ut som den faktisk er.

Er den som en kjempedyr firehjulstrekker?

Så er spørsmålet; er den en «jack of all trades»? Tusenkunstnere er kjent for å ikke være mesteren i noen av kunstene. Og det er klart allerede fra start vet vi at mange av konkurrentene har ukevis med batteritid.

Men kan 36 eller 60 timer være godt nok, til at de andre egenskapene melder seg som fordelene de kan være?

Og vil den bli som en kjempedyr firehjulstrekker som aldri ser villmarken?

Spørsmålene er mange. Det er naturlig det, når Apple for en etterlengtet gangs skyld er litt sprøe.