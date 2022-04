Sniktitt Kia Niro EV

Overhalt både inni og utenpå: Her er Kias nye Niro

Nye Kia Niro EV har fått litt røffere styling og en modernisering innvendig. Til glede for mange vil den også kunne trekke større henger.

Frankfurt / Tek.no: Kia Niro er en av de bilene som får lite omtale, men som selger godt og som eierne er svært fornøyde med. I Elbilforeningens undersøkelse Elbilisten har e-Niro stadig ligget helt i toppen, og i 2021-utgaven var det kun Tesla Model 3-eierne som svarte at de var hårfint mer fornøyd.

Nå er Kia klare med en ny og ansiktsløftet utgave av Niro. Den kommer stadig i tre utgaver, med mildhybrid, ladbar hybrid og naturligvis elbil, og navnet på sistnevnte endres fra e-Niro til Niro EV, i tråd med resten av Kias elbilnavn. Mildhybriden kommer ikke til å bli solgt her til lands, og det er naturligvis elbilen som er hovedfokus for Kia i Norge - og som vi får presentert ved Kias hovedkontor i Frankfurt.

Nye Niro er i praksis designet fra bunnen av, ifølge Kia, og bygges på tredje generasjon av selskapets såkalte K-plattform. Dimensjonene på bilen er 4,42 meter lang, 1,83 meter bred og 1,57 meter høy, som er drøye seks centimeter lengre og to centimeter bredere enn dagens Niro. Akselavstanden, som gjerne sier noe om romsligheten innvendig, er økt med to centimeter, til 2,72 meter.

Niro EV har vokst med noen få centimeter versus dagens modell. Den er fortsatt å regne som en kompakt bil.

Nytt batteri, større henger

Batteriet er nytt, og har en kapasitet på 64,8 kilowattimer. Det er en minimal endring fra dagens batteri på 64 kWh, og rekkevidden er også omtrent den samme. Kia oppgir 463 kilometer etter WLTP, men bilen er ikke endelig typegodkjent, så tallet må regnes som foreløpig og kan få mindre justeringer.

Det er uansett åtte kilometer mer enn dagens Niro, som har 455 kilometer. (Også ladehybriden har for øvrig fått et større batteri enn før, på drøye 11 kilowattimer, og ditto økt el-rekkevidden til 65 kilometer).

C-stolpepanelet er nytt, og er designet under slagordet «Joy for reason». Tanken skal være at det skal tilføre noe både funksjonelt og designmessig.

Motorkreftene er også tilnærmet de samme som i dag. En motor på 150 kW (204 hestekrefter, forhjulsdrift) og 255 Nm moment gir 0–100 på 7,8 sekunder, som er det samme som nåværende modell - tross at dreiemomentet er betydelig lavere enn før.

En gledelig nyhet for mange potensielle kunder er nok likevel at Niro EV får mulighet til å trekke 750 kg henger, som er opp fra de ganske forsiktige 300 kiloene 2021-versjonen av e-Niro kan trekke. For hybridversjonene er tallet 1300 kg.

Ladeporten er flyttet inn i midten og fronten har fått nytt design.

Fortsatt tre kvarters hurtiglading

Uheldigvis har ikke Kia gjort noe med hurtigladingen. De oppgir nærmest som vanlig ikke maksimal effekt, men den antas å ligge rundt 80 kilowatt, og det betyr at å lade fra 10–80 prosent skal ta 43 minutter. Det er akkurat det samme som dagens modell, men med et minutt ekstra grunnet det litt større batteriet.

Om du er avhengig av mye hurtiglading for elbilen din, kan det nok være at ladefarten til Niro vil føles litt restriktiv.

Til sammenlikning: Dette er dagens Kia e-Niro.

Nytt er imidlertid forvarming av batteriet når du legger inn en hurtiglader i navigasjonssystemet, noe også EV6 får ved hjelp av en programvareoppdatering i løpet av året. Det bør gi raskere lading på vinteren. Nytt er også såkalt V2L-støtte, altså at du kan bruke bilens batteri til å gi strøm til andre enheter, enten via en stikkontakt under baksetene eller en adapter til ladeporten.

Dette er en funksjon stadig flere elbiler har, og Niro vil kunne levere inntil 3000 watt på denne måten.

Interiøret har kommet nærmere EV6 i uttrykket.

Jazzet opp litt på utsiden

Utvendig er nok Niro EV blitt hakket mer spennende å se på enn utgående e-Niro, men vi er veldig langt fra EV6-aktige designmessige krumspring. Dette er fortsatt en bil ment for en liten familie, selv om de nye designelementene gir et ørlite mer røffere og kanskje mer offroad-aktig uttrykk.

De nye mattgrå hjulbuene gir litt hentydninger mot for eksempel Toyotas BZ4X, og at fargen gjentas over hele C-stolpen er nok et designvalg som man enten vil elske eller hate. Det gjør i alle fall Niro til en bil man er litt mindre sannsynlig til å være fullstendig likegyldig til, slik det gjerne er med dagens modell. Både C-stolpen og hjulbuene kan for øvrig velges i andre farger og finisher.

De nye «boomerang»-baklyktene gir også et noe mer moderne inntrykk, og bremselysene gjøres ekstra synlige ved at de også dras på tvers av bakluka gjennom en LED-stripe under spoileren. Foran er ladeporten flyttet helt inn i midten, lyktene er nye og Kias såkalte «tigerfjes» er nytolket, som kombinert gir et litt mer aggressivt uttrykk enn dagens modell.

Elektrisk bagasjeluke er nytt på Niro.

Mer moderne inni

Innvendig har Niro «arvet» flere av egenskapene til EV6, som for eksempel at infotainmentskjermen og instrumentpanelet fremstår som en flate, selv om det egentlig bare er plast rundt to separate skjermer. Touchpanelet under, hvor du kan velge mellom varme- og mediestyring, har også fulgt med over, og Niro har fått mulighet for headup-display, noe den ikke hadde før.

Undertegnede liker også godt LED-stripen som «skyter» ut av infotainmentskjermen - en liten touch av futurisme, men ikke så mye av det blir glorete. Ellers er det en del hardplast og hule plastpaneler innvendig - det er ganske tydelig at Niro ikke er noen premiumbil, men det skal sies at det heller ikke er like tydelig som i for eksempel Volkswagens ID.3.

Pianolakken i midtkonsollen er vi som vanlig ikke veldig glad i (fingermerke- og støvmagnet) men det er heldigvis ikke så veldig mye av den, og vi liker koppholderne som du kan «trekke inn» om du trenger plass til noe større mellom setene. Kunstskinnsetene føles faktisk ganske gode ut, og er tilsatt såkalt fibre fra bambus (såkalt tencel) for å føles mer ut som ekte skinn - noe vi kan være enige i at de gjør.

Setene er også gjort tynnere enn før for å lage mest mulig plass til baksetepassasjerene.

Flyseteaktig design med innsnevring foran knærne på baksetepassasjerene gir bedre beinplass.

Familieplass bak

Bakseteplassen er også rimelig god. Et lite «søkk» i taket gjør at jeg (183 cm) kan sitte fullt oppreist og fortsatt ha 3–4 centimeter over hodet, og beinplassen er god nok til at det går an å sitte bak her også på lengre turer uten at det blir veldig ukomfortabelt. Til å være en ikke-elbildedikert plattform er det også litt overraskende at gulvet er helt flatt her, uten drivlinjetunnel - og det hjelper litt på beinplassen.

Bagasjeplassen er oppgitt til 475 liter, i tillegg til at bilen har en ørliten frunk på 20 liter. Der er det knapt plass til mer enn ladekabelen, men det er uansett bedre enn ingenting. Den totale bagasjeplassen blir dermed 495 liter, som er 10 liter mer enn forgjengeren - selv om plassen bak har «krympet» med 10 liter.

Girvelgeren er omtrent den samme som tidligere i Niro, og komplementeres av regenereringshendler bak rattet.

495 liter er mer enn i en del større biler som for eksempel Nissan Ariya (468 liter), Polestar 2 (405 + 35 liter) og Toyotas nevnte BZ4x (452 liter). Det er også betydelig mer enn den beslektede modellen Hyundai Kona, som ikke har mer enn 332 liter.

Det skal sies at den fulle bagasjeromsplassen i Niro innebærer en ganske solid lasteterskel, selv om du kan sette gulvet i en høyere posisjon. Det må du også gjøre om du vil ha en tilnærmet plan flate når du legger ned baksetene. Da er for øvrig plassen oppgitt til 1392 liter.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Med gulvet «senket» på denne måten får du 475 liter bagasjeplass i Niro. Det er veldig bra på en såpass kompakt bil. Stein Jarle Olsen, Tek.no Legger du ned setene får du nesten 1400 liter. Men du må flytte gulvet opp om du vil ha en rett overflate. Stein Jarle Olsen, Tek.no I tillegg til de nye boomerang-lyktene har Niro også fått et bremselys som går på tvers, langs spoileren. Åpne fullskjerm

Kommer til høsten

Kia Norge sier de vil åpne for bestilling av Niro EV på forsommeren, med de første leveransene til høsten, antageligvis cirka i september. De er foreløpig ikke klare med noen prisantydning, men sier kombinasjonen av en litt større bil og mer teknologi nok vil bety en «liten justering» på pris fra i dag.

Det betyr sannsynligvis at vi bikker 400.000 kroner før vinterhjul og eventuelt tilleggsutstyr på mellom-utstyrsnivået Active og kanskje nærmer oss 450.000 kroner for toppnivået Exclusive. Prisene vil være klare etter påske, opplyser Kia.

Kia må nok være litt forsiktige med å prise seg spesielt mye høyere enn det, med tanke på at vi da er inne i landskapet til både Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq, som er større og mer romslige biler med større batterier og lengre rekkevidde.

Foreløpig er det kun 64,8 kWh-batteripakken som vil tas inn i Norge, men Kia utelukker ikke at også en mindre pakke vil komme etter hvert. Dagens e-Niro leveres som kjent også med en pakke på 39,2 kWh.

Angående tall og volum ønsker ikke den norske importøren å si noe som helst foreløpig. De påpeker imidlertid at den bygges på en annen fabrikk enn EV6, som har lange ventelister og omtrent et års ventetid om man bestiller nå.