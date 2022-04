Sniktitt Kia EV6 GT

Et råskinn i familiebil-klær: Vi satt på i Kia EV6 GT

Kias EV6 har blitt en storsuksess, med Car of the year-pris og lange ventelister. Nå kommer snart også ytelsesversjonen EV6 GT, med 0–100 km/t på bare 3,5 sekunder.

Frankfurt/ Tek.no: Racinggrønn, kalles den vel ofte, den litt eplegrønne fargen som Kias designere har utstyrt verstingversjonen av populære EV6 med. Den grønne fargen går igjen på alt fra bremsekalipere til setesømmer, og spesielt kombinert med den delvis mattgrå lakken gir det unektelig et sprekt inntrykk både innvendig og utvendig.

Vi så den også på den heftigste versjonen av Skodas Enyaq Coupé, hvor fargen kalles «Mamba Green».

Stadig flere sports-familiebiler

I motsetning til Skoda har imidlertid Kia mer å backe opp racingfargen med. EV6 GT er nemlig en av de sprekeste elbilene du finner, med 585 hestekrefter og 0–100 kilometer i timen på bare 3,5 sekunder.

Og dét uten at du må opp i millionklassen heller - en godt utstyrt EV6 GT koster «ikke mer» enn rundt 650.000 kroner inkludert vinterhjul og levering.

Dette er en klasse med biler - familiebilene som dobler som sportsbiler - som etter hvert har begynt å få en viss konkurranse, med biler som BMW i4 M50, Tesla Model Y Performance, Ford Mustang Mach-E GT og nå etter hvert Kia EV6 GT.

Alle med mange hundre hestekrefter, 0–100-tider godt under fire sekunder og antageligvis langt mer krefter enn du noen gang har godt av å ha til disposisjon - spesielt under norske fartsgrenser.

Kia EV6 GTkommer på toppen av en allerede anstrengt leveringssituasjon for Kia. Allerede opererer selskapet med ett års leveringstid på nye bestillinger.

Egne GT-detaljer

Utvendig har også GT-versjonen fått litt annerledes styling enn de øvrige EV6-modellene. Den har eksempelvis fått en ny støtdemper foran, en ny spoiler og et vertikalt lyktedesign i stedet for horisontalt. 21-tommers felger er også standard på GT-modellen. Kraftøkningen og de store felgene går dessverre noe på bekostning av forbruk og rekkevidde: 424 kilometer er ned fra 484 kilometer på EV6 GT-Line, men mer enn hva Kia først estimerte, som var 400 kilometer.

EV6 GT har ellers to permanentmagnetmotorer, en foran og en bak, men hoveddelen av kreftene sitter på bakakselen. Motoren bak yter 270 kilowatt (367 hestekrefter), mens motoren foran yter 160 kilowatt (218 hestekrefter). Samlet moment er voldsomme 740 Nm, og toppfarten er også økt fra øvrige EV6-varianter, fra 185 til 260 kilometer i timen.

Det er ikke hverdagskost for elbiler flest.

Lyktene her er en av de GT-spesifikke designdetaljene.

Voldsomme krefter

Vi befinner oss i «kjelleren» på Kias svære europeiske hovedkontor i Frankfurt, og er i ferd med å få oppleve EV6 på en kjapp runde på Autobahn - med «frie» fartsgrenser. Vi får dessverre ikke kjøre selv, men får bilens egenskaper demonstrert av en proff sjåfør som vanligvis kjører løp på bane - selvfølgelig innleid av Kia for anledningen.

Det tar ikke lange tiden før vi er ute av bykjernen i Frankfurt og Autobahn åpenbarer seg foran oss - og ditto kort tid før vår sjåfør spør om vi er klare. Vi svarer naturligvis ja. Han lemper gassen i bånn, vi presses kraftig bakover i setet og bilen dras helt opp til de lovede 260 kilometer i timen - tilsynelatende også ganske uanfektet.

Neongrønne bremsekalipere og 21-tommers felger på EV6 GT. Tunge og kraftige elbiler er kjent for å slite raskere på dekkene enn normalt, og disse koster rundt 30.000 kroner for et fullt sett.

At EV6 GT har kreftene i orden, det er det raskt liten tvil om. Takket være det umiddelbare momentet klarer de aller fleste elbiler å levere det typiske elbilrykket, men det er ofte fra 70–80 kilometer i timen og opp du begynner å merke at det mangler litt på kreftene, for eksempel i biler som Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq. Den mangelen kommer du ikke til å kjenne på her, og EV6 GT føles også svært retningsstabil selv i høy fart og under høy akselerasjon.

Liten tvil er det også i motsatt retning: De neongrønne bremsekaliperne viser seg å ha en voldsom stoppkraft, og tankene dras litt i retning av Porsche Taycan. Det er en hedersbetegnelse for EV6, som også virker å ha kamuflert de godt over to tonnene den veier på en utmerket måte. I standardmodusen har bilen et dempingsoppsett som er relativt fast, men fortsatt et ganske godt kompromiss mellom komfort, respons og sportslighet.

Selvfølgelig eget GT-skilt.

Egen drift-modus

En egen GT-modus som aktiveres med en knapp på rattet stiver opp bilen ytterligere og forsterker rattresponsen. På en litt ujevn og humpete Autobahn-strekning blir det raskt litt mye av det gode, men om du for eksempel skulle finne på å ta denne bilen med på bane for litt aktiv kjøring, har du alternativer i fleng.

GT-modusen er naturligvis en, du kan deaktivere antiskrens-systemene fullstendig og du kan sette bilen i «drift-modus» som sender mer kraft til motoren bak. Bilen har også såkalt electronic limited slip differential (e-LSD), som sender kraften til de hjulene som har best grep og sørger for at du får best mulig trekkraft gjennom svinger.

Vi svinger av Autobahn og stopper på en liten sidevei hvor undertegnede og en journalistkollega bytter plass, slik at jeg havner i baksetet. Her må jeg også konstatere at jeg kanskje har vært litt streng med Kia i de tidligere opplevelsene med EV6 - her er det kongeplass til beina!

Inntrykket er også at det er hakket mindre trangt under GT-setene, slik at det også går an å ha føttene under setet her om det er behov for det. I høyden er det fortsatt noe begrenset med plass om du vil sitte fullt oppreist, men det er strengt tatt sjelden nødvendig når du kan strekke såpass på beina som her.

Fra førerplass kommer samme spørsmål som tidligere. «Klare?» Vi bekrefter igjen. Sjåføren senker farten litt for å gjøre det umiddelbare kastet enda mer halsbrekkende. I baksetet vil beina løftes fra gulvet når de 740 newtonmeterne presses ned i bakken, og jeg glemmer helt at jeg burde ha dokumentert farten underveis på noe vis. Sånn kan det gå. Vi når uansett toppfarten på 260 kilometer i timen nok en gang før vi - lett fjetret - vender nesen tilbake mot Kias kontorer i langt mer edruelige hastigheter.

EV6 har allerede fått en veldig god mottakelse, og det er lite som tyder på at GT-versjonen vil gjøre noe for å endre på det. Her får du i praksis sportsbilytelse i familiebilformat til omtrent halve prisen av eksempelvis en Porsche Taycan Cross Turismo med tilsvarende krefter.

Komfortnivået under typisk motorveikjøring er nok noe høyere i en Taycan, og vår sjåfør understreket også at man også kan merke mangelen på kjølesystem for bremsene i EV6 når man presser den, men så koster den også såpass mye mindre at den er innen rekkevidde for svært mange flere. Frem til årsskiftet var prisen 599.900 kroner, mens den nå er satt opp til 619.900 kroner.

Forrige Neste Kia Bagasjeplassen i EV6 GT er den samme som i øvrige EV6-modeller: 480 liter bak pluss en liten frunk på 20 liter foran. Stein Jarle Olsen, Tek.no De grønne detaljene går igjen i hele EV6 GT-interiøret. Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Ett års levering

Utfordringen er fortsatt leveringssituasjonen for Kia. Bestiller du en EV6 i dag, oppgis leveringstiden til rundt et år.

Kia Norge sier de har «kjempestor tro» på EV6 GT, og sier de er sikre på at den vil gjøre at nye kundegrupper også kommer til å vurdere en Kia. Kommunikasjonssjef Christian Lagaard sier de håper de skal klare å levere ut noen EV6 GT til kunder i løpet av året, men at det er høyst usikkert. Ett års estimert levering gjelder også for GT-modellen om du bestiller nå.

EV6 GT har fortsatt 800 volts-arkitektur, og kan lade fra 10 til 80 prosent på 18 minutter under optimale forhold.

Det er spesielt enkelte deler som skaper problemer for Kia, og kunder som står på venteliste for øvrige EV6-modeller nå har derfor fått tilbud om å kjøpe en modell uten visse utstyrslinjer mot raskere levering og et visst prisavslag.

«SE»-modellen leveres blant annet uten takluke, uten 360-graders kamera (men med vanlig ryggekamera) og med noe enklere førerassistansesystemer på motorveien, med et prisavslag på 20.000 kroner. Utstyrsnivået GT-Line leveres vanligvis med seter i semsket vegansk skinn, men kundene kan i stedet takke ja til vanlig kunstskinn for å korte ned ventetiden. GT-Line er også utstyrsnivået flest kunder venter på.

Kia vil ikke opplyse hvor mange de har på venteliste, men sier de prøver å være så åpne og ærlige med kundene som mulig, blant annet gjennom månedlige nyhetsbrev. De understreker også at alle som bestilte i 2021 vil beholde 2021-prisen på bilen.

Så langt i år er det registrert noe over 600 nye EV6 i Norge, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I 2021 ble tallet 290.

Kia EV6 GT Ford Mustang Mach-E GT Porsche Taycan Cross Turismo 4S Tesla Model Y Performance Volkswagen ID.4 GTX Listepris (u/frakt) 611.900 kr 655.500 kr 1.011.000 kr 589.900 kr 465.300 kr Ytelse 585 hk/740 Nm 487 hk/860 Nm 490 hk/650 Nm 534 hk/660 Nm 299 hk/460 Nm Akselerasjon 0-100 km/t 3,5 sek 3,7 sek 4,1 sek 3,7 sek 6,2 sek Batterikapasitet 77,4 kWh 98,7 kWh 83,7 kWh 76,0 kWh 77,0 kWh Drivhjul Firehjulstrekk Firehjulstrekk Firehjulstrekk Firehjulstrekk Firehjulstrekk Rekkevidde (WLTP) 424 km 500 km 452 km 514 km 478 km Maksimal ladeeffekt 239 kW 150 kW 270 kW 250 kW 125 kW (135 med ny software) Bagasjeromsvolum 480 liter 402 liter 430 liter Ikke oppgitt. 543 liter Vekt/lengde 2125 kg/4695 mm 2285 kg/4743 mm 2245 kg/4974 mm 1997 kg/4750 mm 2136 kg/4582 mm Maksimal hengervekt 1600 kg 750 kg - 1600 kg 1200 kg

(Kilde: Kjøretøydata/Opplysningsrådet for veitrafikken og produsentene)