Norges første el-pickup: Vi prøvekjørte Maxus T90

Men hvem vil trenge denne bilen?

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ole Henrik Johansen 22. april 2023, 12:30 Lagre Lagre artikkel

Maxus blir den første produsenten som lanserer en elektrisk pickup i Norge.

Selv om vi allerede har fått en smakebit på Fords F-150 Lightning – og Ford bekreftet nylig at den kommer til Norge – er det altså Maxus som ble førstemann med å tilby en slik bil for salg her på berget.

Modellen heter Maxus T90 EV, og er en varebil som starter på 584.900 kroner inkludert moms og registrering – om du henter den i Drammen.

Til denne prisen får du også dieseldrevne alternativer, men forskjellen er at du med denne elektriske varianten kan ha fem personer i bilen. For det koster ikke skjorta å ta i bruk baksetene i en elektrisk varebil/pickup – slik det gjør med fossildrevne alternativer.

Som redaksjonens eneste som kjører pickup fra før – en traust og pålitelig Toyota Hilux med tre liters dieselmotor og automatgir fra 2013 – tok undertegnede derfor turen til Drammen for å prøvekjøre den første elektriske pickupen som nå ruller rundt på norske veier.

Maxus T90 EV starter som nevnt på nesten 585.000 kroner. Bilen vi har testkjørt er stort sett den samme som innstegsmodellen, men har fått montert en sportsbøyle og plantrekk i metall (mountain top) som ekstrautstyr. Dermed ender sluttsummen på 609.900 kroner for bilen vi har testet.

Helt kurant interiør

Bilens interiør er ikke spesielt luksuriøst, men til å være en varebil så er den heller ikke kjedelig.

Det er brukt en del plast i dashbordet og rundt omkring, men dette har likevel et mønster som gjør at inntrykket er ganske ok. Dette, kombinert med at bilens skinnseter og en del annen trim, har en kledelig rød søm, gjør at vi syns interiøret er kurant å se til.

Bilen leveres med sekspunkts elektriske stoler foran. Det er ikke veldig mye sidestøtte i stolene, men nok til at du sitter godt. Dette er jo på ingen måte noen sportsbil hvor du utsette for store g-krefter i svingene.

Setene er ikke spesielt myke, men heller ikke så harde at det blir noe problem å sitte over tid. Vi kunne kanskje ønsket oss litt høyere seteputer, slik at vi fikk litt mer støtte under knærne, men utover det så er setene helt kurante.

Førermiljøet er ganske spartansk når det kommer til knapper og funksjoner, men du har likevel det aller mest nødvendige.

Instrumentpanelet er helt kurant. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Selve instrumentpanelet gir første hint om at denne bilen også leveres med dieselmotor i andre markeder. Du har for eksempel strømmåleren, som er en tradisjonell tankmåler hvor E- og F-merkene er skiftet ut med 0 og 100 prosent. Ikke akkurat en moderne løsning, men likevel mer enn funksjonell nok.

Underholdningsskjermen er 10,3 tommer og støtter Apple Carplay. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

I midten av dashbordet finner du en 10,3 tommer stor skjerm som huser blant annet mulighet for Apple Carplay, radio og noen innstillingsmuligheter. Og systemet redder seg inn på at det har støtte for nettopp Carplay, som gir deg mulighet til å få for eksempel navigering direkte via mobilen. Uten dette ville vi sagt at dette er litt under pari selv for et nyttekjøretøy.

Under skjermen sitter et enkelt bryterpanel for justering av vifteapparatet. Også her har du berøringsknapper som fungerer helt kurant. Ikonene er såpass store at du enkelt ser hva du trykker på, selv på farten.

Men dette varmeapparatet er ikke spesielt presist. Under vår testperiode var det mellom fem og ti grader ute, og vi hadde problemer med å finne en god innstilling for temperatur. Stilte vi temperaturen til 20 grader blåste det beinkaldt i kupeen, mens man fikk rene føneren om man nærmet seg 30 grader i justering. Og mellom der virket det ikke å skje det helt store hva enn vi valgte.

Bilen leveres med varmeseter på egne knapper og USB-A-porter til lading foran. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Også setevarmen har en litt underlig presisjon på justeringene. På første kneppet merket vi knapt at det ble noe varmere i setet, mens på knepp to blir setet glovarmt. Så varmt at vi ikke orket å ha det på i lengden. Men at det gir deg kroppsvarmen igjen når den først står på er det liten tvil om.

T90 EV kan leveres som femseter, og det er nok dette som øker interessen for mange. Plassen bak er faktisk ikke så verst. Undertegnede er rundt 190 centimeter høy under normale omstendigheter, og har ingen problemer med å få plass i disse baksetene.

Selv om det er tre seter, så vil vi si at plassen i midten passer best for litt mindre personer. Under testperioden testet vi med tre barn i alderen ti til 13 år, og da var det ingen problemer. Med tre voksne blir det i overkant intimt, og vi skulle gjerne også sett at sitteputen var litt høyere. Den er såpass lav at du får minimalt med støtte under knærne.

Baksetene ser slik ut. God plass til tre barn, eller to voksne. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

En ting som også er greit å nevne, er at baksetet har to isofix-punkter. Ergo kan du enkelt feste nyere barneseter på få sekunder. Et must for en aktiv barnefamilie, vil nok mange hevde.

Det er strømuttak bak ved baksetene, hvor du har både 12- og 220-volts muligheter. Vi testet aldri disse, men det gir i alle fall muligheten til å koble til noe som for eksempel en kjøleboks eller lignende om du skal ut på tur.

Tøft utseende

Maxus T90 EV har en robust og massiv front Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Mange syns pickuper er kule å se på. Og vi liker utseendet til Maxus T90 EV. Den har et særpreg med en ganske massiv front, kombinert med LED-lamper som gir et tøft uttrykk.

Når du kjører bilen merker du også at fronten en bred og ruvende. Det tar litt tid før du venner deg til at du har en massiv nese, og hvor denne er i forhold til ting foran bilen. Det er ingen sensorer forover, så det gjelder å følge med når du for eksempel skal parkere med fronten inn.

Det er ingen frunk i fronten på T90 EV. I stedet har du godt med plass i et tradisjonelt motorrom. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

«Frunk» har blitt et uttrykk som kom med elektriske biler, hvor du kan utnytte tomrommet foran i bilen til oppbevaring. Her har Maxus noe å lære. Siden dette er en bil som også kommer levert med forbrenningsmotor i andre land, så er det ingen frunk i T90 EV.

I stedet har du et vanlig motorrom med masse plass. For den elektriske motoren som yter 180 hestekrefter, er alt annet enn storvokst av seg. Med litt innsats ville det nok vært mulig å utnytte denne plassen til lagring.

Bilen kommer med stigetrinn på siden av bilen, noe som gjør det enklere å komme seg inn og ut -spesielt for de aller minste i familien.

Planet på bilen kan du altså få et planlokk på, slik at du har en vanntett løsning om du trenger det. Bilen vi har testet har en slik løsning, hvor du enkelt kan skyve lokket inn slik at det bretter seg i en egen kasse lengst frem på planet.

Noe av det som overrasker oss med bilens baklem er hvor tung den faktisk er. Sammenlignet med den undertegnede er vant til fra Hilux, er denne varianten på Maxus T90 EV mange ganger så tung. Fordelen er jo at du får litt mer tyngde over bakhjulene når du skal ta deg frem om vinteren.

Kjøreopplevelse

T90 EV er ganske stiv å kjøre uten last på. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

For Maxus T90 EV leveres nemlig som bakhjulstrekker. Og der settes en effektiv stopper for deg som nå tenker å kjøpe deg en elbil som skal ferdes i ulendt terreng. Akkurat slik Hilux og mange andre pickuper har for vane å bli brukt.

Nå skal det sies at vi ikke testet hvor godt denne bilen kom seg frem på vinterføre, nettopp i mangel på mye snø. Vi fant dog en parkeringsplass med 10 til 15 cm sukkersnø og litt helling på, og her hadde den ingen videre problemer med å komme i gang så lenge vi tråkket lett på gasspedalen.

Husk å dra på brekket når du har stoppet bilen. Ellers triller den. Kamera Ole henrik Johansen, Tek.no

Litt merkelig er at bilen ikke har noen parkfunksjon. Når du er ferdig å kjøre, må du sette den i nøytral for å få ut nøkkelen av tenningslåsen. Men da må du ikke glemme å sette på håndbrekket, for bilen triller om du glemmer dette. Det er altså ingenting annet enn brekket som holder bilen når bilen er parkert og stoppet i nøytral. Det er mest en vane å huske på, men kan jo fort bli litt knot dersom brekket mot all formodning skulle «bli slapt».

Ved siden av girhjulet så har du tre ulike effektmoduser. Eco, Normal og Power. Og Eco er faktisk ikke dum om du skal kjøre på snø. Modusen temmer effekten mye, så du slipper at bilen rykker til når du gir gass i samme grad som om du velger for eksempel Power.

Bilen har bladfjærer bak. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Som med mange andre pickuper så har Maxus bladfjæring bak, og såkalt macpherson-demping foran. Det betyr at bilen er ganske stiv når du ikke har lastet den med noe. Vi testet noen turer på en skogsbilvei, og det er alt annet enn behagelig å kjøre når man treffer ned i telehull og lignende. Det blir en «sprettende» opplevelse. Men da vi la på noen hundre kilo på planet og satte oss fire voksne inni, ble bilen langt mer myk i oppførselen.

Når det er sagt så er dette en god bil å kjøre. Du har et responsivt ratt og ikke minst ganske høvelig svingradius. Sistnevnte er ingen selvfølge på en Hilux, i alle fall, hvor du fort blir god på trepunktsvendinger.

Batteriet sitter plassert under bilen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Batteriet sitter plassert midt under bilen, og gir et lavt og fint tyngdepunkt. Men vi merker oss at batteriet henger ganske lavt ned, og er første stopp dersom du skulle være uheldig å slå oppunder. Det betyr nok at du ikke vil utfordre denne bilen i krevende terreng, noe du neppe vil ha spesielt glede av uansett, med tanke på at den bare trekker på bakhjulene.

En ting mange liker med en pickup, eller SUV for den del, er at man sitter høyt oppe. Og du får den samme følelsen når du kjører T90 EV. Du har god utsikt både forover og til sidene, og når du skal rygge så får du opp et ryggekamera som bistår deg.

Bilen er som sagt litt stiv, men føles ikke tung å kjøre. Dette kombinert med at elmotoren har et godt moment fra bunn når du trykker ned gasspedalen, gjør at bilen virker noe kvikkere å kjøre enn en tradisjonell fossilbil.

Når det er sagt, så er ikke dette noen racer, selv om den er kvikk fra 0 og opp mot 80 kilometer i timen. Derfra går det ganske trått, selv om man aldri føler seg i veien om man ligger på motorveien. Bilens toppfart er oppgitt til 120 kilometer i timen av produsenten.

Nyttelast og henger

T90 EV kan trekke henger, men bilen vi fikk prøve hadde dessverre ikke hengerfeste. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Når du spør noen hva man bruker en pickup til, vil nok mange svare å frakte ting på planet eller trekke henger. T90 kan begge deler, men det er nok nyttelasten på selve bilen som vil komme flest til gode.

Bilen i seg selv veier en del, hvor egenvekten inkludert fører er 2375 kilogram. Den tillatte totalvekten er 3300 kilogram, og nyttelasten er satt til 925 kilogram inkludert passasjerer, ifølge vognkortet.

Du kan laste mye vekt på planet av denne bilen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Så du kan altså laste opp 925 kilogram i denne bilen, noe som slettes ikke er så verst sammenlignet med andre, dieseldrevne pickuper - om man ikke trekker inn større amerikanske varianter i regnestykket.

Bilen kommer også med mulighet for hengerfeste. Uheldigvis så hadde ikke modellen vi testet dette, men vi kan fortelle at den kan trekke opp mot 1000 kilogram henger som har egen brems.

Og det er ikke så overbevisende. Et tonn høres kanskje mye ut, men når man vet at tilsvarende store pickuper på diesel kan dra med seg hengere helt opp mot 3,5 tonn, blir dette litt puslete.

Holder den rekkevidden den lover

Maxus T90 EV har en oppgitt WTLP-rekkevidde på minst 334 kilometer. Og det holder den også med last i vår prøvekjøring. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Maxus T90 EV har et batteri på 88,5 kilowattimer netto, og med det en oppgitt WTLP-rekkevidde på 334 kilometer. Da må du også huske på at denne bilen klassifiseres som en N1-varebil, altså er rekkevidden målt med tung last i.

Under vårt testperiode viste Maxus T90 EV seg å holde den rekkevidden den lovte uten noen problemer.

En utfordring var likevel at kjørecomputeren i bilen var litt avvikende. Den viste nemlig aldri gjennomsnittsforbruket over 29,9 kWt/100 km, men vi kontrollsjekket hele veien med GPS.

Selv når vi la på noen hundre kilo på planet og kjørte flere voksne på motorvei rundt 15 mil, var det fortsatt et lite knepp over halv kapasitet igjen på batteriet. Og da var temperaturen rundt seks grader ute.

Dagen vi skulle levere tilbake bilen var det langt varmere i været. Undertegnede kjøre da med et forbruk som tilsa at bilen ville kunne komme ganske mye lenger enn de drøye 33 milene som er oppgitt - selv om mye av turen foregikk på motorvei.

Gjennomsnittsforbruket vises ikke over 29,9 kwt / 100 km. (Bildet er tatt av han som satt på mens artikkelforfatter kjørte). Kamera Passasjeren for Tek.no

Men likevel må du jo lade bilen selv du altså har kurant med rekkevidde. Og her er ikke Maxusen blant de aller raskeste.

Da vi fikk høre at bilen «kun» klarte å ta imot 80 kilowatt lading, fikk vi litt bange anelser. For det er ikke helt uvanlig at elbiler ikke takler i nærheten av den effekten de tilsies å kunne ta.

Vi ladet batteriet på hurtiglader ved to anledninger, den ene gangen fra 18 prosent og den andre fra 21. Og ved begge tilfeller viste strømstolpen at bilen tok til seg mellom 75 og 77 kW fortløpende mellom 20 og 80 prosent.

Etter passerte 80 prosent dabbet det naturligvis av en del, men det er heller ikke meningen at du skal hurtiglade over dette punktet. Da viste måleren rundt 45 kilowatt, før vi ga oss rundt 85 prosent batterikapasitet.

Det betyr at du må regne med et stopp på litt under en time om du skal hurtiglade fra 20 til 80 prosent. Altså ikke blant de raskeste på markedet, men heller ikke avskrekkende tregt.

Oppsummert: Hvem trenger denne bilen?

Maxus T90 EV kan passe for mange, men ikke alle. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Etter å ha kjørt denne bilen i en ukes tid, så sitter vi igjen med litt blandede følelser. Det som gleder undertegnede aller mest med Maxus T90 EV, er at det omsider kommer en pickup med elektrisk drift. Og du trenger ikke lenger betale i dyre dommer for å få plass til flere enn to personer.

Men for mange vil det være viktig å ha en bil som er god til å ta seg frem og trekke tyngre henger, og her har den trauste Toyotaen gjort jobben i flere år. Og Maxus T90 EV seiler ikke opp som noen direkte konkurrent på disse feltene.

Mangel på firhjulstrekk og «kun» et tonn henger blir for mye å svelge til at Hilux-en kan skiftes ut. Likevel er det ikke til å stikke under stol at Maxus T90 EV vil være en grei løsning for mange andres behov. Enten du har en familie med plassbehov eller skal drive næring der du trenger å få med deg en del på planet.

Ikke minst får du fem seter. Og det er dette som virkelig er rosinen i pølsa for denne bilen. Vil du ha tilsvarende løsning på en dieseldreven bil i samme størrelse, blir prisen flere hundre tusen høyere. Og da kommer jo alle fordelene en elektrisk bil har i tillegg. Enten du er privatperson eller trenger en bil til næringsvirksomhet, vil du jo spare mye på for eksempel bompasseringer og utgifter til drivstoff.

Bilen har utvilsomt et tøft utseende med seg, og har godt med oppbevaringsplass på planet, selv om vi også kunne ønsket oss en «frunk».

Rekkevidden er ikke så verst heller. Du får den rekkevidden som loves, og den dabbet ikke av under vår testperiode selv om gradestokken krøp ned mot null – eller vi lastet opp bilen med en del vekt.

Bilen kan hurtiglades på rundt en times tid om du vil tanke opp fra 20 til 80 prosent. Det er ikke spesielt raskt, men heller ikke avskrekkende tregt. Har du kjørt over 30 mil så kan det jo fort tenkes at en pause kommer godt med.

Tre plusser:

Stor bil med fem seter

Holder det den lover på rekkevidde

OK nyttelast

Tre minuser:

Kun bakhjulstrekk

Lav hengervekt

Ingen parkfunksjon

22. april 2023, 12:30

