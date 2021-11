Sniktitt Polestar Precept

Her er Polestar Precept for første gang i Norge

En av de to prototypene er på turne.

Polestar har to prototyper av Precept. Den ene gjestet Norge for første gang denne uken.

Under Nordic EV Summit som avholdes denne uken tok Polestar turen innom med sin ferskeste kreasjon. Precept heter modellen som opprinnelig ble unnfanget som en konseptbil, men som fikk så stort engasjement rundt seg at selskapet snudde.

Nå sier de den skal bli produksjonsmodell om fire år. I løpet av 2025 mener de den skal rulle rundt under navnet Polestar 5.

Før det skal imidlertid de to prototypene vises frem. Foreløpig er den ene hvite modellen på Norges Varemesse i Lillestrøm, mens en sølvgrå utgave av samme doning er på vei til USA for å bruse med fjærene på en messe der borte.

Bilen er en stor og luksuriøst utseende elbil som har brede Model S-aktige hofter, og en sinna front som befinner seg en plass mellom Porsche Taycan i avrundethet og Polestar 2 med «Tors hammer»-lysene på sidene. Både i beskrivelse og utseende er dette en bil som vil krype mot millionen før avgifter når den en gang kommer - 2025 er tross alt en stund til, og planer i bilverdenen kan fremskyndes eller forsinkes etter behov. Oftere sistnevnte enn førstnevnte.

Både design og utstyr gjør det tydelig at det er nevnte Taycan i tillegg til Teslas Model S og Audis e-Tron GT Polestar sikter på. Denne bilen blir altså neppe allemannseie, og kommer antakeligvis til å rammes hardt av norske avgifter - enten de bare er på prisen nord om 600.000 eller på hele beløpet - som fort kan være tilfellet om fire år. Også Mercedes luksus-elbil EQS må nok i krigen mot denne doningen etter hvert. Men alle de nevnte bilene er i handelen nå - så markedet kan fort være enda tettere når Precept kommer på veien.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Thomas Ingelath viser frem linplantene (flax) som blir til et karbonfiberaktig stoff i den svarte kuben. Deler av interiøret er laget av dette, og det bidrar til at bilen skal være snill mot miljøet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Det ble tid til en kort spørsmålsseanse. Blant annet fikk sjefen slått fast at Polestar er vesentlig mer sportslig enn Volvo. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Polestar-sjefen på en siste inspeksjon før showet går i gang. Åpne fullskjerm

En aggressiv front med LIDAR på taket.

Står på sin egen plattform

I motsetning til Polestar 2, som du kan kjøpe i dag, og den kommende premium-SUV-en Polestar 3 - som vil dele plattform med neste utgave XC90 - er ikke Polestar Precept basert på en Volvo-plattform. Her er det et britisk selskap som har stått for utviklingen av alumiumschassiet - som enn så lenge kun står i denne bilen.

Polestars lett Tom Cruise-aktige toppsjef, Thomas Ingenlath, forklarte engasjert at det kunne hende det ville bli brukt i flere biler, men at det foreløpig kun er for Precept, eller Polestar 5, det er utviklet. Selskapet har nære bånd til Volvo og morselskapet Geely fra Kina - det vil neppe overraske noen om elementer fra Precept dukker opp med andre hjul og karosseri fremover.

Aluminium er forøvrig ett av mange stikkord som leder oppover i prisklassene her. Tesla Model S har chassis i aluminium, og koster en million, mens Model 3 ikke har det. Taycan og e-tron GT likeså.

Det lyser luksusbil ganske lang vei av denne polarstjernen.

Stappet med teknologi

Et sensorbatteri sitter rett over vindusruta. Der er LIDAR-sensoren som ifølge Ingenlath skal gi bilen både førerassistanse og sikkerhet. Polestar-sjefen bemerker at selv om Tesla vil klare seg uten denne sensorteknologien gir den ekstra informasjon som kan være avgjørende. Det er ellers en mengde kamera på bilen, slik også Teslas biler har.

Teknologien skal dessuten også brukes i Polestar 3, og selskapet regner med å ha teknologien helt oppe og gå i 2024.

– Da kan vi kanskje ha ekte selvkjøring der du kan slippe rattet og lese en bok mens du kjører. Det er fremtiden vi har foran oss, forklarte Ingenlath.

Thomas Ingenlath er CEO i Polestar. Han bildesigner og har tidligere jobbet for Volkswagen og Audi før han hoppet til Volvo i 2012, og altså nå leder det mer sportslige og for tiden vesentlig mer elektriske underbruket Polestar.

Hopper over bakruta

På baksiden mangler Precept fullstendig en bakrute. Den er erstattet av kamera - ett øverst på bagasjeromsluken, men det er også ett lenger nede midt på hekken.

– Ved å erstatte ruta med et kamera får vi bedre estetikk og bedre funksjonalitet, forklarte han, og viste til at åpningen til bagasjerommet ble vesentlig bedre uten den klassiske bakruten.

Det ble dratt paralleller til andre sportsbiler, der kompromisset mellom sikt og sportslighet med lave, aerodynamiske linjer bak aldri gir fullgode løsninger. Nær selvsagt når man har med bilfolk å gjøre kom det en obligatorisk vits på Lamborghini Countachs bekostning - en bil gærningene som eier den typisk må sitte halvveis ute av førerdøren for å rygge, siden det er helt umulig å se noe som helst bakover innenfra.

Om bilen ser sportslig ut forfra ser den definitivt mest spesiell ut bakfra. Her er bakruta sløyfa helt til fordel for en enorm bagasjeluke og kamera som driver bakspeilet inni bilen.

Polestars utgave av en sportsbil

Designmessig bemerket Ingenlath forøvrig at at Precept er Polestars variant av en sportslig, men stor bil. Det betyr at den er uvanlig lav til å være i premiumsegmentet, og nærmere en klassisk sportsbil enn for eksempel en Mercedes S-klasse. Det har gitt utfordringer med utformingen av batterier og seter inni bilen.

Der er også designen gjort for å gi et behagelig sete å kjøre fra, men også et sportslig ratt som kommer nærmere føreren enn i den typiske luksusbil. Vi fikk for ordens skyld ikke titte mer inni bilen enn de sotete rutene tillot i dag - det er kun én av de to prototypene som kan vises frem på innsiden, og den er altså på vei over dammen. Litt sa han likevel:

– Interiørdesign er ikke hva det var. I dag handler det om skjermene, og det er brandet. Hvordan du samhandler med bilen er den moderne greia. Idet de store skjermene våkner er det der merkevaren foregår, forklarte han, og viser videre til at de jobber med å videreutvikle det som skjer på skjermene - i Polestar 2 er infotainmenten basert på Googles programvare.

Ellers skal bilen ha lavt co2-avtrykk, der de har brukt lin til å lage et slags karbonfiberaktig materiale som brukes i deler av bilen, mens såkalt 3D-mesh - en vevet type stoff du gjerne finner i joggesko - i andre deler av bilen.

Et langt panser og en variant av Tors hammer-lyktene kjent fra Volvo og fra Polestar 1 og 2 hører med.

Beholder det digre panseret

I tillegg bemerket han at mange elbilprodusenter har blitt fristet til å dytte vindusruten så langt frem som mulig, nå som det ikke sitter fast en motor der. Men poengterte at det ikke er en strengt nødvendig ting å gjøre, og at de har beholdt deformasjonssonene foran for sikkerhet og design.

Samtidig kan man hevde at det ikke er noe Polestar er alene om - biler som åpenbart ligger i samme segment er Porsche Taycan, Telsa Model S (Plaid) og Audi e-tron GT. Alle med store pansre og til dels form som likner mye på Precept.

Thomas Ingenlath viser frem frontspoileren på Precept - den samler luft der frontlysene begynner og sender det inntil bilen over panser og tak for bedre aerodynamikk og bakketrykk. Det er likevel ikke sikkert denne detaljen blir med i Polestar 5, siden den rett og slett ikke er nødvendig.

– Ingen grunn til å tenke på ny batteriteknologi nå

På spørsmål fra tilhørerne om såkalte solid state-batterier er tiltenkt å komme i Polestar 5 hadde Ingenlath mye å si.

– Vi er ikke på solid state ennå. Det skjer mye akkurat nå. Solid state kan bli fantastisk, men for kundene i årene som kommer ser jeg ikke solid state. Dagens teknologi har stort potensial og kan bli mye bedre. Vi bør ikke overfokusere på det når vi allerede har noe som er bra, forklarte Polestar-sjefen.

En annen stilte spørsmål om hvordan Polestar skulle skille seg fra Volvo fremover - og det skrudde opp engasjementet hos den blide tyske bildesigneren og toppsjefen;

– Volvo ville aldri bygget noe som likner på Precept, utbrøt han, og stilte fleipete spørsmål ved om vi fremmøtte hadde sett bilen vi hadde foran oss.

– Volvo og Polestar vil være så forskjellige fra hverandre som Audi er fra Mercedes. Noen ting vil likne, så som aerodynamiske former. Det er alltid en stylingtrend som går.

– Er dere mer sporty enn Volvo, kom det i retur.

– Ja selvfølgelig, slo Ingenlath fast.