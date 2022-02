Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Samsung Galaxy S22

Galaxy Note er tilbake, men navnet er nytt

Nyhetene i Samsungs Galaxy S22-serie er større enn de ser ut.

Galaxy S22 Ultra fremstår som en kombinasjon av det beste fra Galaxy S og Galaxy Note, pakket inn i en gedigen variant av Galaxy Note 10-designet. Det er en stor og kraftig telefon, som også virker kraftig på funksjoner og ytelse.

I dag lanserte Samsung sin nye toppserie, Galaxy S22. Den består av tre telefoner helt i ytterenden av det du kan få tak både på spesifikasjoner og pris. To av dem ligner på fjorårets S21-serie, mens den siste slett ikke gjør det. Det føles rett og slett som om Samsung har funnet en snikete måte å lansere to ulike serier samtidig, og under samme navn.

De tre telefonene heter Galaxy S22, Galaxy S22 Plus (+) og Galaxy S22 Ultra. Sistnevnte fremstår på nesten alle måter som en gjenoppstandelse av den gamle Galaxy Note-serien som vi ikke har sett noe til på en liten stund.

Når det gjelder de to som ligner på fjorårets S21-serie er det verdt å merke seg at skinnet bedrar. For her er så godt som alt nytt. Kamera, byggematerialer, skjerm, prosessor og programvare. Det er faktisk bare på bildene de er like fjorårets modeller.

Fra venstre: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus og Galaxy S22 Ultra.

Prismessig blir dette som ventet noen av de dyreste telefonene på markedet, med toppeste modell helt oppe i 17.800 kroner. Men inngangsmodellen legger seg omtrent på fjorårsnivå til 9.500 kroner. Der slåss den mot de rimeligste iPhone 13-modellene, OnePlus 9 Pro og Samsungs egen bøyemobil, Galaxy Z Flip3.

Vi tar oss tid til en liten tabell der vi sammenligner fjorårets Galaxy-toppmodell, en god «rimelig toppmodell» i form av OnePlus 9 og årets nye Galaxy S-modeller. Tabellen gir et omtrentlig inntrykk av hvordan de stiller seg mot hverandre, men vær obs på at enkelte viktige detaljer kan være utelatt. Noen fordi vi ikke har all informasjonen om nye telefoner ennå, andre ting fordi de ikke fikk plass eller forutsetter større forklaringer for at betydningen skal bli tydelig.

Galaxy Note 22, kremt – unnskyld S22 Ultra

Vi får starte med den aller mest spennende av de tre. S21 Ultra startet på gjenopplivingen av Note-telefonene i fjor. Den var den første S-telefonen som hadde støtte for digital S-penn. Men den måtte kjøpes utenom og parkeres i et litt stort og krøkkete deksel. Pennen var større og bedre å bruke for folk med store hender, men der sluttet i grunnen også fordelene. På alle andre vis var det en mindre praktisk løsning enn de tradisjonelle Note-telefonene som hadde gjemmested for pennen bygget rett inn i telefonen.

S22 Ultra er den første Galaxy S-telefonen innebygget digital penn, slik Galaxy Note-modellene pleide å ha.

Et voilà – inn kommer årets S22 Ultra. Den har S-pennen inkludert i pakken, den har garasje til den i bånn og den har et mistenkelig kjent «tønneaktig» design med avrundet bakside og skjerm, mens topp og bunn er flat metallramme. Dette er Galaxy Note 10 som har brukt de to siste årene i gymmen og trent seg beinhard. Likhetene er så omfattende i design og funksjoner at det er vanskelig å se annerledes på det.

Telefonen sier fra idet du plukker pennen ut av skjulestedet.

To serier blir én

Telefonen har de samme hurtigfunksjonene som popper opp med en gang du trekker ut pennen som tidligere telefoner og nettbrett med S-pennstøtte. Den har en særdeles lyssterk skjerm og et stort batteri. Kraftigere prosessor og masse lagring hører til. I år er det særlig AI-delen av Samsungs egen topprosessor selskapet skryter av. Den skal bidra til bedre fotoegenskaper, blant annet.

S22 Ultra og S22 Plus har de mest lyssterke skjermene i noen Samsung-telefon så langt.

Det er på foto årets S22 Ultra skiller seg fra mange tidligere Noter. Samsung har pleid å holde Note-serien som telefonen for skriblende kontormennesker som trenger en «datamaskin light» til å få arbeid unna på farten. De har makset den på funksjoner og batteritid, mens de gjerne «bare» har gjort den konkurransedyktig på foto. Den virkelige stjernen på foto og livsstilsdesign har pleid å være Galaxy S-serien. I S22 Ultra har de to forsøksvis umerkelig smeltet sammen i en enhet «med alt».

Galaxy S21+ til venstre og S22 Ultra til høyre.

Få kjempenyheter

De to «vanlige» Galaxy S22-modellene ligner veldig på fjorårets to vanlige. På bilder ser de til forveksling like ut. I praksis føles de svært annerledes i hånden og så godt som all maskinvaren under er ny, om ikke revolusjonerende.

Utenpå er det snakk om en liten, men forholdsvis effektiv designendring. Iallfall på nært hold. Hovedforskjellen fysisk er at der fjorårets glass foran, i tillegg til baksiden, skrådde svakt innover mot rammen er begge deler helt flate i år. Det er ingen «2,5D»-effekt på glasset. I stedet er rammen bredere og sterkt avrundet.

Alle S22-telefonene føles nokså «heftige» i år – selv denne vanlige S22-en «nederst» i utvalget. Det er fortsatt aluminium som utgjør rammen på telefonene, men med glass bak og tykk ramme på alle sammen gir de et vagt «iPhone X-ete» inntrykk i hånden. De kjennes rett og slett solide.

Det såkalte «armor aluminiumet» i rammen er visstnok sterkere enn i fjor. Det er blankpolert og føles mer som stål enn aluminium, i at det holder seg kjølig mot hendene nokså lenge. Selve følelsen av å holde telefonen minner vagt om den bastante følelsen iPhone X ga for noen år tilbake. En følelse jeg ikke fikk av S21 – selv om altså både S21 og S22 fremstår som svært like på bilder.

Ulike fargetema er en del av miksen med nye One UI 4, og du får en mengde forslag til hvordan du kan komponere selv. Dette er ikke unikt for S22-serien, dog – mange av fjorårets telefoner får, eller har fått, de samme oppgraderingene.

De vanlige S22-ene mot Ultra

Det er gjort et par vesentlige oppgraderinger som du ikke umiddelbart ser på de to rimeligste S22-telefonene. For det første er den rimeligste varianten nå utstyrt med samme glass på baksiden som de andre to, altså Corning Gorilla Glass Victus+. Dermed går fjorårets plastbakside ut til fordel for glass i hele toppserien.

Det skal som også være sterkere enn i fjor.

Bla-bla-bla, altså. Det er verdt å vite at når man snakker styrke på materialer har ofte disse tingene en tendens til å bli hentet ut som «designbonus» ved at selskapene kan lage tynnere skjermglass eller bruke mindre materiale andre steder i telefonen. Da øker gjerne ikke styrken likevel.

I år som i fjor er Ultra-modellen en gedigen affære. Men designmessig er det forholdsvis store forskjeller på toppmodellen.

Dette er likevel tunge telefoner, og det føles i hvert fall ikke som materiale er spart på. Men når det oppgis prosentandeler i økt styrke er det som regel for samme tykkelse glass sammenlignet med forrige generasjon, altså ikke nødvendigvis for glasset i akkurat årets telefon sammenlignet med fjorårets spesifikke modell.

Flatt foran og bak – tykt, buet og kaldt metall langs sidene.

AI skal forbedre opplevelsen

I år er skjermkvaliteten forholdsvis lik mellom den midterste og den dyreste modellen. Det betyr lysstyrke helt opp til 1750 nits – det meste i noen Samsung-telefon så langt. Det er likevel forskjeller i skjermoppløsning mellom dem. Ikke at du kommer til å se så mye til forskjellen fra fullHD til QHD med mindre du har særdeles godt skarpsyn.

En hvit perlemorsaktig utførelse.

Det er kraftigere prosessorer i telefonene, der Samsung skryter mye av den nye hjelpeprosessoren for kunstig intelligens (AI). Det er en forholdsvis vanskelig egenskap å se, men Samsung lover blant annet at det skal gi bedre bilder – og bedre skjermbilde. Siden skjermene i serien har det de kaller «Vision Booster». Her drar skjermene opp kontrast og fargemetning for å kompensere for skarp belysning utendørs der du ellers hadde risikert et blassere bilde i solen.

Vi prøvde de tre telefonene litt utendørs i forholdsvis sterkt dagslys, men ikke i direkte sollys. Inntrykket var av lynraske menyer med god kontrast i bildet. Men siden det var snakk om noen få minutter før vi fikk tilgang på faktiske testtelefoner skal telefonene prøves mye mer før vi konkluderer om disse egenskapene.

Kamera – likt og ulikt

Der S22 Ultra har et kameraoppsett som fysisk er svært likt fjorårets, er det ganske store forskjeller på kameraene i S22 og S22+ sammenlignet med i fjor. Her har oppløsningen gått kraftig opp til 50 megapiksler, samtidig som størrelsen på bildebrikken har økt litt. Det betyr ikke at du nødvendigvis får større bilder, men det betyr at telefonen har flere piksler å slå sammen. Måten dette gjøres på innebærer at piksler som ikke er «enige» med sine omgivelser kan filtreres ut. Dette kalles pixel binning, og kan redusere støymengden i bildene.

Galaxy S22 Ultra har de samme 108 megapikslene som tidligere.

Samsung lover mye om bedre nattfoto og langt bedre video om natten enn før. En del av disse lovnadene henger som nevnt på prosessoren. Vi har fått se bilder som er tatt med «faktiske telefoner» her i Norge, som antyder en nokså sterk forbedring i mørket fra i fjor. Det synes å være mer lys og bedre farger og flere detaljer i bildene uten at støyen øker nevneverdig. Men vi skal se effekten på egen hånd før vi signerer på at forbedringen er så stor som Samsung lover.

De synligste forskjellene ligger i programvaren

Mange av de største forskjellene i årets S22-serie sammenlignet med fjorårets ligger tilsynelatende i programvare. Det er likevel store endringer under panseret også. Helt nye prosessorer og skjermer og til dels kamera er slett ikke småting. Men designmessig ser det hele likere ut enn vi er vant til fra koreanerne. Og selv om maskinvaren er ny er mange av egenskapene enten relativt like fjorårets, eller med røtter i programvareoppdateringer.

For eksempel skryter Samsung mye av de nye One UI 4.0-menyene sine, der det er enklere enn noen gang å lage sine egne fargepaletter og tema for hvordan telefonen skal se ut. De samarbeider også med Snapchat for å få avanserte kamerafunksjoner inn dit. Til vanlig risikerer Android-brukere å få kamerakvaliteten begrenset av hvor godt appen snakker med maskinvaren i telefonen.

Mye av dette er spennende, men det er heller ikke til å stikke under stol at mange av One UI 4.0-forbedringene også kommer, og til dels alt har kommet, til fjorårets mobiltelefoner fra selskapet.

Ser vi litt nærmere på prisene starter Galaxy S22 på 9.500 kroner, men utgaven som er oppgradert fra 128 til 256 gigabyte lagring koster bare 500 kroner mer, og fremstår som det beste av de litt mer budsjettorienterte valgene. Likeens er det egentlig for de to andre modellene også – for S22+ koster oppgraderingen til 256 GB lagring også en femhundrelapp, mens for S22 Ultra som i tillegg har 12 i stedet for 8 gigabyte RAM må du ut med en tusenlapp ekstra. Om disse telefonene er på ønskelista allerede nå er det nok disse «nest billigste» variantene undertegnede hadde valgt for å få mest for pengene.

Salget av telefonene starter 25. februar. Det har gått noen rykter om at det er Ultraen som kommer først, mens vanlig og plussmodell kommer noen dager senere. De ryktene ser ikke ut til å ha stemt. Ultra-modellen finnes i hvitt, svart, burgunder og grønn, mens de to lillebrødrene kommer i svart, grønn og rosa med «gull»-detaljer.

Hvis du vurderer disse kommer test etter hvert, og det er greit å være obs på at OnePlus 10-serien er på vei til Europa i løpet av våren. Følg også med på prisene til forrige generasjon Samsunger etter hvert som S22 kommer til markedet. Her kan du mest sannsynlig se noen store avslag i løpet av de neste ukene.