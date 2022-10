Sniktitt Lotus Eletre

Lotus går fra små sportsbiler til diger SUV

Vi har tatt en titt på Lotus Eletre.

Lotus Eletre er en ekstrem SUV med sportslige linjer, og like sportslig prestanda. Toppmodellen har 900 hestekrefter og gjør unna 0–100 på 2,95 sekunder.

NOVA Spektrum, Lillestrøm: Lotus er kjent for å lage små, lette sportsbiler. Nye Lotus Eletre fremstår så langt derfra som du kommer. Den er en voksen hyttecruiser som størrelsesmessig har mer til felles med Tesla Model X og BMW iX enn de små todørs banebilene som kom før den.

Bilen ble for første gang i Norge vist frem på Oslo Motor Show-messen i Lillestrøm, og PR-sjef Diederik Reitsma kunne ikke si om Lotus hadde «lagt til letthet» i den store SUV-en, men;

– Den vil føles veldig lett og smidig, forklarte Reitsma.

Vi tok en titt inni verdens så langt største Lotus.

Diederik Reitsma fortalte oss at Lotus ikke overlever på små sportsbiler alene. Nå skifter fokuset til høytytende biler - da kan man lage SUV også.

Lotus Eletre Dimensjoner (L x B x H): 510,3 x 223,1 x 163,6 cm Akselavstand: 3019 mm Bakkeklaring: 19,4 cm Bagasjerom: 688 liter + 77 liter frunk Tilhenger: Ja Drivlinje: Firehjulstrekk Motoreffekt: 450 kW / 603 hestekrefter (675 kW / 905 hestekrefter i Eletre R) Batteri: 112 kWt (800V-arkitektur) Rekkevidde: inntil 600 km (Eletre R får 490 km rekkevidde) Hurtigladekontakt: CCS Oppgitt ladetid: 10–80 prosent på 20 minutter Ombordlader: 22 kW Pris: fra 888.000 til 1.391.000 før avgifter Mer +

En dynamisk spoiler bak sørger for riktig marktrykk.

Kor e alle skjermer hen?

Kupéen er av det litt uvanlige slaget. Det er ved første øyekast kun én skjerm her, men i virkeligheten er det tre. Den midtre skjermen er den du ser - den er en forholdsvis stor 15,1-tommers affære i breddeformat. Her styrer du det meste av infotainmenten og kupéfunksjoner som varme og slike ting.

En stor skjerm i midten drives av Android, og har mange funksjoner. Det er små informasjonsområder i dasjbordet forøvrig.

I tillegg har du «skjermbånd» i dasjbordet på hver side. Tynne, smale striper med lysende skjerm som på førersiden gir kjøreinformasjon og på passasjersiden for eksempel kan si hvilken musikk som spiller. Det ser ikke ut som skjermer - om du bare titter et veldig raskt øyekast inn i bilen minner det mer om «dekorlysstriper», til du ser at det faktisk er informasjon i dem.

Smal stripe med kjøreinformasjon bak rattet.

Den største skjermen kjører tilsynelatende Android-menyer, men med det Lotus kaller Lotus Hyper OS oppå. Her har Lotus - formodentlig klokelig - unngått å lage et fullstendig infotainmentsystem fra bunnen av. Android som utgangspunkt brukes forøvrig av konsernslektningene i Polestar og Volvo som også eies av Geely for tiden.

Det skal likevel sies at infotainmenten i modellen vi fikk prøvesitte slett ikke var ferdig. Flere knapper var grået ut, og ved ett tidspunkt krasjet skjermen delvis under bruk.

KEF stiller med lyden i Lotus Eletre.

Nappaskinn og metall

Bilinventaret er ellers trukket i rikelige mengder nappaskinn nesten overalt. Seter, dører og midtkonsoll har alle det myke og behagelige stoffet.

Noen eiendommelig utformede høyttalere fra KEF hører til. Her er det spindelvevaktige høyttalerbafler, og den sedvanlige Uni-Q-konstruksjonen der elementet for bass og mellomtone omslutter en diskanthøyttaler.

Førermiljøet i Lotus Eletre bærer preg av luksus. Og kanskje noen færre skjermer enn vi er vant med i en moderne elbil.

Metall brukes som kontrast og berøringsflate flere steder i bilen, for eksempel på knappene for vindusheiser og rundt koppholderne i midtkonsollen. Det hele ser nokså pent ut, selv om det balanserer på kanten til «glorete» der gullfarge brukes. Mengdemessig holder det seg like fullt på riktig side av smakfullt - selv om det naturligvis er subjektivt.

God bakseteplass - selv med forsetene langt bak. Bagasjerommet rommer 688 liter. I tillegg er det en mindre frunk på 77 liter.

Romslig og kostbar

Dette er en romslig bil med lengde på 5,1 meter. Det plasserer den i konkurranse mot ting som Nio ES8, BMW iX og Audi e-tron, som også kommer i ny versjon om kort tid. Prismessig skal den lande på fra 888.000 kroner før skatter og avgifter. Vi snakker altså en SUV et lite stykke over millionen her, når den er ferdig utstyrt og beskattet.

Igjen blir den neppe liggende så altfor langt unna de nevnte bilene prismessig, og etablerte traktorer i markedet som BMW X5 og Volvo XC90 surrer gjerne også opp mot millionen med litt utstyr.

Den fremstår altså ikke uvanlig dyr - om enn enn langt fra billig.

Ikke mye naken plast eller billigdesign å spore inni denne bilen.

Kan få videospeil

Bilen vi får se på messen har vanlige speil, men vi blir fortalt at den også har videospeil som mulig tilvalg. Da havner skjermene i dørene, som på en Audi.

I noen markeder har den også ulike grader av selvkjøringsfunksjoner. Dermed kan Lidar-sensorer vippes ut fra toppen av hjulbuene i tillegg til de sensorene som sitter over rutene foran og bak hjelpe til med styring av bilen.

– Men det er en utfordring at reglene er ulike i ulike land, forklarer PR-sjefen.

Akkurat hva som vil bli tilgjengelig av disse funksjonene vil altså variere, men Lotus beskriver selvkjøringen som «nivå 4».

Stein Jarle Olsen blir fortalt om funksjonene i baksetet på bilen. Den leveres forøvrig som enten fire- eller femseter avhengig av utstyrsvalg.

Lynrask

Et stort bagasjerom på 688 liter burde gi nok med plass til ting du vil ta med. Det er også 77 liter bagasjerom under panseret foran, i form av en såkalt «frunk». Elektrisk tilhengerfeste vil den også få.

På Lotus-standen ble vi vist linjene og ventilene som skulle sørge for alt fra kjøling av bremser til motor og bakketrykk i høye hastigheter. Om vinteren lukker bilen selv ventilene som kjøler motor inntil varmen krever at de åpnes.

Denne teknologien er ikke akkurat uvanlig, men i Eletre er det kanskje desto mer nødvendig enn i mange biler. For med 0–100-tid oppgitt til 2,95 sekunder kan nok både drivverk og bremser bli ganske heite når bestemor tar av på vei til hytta.

En Lotus-mann viser oss de mange ventilene foran på bilen. Bilen har forøvrig aktive matriselys.

Ulik tradisjonelle Lotuser

Eletre likner ikke på Lotus’ legendariske sportsbiler i det hele tatt. Samtidig er ikke spranget fullstendig uforklarlig. Både formspråk og størrelsessprang gir assosiasjoner til Lamborghinis Urus sammenliknet med deres supersportsbiler, så som Huracan.

Og i noen av verdens største elbilland foretrekkes SUV-formfaktoren.

– Det likner ikke mye på en Elise eller Exige dette her?

– Vi må overføre Lotus-DNA-et til de nye bilene. Bilene må være smidige, og dette er kanskje verdens raskeste SUV, forklarer Diederik Reitma.

– Vi overlever ikke på sportsbiler alene

Eletre ved siden av Emira - sistnevnte en langt mer merketypisk, kompakt liten Lotus som nok truer med å fremkaller kink i smilebåndene på bane.

– Hva med å «legge til letthet», som var slagordet før i tiden? Er det en lett SUV dette?

– Lotus har alltid kommet opp med pragmatiske løsninger. Så også på aerodymanikk. Oppdagelser rundt marktrykk som fortsatt brukes i dag er basert på det lotus fant opp på 50- og 60-tallet. Letthet var alltid viktig, men det er langt mer, fortsetter Reitma, som også nevner monocoque-biler, der selve det ytre også bærer bilen. Alt er del av Lotus’ sportsbilarv.

– Dette er en ny strategi. Vi kan ikke overleve bare på sportsbiler. I stedet lager vi høyytelsesbiler, forklarer Reitma videre. PR-sjefen forteller at en firedørs kupé og en litt mindre SUV ligger i planene før neste todørs sporstsbil.