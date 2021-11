Vi har prøvekjørt verdens råeste TV

The Wall er på imponerende 146 tommer – men det koster å være kar.

The Wall

Sør-Korea / Tek.no: I starten av året lanserte Samsung verdens første, modulære Micro-LED under navnet The Wall – som under messedagene i Las Vegas høstet mye interesse og oppmerksomhet.

Nå kan du bestille deg et eksemplar av The Wall, men belag deg på å bruke en solid slump penger. I skrivende stund koster selve TV-en 400 000 Euro, eller rundt fire millioner norske kroner – og da er ikke nødvendig installasjon tatt med i regnestykket.

Det er naturligvis en helt absurd pris, men gir vi dette noen år er det ikke utenkelig at en Micro-LED-TV som The Wall vil være priset som dagens toppmodeller.

Vi fikk prøve skjermen, som nå er ferdigutviklet med menyer og grafikk – og ikke bare en demo rullende over skjermen – slik vi har sett den tidligere.

Menyen er litt forskjellig i utseende for

Ambient-modus

Siden du har en gigantisk overflate på hele 146 tommer å boltre deg i, er det også gode muligheter til å endre og personifisere bakgrunnen du ønsker på skjermen.

Med Micro-LED-teknologien kan du nemlig uten problemer bruke TV-en som et passivt maleri, mønster eller lignende også når den ikke er i bruk uten at strømregningen blir enorm. Dette kaller Samsung for Ambient-modus, og i en kort demo vi fikk servert, var det mange valgmuligheter i menyene.

Demoen vi får se viser at du for eksempel kan legge inn ulike stillbilder i forskjellige størrelser, og på den måten skape et digitalt miljø med egne bilder i rammene. Du kan også velge størrelsen på de ulike bildene, noe som gir deg et hav av muligheter til å gjøre TV-en en del av hjemmet ditt.

På en så gigantisk TV som The Wall er du nesten avhengig av en løsning som lar deg utnytte skjermen selv når du ikke ser innhold. Hvis ikke ville du hatt en gigantisk svart vegg i stuen din. For The Wall heter ikke nettopp det den gjør uten grunn. Den tar nemlig hele veggen din, bokstavelig talt.

Her er et eksempel på hvordan skjermen kan se ut når du har den stående på uten å se på noe spesielt.

Velkjent meny med en liten vri

I flere år har Samsung utviklet sitt Tizen-grensesnitt for TV-er, og med The Wall får du også en versjon av Tizen når du trykker på menyknappen på fjernkontrollen.

Likevel er den ikke helt lik som den du får på de vanlige skjermene til selskapet. Siden skjermen er betydelig større enn vanlige TV-er med sine 146 tommer, har Samsung valgt å dele opp funksjonen slik at du får menyen i et relativt stort vindu på høyreside, mens det du allerede ser på legges i et mindre vindu på venstre del av skjermen.

Her kan du se tykkelsen på en modul. Kun få millimeter.

Består av flere moduler

Det er noe helt spesielt å bruke en TV som er så stor. Selv om du kan få kjøpt ganske så store skjermer med LCD eller OLED i butikken, er 146 tommer noe helt annet.

Skjermen vi har foran oss er altså modulær, og består av en rekke mindre skjermer som er satt sammen til én stor. Hvert element tilsvarer størrelsen på en 32-tommer.

Netflix på The Wall

Den først gangen vi så The Wall kunne vi fint se skillene mellom de ulike modulene. Det har Samsung tydeligvis jobbet mye med. For nå er det langt vanskeligere å se skillene. For det meste er de faktisk usynlige.

Modulene ser ut til å monteres i en slags aluminiumsramme, og er svært tynne av seg.

Micro-LED gir uten tvil det råeste bildet vi har sett.

Rå bildekvalitet

Når alt er satt sammen så er det store muligheter for å la seg imponere. Micro-LED tar de beste egenskapene fra både QLED og OLED, altså rå lysstyrke og mulighet for perfekt sortnivå, og kombinere dette. I så måte er dette teknologien som vil kunne danke ut begge med tiden, forutsatt at blant annet prisen kommer ned på et mer forsvarlig nivå.

Oppløsningen på den gigantiske skjermen er 4K, altså det samme som de aller fleste, vanlige TV-er har hatt de siste par årene. Men likevel oppleves ikke skjermen som uskarp, til tross for at vi kun står et par meter unna en kolossal overflate.

Kombinasjonen av et forrykende sortnivå som man normalt kun ser hos OLED-TV-er, og gnistrende lysstyrke som minst tangerer det beste QLED-modellene til Samsung klarer, gir deg et bilde som er helt rått og må oppleves.

Fargene er presise, og totalpakken gir deg et bilde som er altoppslukende der vi står.

Samtidig kan det være verdt å merke seg at denne løsningen også vil gi deg godt med varme på kalde vinterdager. Nøyaktig hvor mye varme modulene gir fra seg svarte ikke Samsung på, men blir «varm i kinnen» om du går nære nok.

Som første gangen vi fikk se The Wall, er den fortsatt et meget imponerende skue. Nå som vi også har fått se og føle litt på hvordan den er i bruk, ser vi jo at dette er noe som vil bli en del av fremtiden din.

Med dagens pris er det jo de færreste som har råd å kjøpe seg slik en TV, men om bare noen år vil nok mange av oss kjøpe TV med Micro-LED – som kan utvides og endres enkelt ved å kjøpe nye moduler.

Se en lang gjennomgang av The Wall under:

Slik er The Wall i bruk