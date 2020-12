Apples rådyre AirPods Max er her. Dette synes vi så langt

7000 kroner for hodetelefoner er nok utenkelig for svært mange, men det er der Apple har lagt lista for sine AirPods Max. Vi har foreløpig ikke rukket å prøve dem i mer enn 24 timer. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 15 Des 2020 14:54

Apples nye hodetelefoner AirPods Max ble lansert litt ut av det blå forrige uke, og datoen de skal være tilgjengelig i butikk er egentlig i dag, tirsdag 15. desember.

Vi fikk vårt testeksemplar mandag, så vi har ikke på langt nær brukt dem nok til å gjøre oss opp en fullstendig mening, men vi kan i alle fall gjøre rede for hva vi synes så langt.

Det mest oppsiktsvekkende med AirPods Max er nok prisen. 6990 kroner skal nemlig Apple ha, absolutt i øvre sjikt for trådløse hodetelefoner. Av hodetelefoner vi har testet er det kun Bang & Olufsens absolutt mest påkostede modell H95 som koster mer enn AirPods Max (8750 kroner), mens Sonys støydempingsflaggskip WH-1000XM4 (som vi ga 9,5/10 tidligere i år ) «bare» koster 3990 kroner.

Hva får du da med AirPods Max som potensielt kan forsvare prisen?

Med iOS-oppdateringen som kom tirsdag dukket det også opp ordentlig støtte for AirPods Max. Tidligere måtte de kobles til manuelt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Apple-elementer

Kort fortalt: Apples egendesignede 40 millimeters-elementer som skal ha ekstremt lav forvrengning (under 1 prosent selv på maks volum, ifølge Apple) og en etter sigende unik utforming med doble neodymmagneter som minner mer om hvordan en påkostet høyttaler er bygget opp enn en typisk hodetelefon.

Prosessorkraften i H1-brikken ombord skal dessuten justere lyden etter passformen, slik at du skal få den samme opplevelsen uansett om du bruker briller, det er hår i veien eller annet som kan gjøre at hodetelefonene ikke sitter optimalt på - såkalt «computational audio».

Apple hevder selv den aktive støydempingen er bransjeledende, og ellers får du alle funksjoner du kanskje kjenner fra AirPods Pro - som romlyd (spatial audio), enkel paring med iPhone/iPad og automatisk deling til alle iCloud-innloggede enheter.

AirPods Max er massive hodetelefoner. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Byggekvaliteten: Ytterst solid

Som nevnt: Vi har kun hatt dem i rundt 24 timer i skrivende stund, så vi skal ikke mene for kraftig eller altfor mye, men noen ting har vi definitivt notert oss. Først: Inntrykket av byggekvaliteten er svært godt. Om du har sett en MacBook de siste årene vet du akkurat hvordan den anodiserte aluminiumen øreklokkene er bygget i ser ut, og også her er den svært motstandsdyktig mot fett og fingermerker. Samtidig hadde det nok sett enda mer påkostet ut om Apple faktisk hadde gått for skinn rundt ørene, ikke tøy, men det gjør det også litt mindre varmt og klamt å ha dem på.

Også den ganske omfattende hodebøyla også er bygget i stål og trukket i silikon. Det eneste vi kanskje ville vært litt bekymra for er kanskje nettingtrekket over hodet - det er riktignok stivt og sannsynligvis ganske solid, men det medfølgende etuiet bidrar jo ikke med noen form for beskyttelse her, så det er nærliggende å tenke at det kan oppstå ulykker om hodetelefonene ligger i sekken og nettingen hekter seg fast i noe, for eksempel.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Når vi snakker om etuiet - Apples Smart Case er vel omtrent akkurat som man kunne forvente ut fra bildene: Tykk silikon med en slags semsket følelse på innsiden. To magneter fester flappen som sitter over hodetelefonene, og det er egentlig det som er å si om det. Hodetelefonene har ingen av/på-knapp, så for å skru dem av (eller som Apple sier det: sette dem i en ultra-lavstrømsmodus) må du pent legge dem i etuiet.

Vi hadde nok kanskje foretrukket en mer tradisjonell løsning og et mer tradisjonelt etui, men det er i alle fall kjekt at de er påskrudd og klare med en gang du tar dem ut av etuiet.

Apples «Smart Case» har blitt latterliggjort for å likne på en veske eller behå. Vi kan ikke akkurat si oss uenige i den beskrivelsen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Komforten: Mjaaa

Vi må også nevne vekten, som med 384 gram er absolutt i øvre sjikt blant trådløse hodetelefoner og eksempelvis 130 gram mer enn nevnte Sony WH-1000XM4. Dette er nok i hovedsak en konsekvens av Apples ønske om å oppnå høy byggekvalitet og premiumfølelse ved å bruke aluminium og stål, men det gjør også at Apple får en utfordring med komforten. Det er en utfordring de blant annet har forsøkt å løse med den nevnte nettingen, som skal fordele vekten bedre utover hodet.

Vi synes vel ikke de har lykkes helt fullstendig - vekten er godt fordelt, men det endrer ikke på det faktum at dette er nesten 400 gram hodetelefoner, og de klemmer dessuten såpass kraftig (som de også må) at det kan være ganske vondt å bruke dem med briller. Vi stiller oss i alle fall litt tvilende til hvor behagelig det vil være å skulle ha på seg disse gjennom en sju-åtte timer lang tur over Atlanteren, for eksempel - briller eller ei.

Akkurat komforten får vi nesten komme spesielt tilbake til når vi er klare med en ordentlig test.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lyden: Mye bass, men også mye annet

Lyden er det derimot lite å innvende mot. Vi setter på Billie Eilishs «Therefore I am», og den pumpende basslinja i starten gjør nesten at vi kan føle at trommehinnene danser med. AirPods Max går nemlig imponerende dypt, og de er både faste og kontante samtidig som de er i stand til å gjengi litt mer «fysisk» bass av typen i akkurat denne låten - her er ingen irriterende vibrasjon eller bass som blør over i mellomtonen.

Det er dessuten et meget stort og luftig lydbilde vi får servert, noe som får oss til å tenke i retning av Bang & Olufsens fabelaktige H9 3rd Gen, med massevis av detaljer og generelt mye overskudd. Kanskje kunne diskanten vært skrudd ørlite hvassere - Apple har i stedet gått for en noe mer avrundet topp enn hva tilfellet er for eksempel på AirPods Pro, som i alle fall for undertegnede iblant kan bli slitsomme å høre på. Om det er noe som kan føre til lyttertretthet her så er det faktisk i motsatt ende av registeret - tungvekterbassen kan faktisk bli slitsom etter en tid.

Ørlite mer definisjon i vokalområdet hadde nok vært å foretrekke, men det er både pirk og til en viss grad smak og behag. Dette er for alle formål svært god lyd, og Apple melder seg definitivt på blant de lydmessig beste blant hodetelefoner med aktiv støydemping - noe de også må til denne prisen. Litt mer inngående sammenlikninger med konkurrentene får vi imidlertid komme tilbake til i testen. Ryktene om at Apple-hodetelefonene ville komme med en dedikert equalizer var for øvrig sterkt overdrevne - en slik finnes nemlig ikke.

Lading gjøres fortsatt med Lightning, og etuiet har en åpning slik at du kan lade hodetelefonene mens etuiet er på. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Støydempingen: Huhei Sony, her kommer Apple-toget

Støydempingen har vi heller ikke konkludert om, men førsteinntrykket er at den er svært solid - muligens også bedre enn på Sonys WH-1000XM4, som vi anser som hodetelefonene med den beste støydempingen så langt. Til dels ganske heftig regnvær i hovedstaden det siste døgnet har gjort at jeg har vært ytterst lite ute, men på flystøy fra Youtube på anlegget i stua er foreløpig inntrykket at AirPods Max har en liten fordel versus Sonyene.

Det er spesielt en frekvens i støyen som gjør at det vibrerer under beina mine i sofaen, og den er fullstendig umulig å høre med Apple-hodetelefonene - litt mindre umulig hos Sony. En annen foreløpig betraktning er nok at AirPods Max trykker litt mer på trommehinnene, dog. Det kan være ubehagelig, men heller ikke Sony er plettfrie her. Apple virker bare å være et lite hakk «verre».

Støydempingen på begge to er eksepsjonell, og Apple er åpenbart ikke 3.000 kroner bedre her, men førsteinntrykket er likevel at de muligens kan ha rett i sin påstand om bransjeledende støydemping. Undertegnede flyr uansett hjem til jul førstkommende fredag, så da får jeg anledning til å teste dem mot hverandre på et ekte fly, ikke bare hjemme i stua.

«Digital Crown», som Apple kaller rullehjulet, er hentet fra Apple Watch. Det fungerer utmerket. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers må nevnes at vi synes rullehjulet til Apple er en god løsning. Det gjør det enkelt både å justere volum (vri), pause/starte (ett trykk) hoppe frem og tilbake mellom låter (to og tre trykk) og starte taleassistenten (holde inne). I tillegg har du en egen knapp som bytter mellom støydemping og omgivelsesmodus, og her kan du heldigvis også velge å legge til et tredje alternativ, som er verken det ene eller det andre. Siden støydempingen kan føles litt trykkende i lengden er det greit å kunne skru den av uten å måtte høre alt av omgivelser. Lyden lider heldigvis ikke.

Vi må nesten også nevne at AirPods Max ikke har noen form for værsikring. At hodetelefoner til 7.000 kroner ikke har minst IPX4-sertifisering er skuffende, og noe vi bastant mener burde vært på plass. Det betyr naturligvis ikke at de vil dø om du tar dem med på løpetur (kanskje ikke å anbefale uansett, med tanke på vekten) eller det drypper litt ute, men det hadde vært kjekt å ha i bakhodet at de uansett skulle tåle det.

Innvendig sitter en sensor som merker om du tar av deg hodetelefonene og setter innholdet på pause. Den virker også å fungere akkurat som den skal. Stein Jarle Olsen, Tek.no

OK - det er det vi har å melde så langt. Vi skal naturligvis komme sterkere tilbake når vi har brukt dem såpass mye at vi føler oss klare til å konkludere, men så langt er inntrykket at Apple har skrudd sammen et meget solid produkt. At det er verdt 7.000 kroner er vi naturlig nok fortsatt skeptiske til, men det er gjerne slik at om du vil skvise ut de få ekstra prosentene på toppen, så koster det uforholdsmessig mye.

Akkurat det kan det kanskje se ut til at Apple har fått til, men vi er langt fra uten bekymringer, og de skal vi naturligvis utforske i de kommende dagene. Stay tuned.