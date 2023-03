Sniktitt Hyundai Kona Electric (2023)

Sjelden har vel 15 centimeter utgjort så stor forskjell

Her er nye Hyundai Kona.

At den nye generasjonen av Hyundai Kona skulle vokse med 15 centimeter i desember. Nå har vi sjekket ut hvor mye det egentlig har å si. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Berlin/Tek.no: Hyundai Kona har vært en av Norges mest vanlige elbil-syn siden lanseringen i 2018, med godt over 15.000 biler solgt. Bilen ble lett ansiktsløftet i 2020, men bilen som nå slippes er en helt ny versjon av den koreanske småbilen.

Skjønt, så liten er den ikke lenger. Som meldt i desember vokser nye Kona ganske betydelig sammenliknet med dagens versjon. Fra 2020-modellen er det snakk om 15 centimeter i lengden, mens økningen er på cirka 17,5 centimeter fra den første el-Kona-versjonen - til snaue 4,36 meter.

Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Det betyr eksempelvis at den tar steget fra å være kortere enn en Volkswagen ID.3 (4,26 meter) til å bli en god del lengre, men den er likevel kortere enn søstermodellen Kia Niro EV, som måler 4,42 meter fra nese til hale.

Slik har Kona vokst i størrelse fra den første elbilutgaven i 2018:

Hyundai Kona Electric (2023) Hyundai Kona Electric (2020) Hyundai Kona Electric (2018) Lengde 4355 mm 4205 mm 4180 mm Høyde 1575 mm 1555 mm 1570 mm Bredde 1825 mm 1800 mm 1800 mm Akselavstand 2660 mm 2600 mm 2600 mm Åpne fullskjerm Mer +

Betydelig mer bagasjeplass enn før

Og hvilken forskjell 15 centimeter kan gjøre. Forlengingen sees nok tydeligst i området fra C-stolpen og bakover mot bagasjeromsluka, noe som har resultert i et betydelig større bagasjerom.

332 liter har nemlig blitt til solide 466 liter, som er blant de største bagasjerommene i denne klassen. Tilnærmet flat lasteterskel og elektrisk bakluke hjelper også.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen/Tek.no Bagasjerommet i nye Kona er betydelig romsligere enn før. Stein Jarle Olsen/Tek.no Stein Jarle Olsen/Tek.no En liten frunk under panseret. Åpne fullskjerm

I tillegg har Hyundai fått plass til noe de tidligere Kona-versjonene ikke hadde, nemlig et bagasjerom under panseret foran, såkalt frunk. Det er ikke større enn 37 liter, men nok til å huse ladekabler og andre småting.

– En av tilbakemeldingene vi har fått på den nåværende Kona EV er at den er litt liten. Spesielt har tilbakemeldingene gått på at baksetet er litt trangt, sier Sang Hyeon Park, leder for Hyundais avdeling for elbilstrategi, til Tek.no via tolk.

Hans kollega Se Hyuk Park, sjef for kompaktbilgruppen i Hyundai, utdyper at bilen utvikles for et globalt marked, og særlig for enkelte markeder som USA har det vært viktig å treffe bedre med størrelsen.

Elbilsjef Sang Hyeon Park i Hyundai sier størrelsen er økt som følge av tilbakemeldinger fra kunder og potensielle kunder. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Nesten 50 mil rekkevidde

Noe overraskende er det kanskje at Kona ikke får det eksakt samme batteriet som den nært beslektede Kia Niro EV (64,8 kWh), men i stedet et marginalt større batteri på 65,4 kilowattimer - opp fra dagens 64 kilowattimer.

Det skal gi en WLTP-rekkevidde på 490 kilometer, som er 30 kilometer mer enn nevnte Niro EV og noen få kilometer mer enn dagens modell, som har oppgitt 484 kilometer.

Hyundai fremhever at de har gjort forbedringer på aerodynamikken på bilen (Cd-verdi ned fra 0,29 til 0,27 på elbilversjonen), som gjør at rekkevidden er tilnærmet lik, til tross for at bilen har blitt større og tyngre enn før.

Fronten er vesentlig endret fra dagens modell, blant annet med en tversgående lysstripe og et nytt luftinntak som kan stenges når det ikke er behov for kjøling. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

490 kilometer er også mer enn de fleste av konkurrentene. Volkswagens nye ID.3 har ikke fått endelig typegodkjent WLTP-rekkevidde, men estimatet er foreløpig inntil 426 kilometer med batteripakken på 58 kilowattimer og 546 kilometer med den større pakken på 77 kilowattimer.

BYD Atto 3, som har et batteri på 60 kilowattimer, har 420 kilometer rekkevidde etter WLTP, mens MG ZS EV klarer 440 kilometer og lillebror MG4 435 kilometer med største batteripakke.

Interiøret i nye Kona minner betydelig om både Ioniq 5 og Ioniq 6, og modellen har også arvet mye av teknologien fra de mer påkostede elbilbrødrene. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Som tidligere vil Kona tilbys i to batterivarianter, og den mindre pakken får en betydelig kraftigere økning enn den største pakken. Den øker nemlig fra 39,2 til 48,4 kilowattimer, og skal ha en WLTP-rekkevidde på 342 kilometer, som er opp fra 305 kilometer på dagens Standard Range-modell.

Økningen forklarer Hyundai blant annet med at de ønsker å være mer konkurransedyktige med Peugeots e-2008, som har et batteri på 50 kilowattimer og inntil 345 kilometer WLTP-rekkevidde.

Baksetet i nye Kona. Her kan du nok også skyve frem forsetene litt uten at fører og forsetepassasjer trenger å sitte med dashbordet oppunder haka. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Nå også aktuell for familier

Innvendig har det også blitt betydelig mer romslig i nye Kona, og det gjelder kanskje spesielt i det nevnte baksetet. Der er det blitt relativt romslig til beina - delvis takket være 30 prosent tynnere forseter, og ikke minst god plass i høyden.

Faktisk vil vi nok si at Kona tar steget opp minst én klasse, og nok i større grad kan være aktuell også som familiebil fremover.

Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Gulvet er flatt, til tross for at plattformen bilen bygges på ikke er en dedikert elbilplattform (bilen kommer også i hybrid- og ren fossilversjon).

Det virker i det hele tatt som om Hyundai på en god måte har klart å komme rundt de fleste kompromissene man vanligvis må gjøre når man lager en elbil av noe som ellers har fossil drivlinje.

To USB-C-porter bak, i tillegg til stikkontakten som gir såkalt V2L - altså at du kan bruke bilens batteri til å gi strøm til andre enheter. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Hyundai sier selv at de har hatt en litt uvanlig tilnærming hvor de har utviklet elbilen først, og så laget de andre modellene på basis av den.

– Hadde bilen hatt en dedikert elbilplattform kunne vi nok ha laget en bil med kortere overheng og lengre akselavstand, sier Sang Hyeon Park. Mangelen på en dedikert plattform er også grunnen til at man aldri vurderte å innlemme bilen i Ioniq-merkevaren, forklarer han.

Soltak som kan åpnes i nye Kona. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Langt fra raskest på lading

Akkurat som for Kia Niro er ladefarten et lite minuspunkt for nye Kona.

Hyundai oppgir ikke maksimal hurtigladefart, kun at 10–80 prosent skal ta 41 minutter. Det kan tyde på at maksfarten ligger rundt 80 kilowatt, som er lavere enn en del av konkurrentene.

Nevnte Peugeot e-2008 klarer 100 kilowatt, Volkswagens nye ID.3 skal klare inntil 170 kilowatt.

En åpen «hylle» foran passasjeren, i tillegg til det vanlige hanskerommet. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Innvendig kommer imidlertid nye Kona med en ganske betydelig oppgradering fra tidligere, hvor inspirasjonen tydelig kommer fra interiøret i Ioniq 5 og Ioniq 6. Det er lyst og pent, med to store og skarpe 12,3-tommers skjermer som er smeltet sammen til et kombinert instrumentpanel og infotainmentskjerm.

Og i motsetning til Kia Niro har ikke Hyundai latt seg friste til å legge inn svart pianolakk i førermiljøet - som helt og holdent er positivt i mine øyne.

Som i Ioniq 5 og 6 sitter det setekontroller på siden av passasjersetet. Potensielt et irritasjonsmoment om du har nysgjerrige barn i baksetet. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Stort sett all teknologien fra Ioniq 5 og Ioniq 6 er på plass, med Hyundais ferskeste førerassistent, fjernparkeringsassistent, over-the-air-oppdateringer og et stort antall ulike sikkerhetsfunksjoner.

Et kamera innvendig skal blant annet sørge for at du holder øynene på veien og sier fra om du ikke følger med, og bilen lar deg drive eksterne enheter med bilens batteri takket være såkalt V2L. Her får du både en stikkontakt i baksetet og muligheten for å bruke ladeporten til det samme gjennom en adapter.

Motorytelsen for Long Range-varianten er oppgitt til 160 kilowatt (218 hestekrefter), som er litt opp fra tidligere, men dreiemomentet er redusert fra 395 til 255 Nm. Bilen har også fått mulighet for enpedalskjøring, med enda kraftigere regenerering enn tidligere.

Kjøremodusvelgeren er nå flyttet til en spak bak rattet. Det frigjør noe plass i midtkonsollen. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Hva blir prisen på Hyundai Kona?

Det store spørsmålet er nå hvor mye Hyundai har sett seg nødt til å legge på prisen for å få plass til all den nye teknologien. Dagens Kona Long Range Premium starter på like under 400.000 kroner, og det er dermed ikke et voldsomt stort delta opp til Ioniq 5 og Ioniq 6 på drøye halvmillionen.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen/Tek.no Stein Jarle Olsen/Tek.no Stein Jarle Olsen/Tek.no Det samme gjelder fossilversjonen. Ingen av dem blir riktignok aktuelle for Norge, ettersom Hyundai for lengst har varslet at de kun skal selge elbiler fremover. Åpne fullskjerm

Hyundai Norge har jo tradisjonelt sett kun hatt for vane å tilby nærmest topputstyrte versjoner av elbilene sine, en strategi det kan hende de er nødt til å revurdere for å unngå at nye Kona blir for dyr.

Vi tipper kanskje at modellen Hyundai vil tilby i Norge ikke blir like fullutstyrt som tidligere, og at prisen derfor holdes noenlunde edruelig.

Leveransene skal starte i august, så det er nok uansett ikke voldsomt lenge til vi får vite fasit. Nye Kona Electric skal kun produseres i Tsjekkia for det europeiske markedet.