Slik blir Samsungs TV-er i 2023

Den råeste teknologien kommer endelig i «normale» størrelser.

Full Micro LED-pakke fra Samsung, med en 50-tommer lengst borte til venstre og 140-tommer nærmest til høyre. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen og Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Las Vegas/Tek.no: Årets CES-messe er i ferd med å åpne dørene og Samsung er blant selskapene som er først ute med å vise hva de har å by på av nyheter og teknologi. Og på menyen står en rekke nye TV-er med tre ulike teknologier; Neo QLED, OLED og Micro LED.

Sistnevnte har lenge vært mulig å kjøpe i gigantiske størrelser, som blant annet giganten til 1,5 millioner som vi så ble heist inn i en leilighet i Oslo. Men nå virker det å være håp for mindre utgaver til mer «normale» priser.

Micro LED fra 50 til 140 tommer

For de nye Micro LED-skjermene Samsung trekker opp av hatten spenner fra 50 til 140 tommer i størrelse.

Det er kanskje de to minste størrelsene som er mest interessante for «folk flest». De to modellene er nemlig 50 og 63 tommer, hvilket betyr at finnes muligheter for å kjøpe den rå skjermteknologien i mindre størrelser.

50-tommer nærmest, deretter 63 og 76 tommer. Disse vil trolig få en pris som nærmer seg levelig. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Om vi tar utgangspunkt i pikselavstanden som har vært vanlig på de Micro LED-skjermene vi har sett tidligere, så burde 50-tommeren hatt rundt omkring full HD-oppløsning. Men nå har åpenbart Samsung klart å minske avstanden betydelig, for selv den minste skjermen klarer å gi deg 4K-oppløsning.

Utover dette så er det sparsommelig med informasjon å hente fra messeområdet til den koreanske teknologigiganten. De er for eksempel nokså ordknappe da vi lurer på tilgjengelighet og ikke minst priser. Men at det fortsatt vil være dyre produkter er det ingen tvil om.

Micro LED er den desidert råeste TV-teknologien som Samsung kan friste deg med, og trolig det råeste vi har sett av TV-bilde. Det er en ganske så utakknemlig jobb å prøve å gjenskape opplevelsen av disse skjermene ved å ta bilder av dem. Dette er rett og slett noe du må oppleve med egne øyne.

Samsungs 63-tommers Micro LED. Ja, den er helt umulig å ta et anstendig bilde av, men det er like umulig å ikke prøve. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Lysstyrken og de helt intense - men likevel naturtro - fargene, er overveldende selv for den minste modellen. Dette kombinert med et perfekt sortnivå og en råkjapp panelteknologi, gir deg det et helt nytt nivå hva gjelder bildekvalitet.

Og selv om Samsung ikke vil si noe om prisene, så er det i det minste oppløftende å se at de velger å lage mindre, mer tradisjonelle størrelser med teknologien. Kanskje kan vi forvente priser som man ikke trenger å vinne i lotto for å svelge.

Større OLED og Neo QLED

Mens Micro LED-teknologien også finner veien inn i mindre formater, vokser maks-størrelsen på de to andre teknologiene Samsung fører.

Om vi starter med (QD) OLED så vil det komme en ny 77 tommer stor størrelse av denne i år. Fra før har denne teknologien kun vært å få i enten 55 eller 65 tommer. Og som ikke det er nok, så ser vi også at det kommer to forskjellige modeller med QD OLED-panel i den nye størrelsen.

For på messegulvet så står det utstilt en modell som minner mye i utforming som fjorårets QD OLED. Altså en syltynn modell med «kul» bakpå skjermen der du har alle tilkoblinger og strøm.

Men det finnes også en variant der du nå har en skjerm kombinert med en One Connect-boks. Det gjør at du får en tynn skjerm over hele linjen som passer godt til å henges på vegg. Vi har dessverre ingen målestokk for hånd her i syndenes by, men en representant for Samsung nevnte under én centimeter tykkelse om du henger den på veggen.

Designet på det som blir den nye toppmodellen med OLED-teknologi har arvet mye av designet fra 8K-modellen som Samsung også har stilt ut. Det betyr altså en meget tynn skjerm, som i tillegg har mulighet for å legge One Connect-boksen på fotens bakside om du vil ha den stående på benken.

Og når vi først snakker om 8K, så vil Samsung lansere en ny størrelse med denne oppløsningen. Nemlig 98 tommer.

Det betyr at du altså får en Neo QLED i en ny og større størrelse enn tidligere. Og ut ifra det vi kan bedømme, så blir ikke denne skjermen noe sinke det heller. Sammenlignet med OLED-en som står litt bortenfor, så virker Neo QLED-en å ha den god del mer lysstyrke å by på, samtidig som fargene virker gode.

Igjen vil ikke Samsung si noe om prisene eller tilgjengeligheten til hverken OLED- eller Neo QLED-modellene. Men at de blir spesielt billige tror vi neppe de blir.

Nytt veggfeste til TV-ene

En annen ting som kan være av interesse er at Samsung kommer med et nytt feste som kan la deg svinge TV-en på veggen fra liggende til stående format. De hadde et lignende produkt i fjor, men da kom det i flere ulike varianter alt ettersom hvor stor TV du hadde.

I år blir det den samme løsningen for alle størrelsene, og vil fungere med både OLED, Neo QLED og The Frame 2023-modell. Løsningen vil fungere både med gulvstativ og vegghengte TV-er, og kan settes opp til å automatisk snu seg basert på innholdet du ser på. Oppsettet krever naturligvis at du har plass nok rundt TV-en til at den faktisk kan snus rundt.

Grensesnittet på TV-en vil automatisk endre seg basert på hvilken vei den er snudd.

PS: I løpet av noen dager skal vi forhåpentligvis få mer informasjon om hva mer som er nytt på de nye 2023-modellene.