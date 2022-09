Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Utvider mobilskjermen med briller

Lenovo prøver velkjent konsept med ny vri.

«Nå må vi se skikkelig profesjonelle ut»

Tek.no / Berlin: Briller er yndet vare i teknologiverdenen. Det er alltid et teknoselskap eller fem som tror de har svaret på gåten; hvordan gjøre smartbriller, VR-briller eller AR-briller skikkelig populære. Det gir en del spennende forsøk, så som årets fra Lenovo.

Deres smartbriller er ikke helt en AR-brille, og i hvert fall ingen VR-brille. Det er mer snakk som en utvidet skjerm for trange områder. Men brillen er likevel gjennomsiktig, og det gir muligheter for enkel utvidet virkelighet med hodesporing.

Lenovo Glasses T1 Micro OLED-skjermer 1920 x 1080 piksler per øye 60 Hertz, sertifisert for «redusert flimmer» Kobles til med USB-C, og det finnes overganger for Lightning eller HDMI Innebygde høyttalere Knapper for justering av lydvolum og lysstyrke Krever ikke programvare for vanlig ekstraskjermfunksjon Har mulighet for å utvide synsfelt med bevegelsessensor, men ingen AR- eller VR-brille i tradisjonell forstand. Først og fremst ekstra skjerm. Prisklasse - rundt 5.000 kroner, tidligjengelig tidlig 2023. Ukjent hvilke markeder brillene kommer til. Mer +

Fire spennende egenskaper

Det er fire ting som gjør Lenovos briller spennende. Det er den vanvittig lave vekten, den supre bærekomforten, hvor lett det er å koble dem til ting og den rimelig gode bildekvaliteten inni.

På den annen side oppga Lenovo at de håpet å presse prisen under 500 dollar, eller rundt 5.000 kroner. De eksisterer med andre ord i et prisområde der eventuelle kunder kommer til å trenge litt overbevisning for å handle.

Boba Fett jakter ordførere i en episode på Disney+.

Passer til mobiler

Da vi prøvde brillen okkuperte vi like godt hvert vårt sett briller, og ble seende ut som en ganske teit utgave av Blues Brothers. Brus Brothers? Hmm, nei. Kleint. Men muligens passende, for vi så jo ikke så veldig lure ut.

Brillene ble prøvd med det vi hadde for hånden. En av Motorolas Edge 30-modeller, og en Galaxy Z Fold 4 som vi hadde medbrakt. Begge telefonene har noe svært nyttig når slike briller skal brukes; «PC-modus», der du får full desktop og kan styre muspekeren med telefonen som pekeplate.

Du kan elleres bruke brillene med mobiler flest, uten ekstra programvare. Da vil bare den vanlige mobilskjermen vises i brillene.

Slik presenterte Lenovo selv brillene. Og de er åpenbart løgnere, siden vi aldri på noe tidspunkt fikk popcorn av dem da vi prøvde brillene. Men utover det var ikke opplevelsen så langt unna den som illustreres her.

Først og fremst en ekstra skjerm

Med mobilenes «PC-modus» aktiv så vi en vanlig arbeidsdesktop svevende i lufta foran oss, med ikoner og oppgavelinje, som i Windows eller Mac OS. Android-appene ble åpnet på vinduer, akkurat som om en vanlig PC-skjerm var koblet til telefonen. Vi brukte ikke ekstra programvare.

Brillene passet utmerket til det formålet, hvis vi så vekk fra de litt uklare kantene nederst til høyre og venstre.

Vi prøvde naturligvis også strømming. Å se Boba Fett og compani fly rundt på jakt etter en forloren ordfører på Mos Espa var relativt fornøyelig i brillene, og bildekvaliteten var mer enn god nok til at jeg kunne tilbrakt flere timer i brillene.

Mesteparten av bildet var vel så skarpt som det vi gjerne ser i langt større og mer klumpete VR-briller. Det er plenty av lys her også.

Det er mulig å se relativt hard ut med disse brillene på.

Brukes til både lek og jobb

Telefonene ga også mulighet til å jobbe med datamateriale inni brillene. Vi skulle nok hatt eksternt tastatur for å få tastet noe skikkelig inn i appene. Men det var merkbart at det hadde funket utmerket dersom vi ville det.

Til å redigere tekst som du helst ikke ønsker ekstra par øyne på på flyturen virker dette nokså kurant, selv om uskarpheten i kantene byr på en liten irritasjon.

Forøvrig kan man fint koble dem til en PC og bruke dem som ekstra skjerm.

Samme hvor beinharde vi får til å se ut, sitter brillene våre fortsatt fast i en dyr telefon eller PC med en kabel. Det svekker inntrykket noe.

Du kan se gjennom brillene til hovedskjermen

Det er spennende at du kan se gjennom disse brillene også. Det er spesielt nyttig til bruk som ekstraskjerm mot PC-en. Siden du da vil kunne se både det som foregår på hovedskjermen, og det som skjer inni brillene.

Vi satte forøvrig veldig stor pris på den lave vekten og bærekomforten. De føltes fjærlette å ha på. Det var like fullt litt snodig at snyteskaftadapterne passet litt dårlig og ble sittende både høyt og langt fremme på nesen. Nå har begge Teks utskremte medarbeidere snuter av kaliber, så kan hende vi bare skulle hatt større trynestativ. Disse små plastdelene kan byttes ut på brillene.

Hva er dette for noe? Vel, det er det nærmeste vi fikk til å fotografere innholdet på brillene, selvfølgelig. Ikke klag. Vi gjør så godt vi kan.

Grunnleggende synskorrigering bygget inn

En annen ting som kan byttes på brillene er linser for deg som kanskje har utfordringer med synet. Dermed trenger du ikke nødvendigvis ha briller på for å bruke disse her. Det skal dog sies at de neppe klarer å korrigere for alle typer synstrøbbel, og at det nok er de vanligste gradene av nær- eller langsynthet som er korrigert for.

Uansett er det en fin tanke som har kommet med i produktet, siden brillebrukere ofte er litt glemt ergonomisk sett. Dog skal det sies at du som har ulike grader av syn på hvert øye, skjeve hornhinner eller liknende sannsynligvis fortsatt må beholde din egen synskorreksjon på for å bruke brillene, og at de neppe vil fungere så bra uten at du bytter til linser.

Noen ting fikk vi ikke prøvd

I vårt raske sammenstøt med brillene rakk vi ikke å teste dem fullt ut som AR-briller, i den tilsynelatende litt begrensede graden de er tenkt for det. Dette er ikke egentlig hverken et AR- eller et VR-produkt i tradisjonell forstand, selv om det kan likne litt. Det er først og fremst en ekstra, transparent skjerm du kan ha på hodet.

Vi fikk heller ikke hørt de innebygde høyttalerne virke. Telefonene våre foretrakk å dytte lyden ut av sine egne høyttalere.

Det er nok apper som skal til for å få full utnyttelse av brillene utover ekstramonitorfunksjonen.

Så skal det like fullt sies at med de syltynne brillestengene som er på disse her er det neppe allverdens til volum, bass og lydkvalitet som bor i de innebygde høyttalerne.

For seks år siden fikk vi et konsept som liknet veldig fra LG. Men i stedet for gjennomsiktige AR-briller, var det tette VR-briller - og bildekvaliteten var langt svakere.

Ikke først i sitt slag

Konseptet «videobriller» har vært forsøkt av mange. Sony har hatt flere generasjoner av det, og det har vært en rekke andre selskaper som har prøvd seg med en brille her og en brille der. Ellers har LG hatt en helt lystett brille som liknet mye på Lenovos for noen år tilbake, og de store VR-brillene kan også brukes til å titte på film.

Vårt inntrykk er at Lenovo har stablet enda en stein i den store muren av kunnskap og forsøk på veien mot fasit for skjermbriller vi kan like. Men det spørs likevel om du ser disse overalt rundt deg med det første. For til tross for alle brillens kvaliteter, er 5.000 kroner ganske mye penger for et produkt som kanskje ikke har den aller tydeligste plassen i folks liv.

Nice to have? Jepp! Must have? Tjaaa. Men selv i usikre tider er vi nordmenn glad i gadgetfaktor, og det er den ene tingen Lenovos briller har i veldig rikt monn.