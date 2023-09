Sniktitt Cupra Tavascan

En «ID.4» for deg som vil skille deg ut

Vi kikket på Cupras smekre Tavascan.

Produksjonsversjonen av Cupra Tavascan ble vist frem på IAA-messen i München - både på messegulvet og på Cupras åpne stand i München sentrum. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

München/Tek.no: Cupras Tavascan-konsept satte lengselen i sving, i alle fall hos undertegnede, da det først ble vist frem i 2019.

På IAA-messen i München ble produksjonsversjonen for første gang vist frem for offentliggheten, og vi benyttet naturligvis anledningen til å sitte i og kjenne på.

Proppfullt segment

Om du ikke har hørt om Cupra før er det den tidligere racing-avdelingen i Seat, som igjen er eid av Volkswagen-gruppen. Tavascan er således Cupras versjon av bilen Volkswagen kaller ID.4/ID.5, Audi kaller Q4 e-tron og Skoda kaller Enyaq.

Med andre ord: En familiebil i den mellomstore klassen, og naturligvis enda en konkurrent til biler som Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 og mange, mange flere.

Tavascan minner nok hakket mer om ID.5 og Enyaq Coupé enn sine respektive SUV-versjoner. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Cupra har også holdt seg rimelig nært konseptbilen i det som ble den endelige produksjonsversjonen, med det muskuløse og aggressive inntrykket i behold. Dette er fortsatt i mine øyne en av de lekreste bilene du ikke må opp i syvsifret prisklasse for å anskaffe.

Samtidig er det også slik at det aggressive uttrykket utvendig ikke betyr at de praktiske egenskapene innvendig har gått tapt. Dette er fortsatt en romslig bil med god plass til en familie.

I baksetet er det god beinplass, hjulpet av seter som har plass til føttene dine under, og ikke minst massevis av plass i høyden, under panoramataket.

God plass i baksetet. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Helhetlig interiør

Den opplevde kvalitetsfølelsen er også grei, selv om det ikke er slik at Cupra har tryllet frem skinn og store mengder myke flater. ID.4 har jo fått en del kritikk for materialkvaliteten i interiøret, noe Volkswagen virker å være i ferd med å rette opp i for den lett oppgraderte ID.4-varianten som kommer, og Cupra slekter unektelig på sin mer kjente søstermodell.

Førermiljøet: Ingen kan i alle fall kritisere Cupra for å levere kjedelig design. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Spanjolene har gått for en interessant kombinasjon av et mikrofiberstoff som minner litt om neopren og noe som kan likne semsket skinn eller fløyel på setene.

Det er i alle fall helhetlig gjennom hele kabinen, med spreke detaljer i kobber spredt utover. Selv designet på setetrekkene er små Cupra-logoer.

Det er kobberfargede Cupra-logoer overalt i Tavascan. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Foran har Cupra valgt en betydelig større skjerm enn i ID.4, med 15 tommer mot 10 eller 12. Den ruver unektelig betydelig mer i førermiljøet, men ser også mer moderne og forsåvidt også mer passende ut i en bil som Tavascan.

De forhatte touchfeltene som justerer temperatur og volum er imidlertid fortsatt her, og det samme gjelder det lille instrumentpanelet på «stilk» over rattet.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Det vil nok muligens også være delte meninger om designet med den store vingen som brer seg på tvers over dashbordet, og ikke minst de kraftige linjene i kobber kombinert med ganske aggressiv stemningsbelysning, som til sammen nok kan oppfattes som litt glorete.

Lydanlegget skal for øvrig være levert av Sennheiser, med totalt 12 høyttalere.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Sportslig oppsett

Tavascan kommer som standard med såkalt Dynamic Chassis Control, i tillegg til sportsdempere. Den kan også fås med inntil 21-tommers felger, og kommer i to motorvarianter: En bakhjulsdrevet versjon (Endurance) med 286 hestekrefter og en firehjulsdrevet versjon (VZ) med 340 hester. Heftigste modell har en akselerasjon fra 0–100 på 5,6 sekunder, som nok vil føles sprekt, men ikke halsbrekkende.

Bagasjerommet måler relativt solide 540 liter. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Som de andre modellene på Volkswagens MEB-plattform er det et batteri på 77 kilowattimer netto som gjelder, som skal gi en rekkevidde på rundt 550 kilometer for den bakhjulsdrevne modellen og 520 kilometer for VZ.

Det er konkurransedyktig: En Tesla Model Y Long Range har eksempelvis en WLTP-rekkevidde på 533 kilometer i firehjulsdrevet versjon. En Hyundai Ioniq 5 har inntil 507 kilometer med bakhjulsdrift.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Tavascan, her i en grånyanse som skifter farge etter lyset som skinner på den. Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no

Maksimal hurtiglading er oppgitt til 135 kilowatt, og 10–80 prosent skal ta under en halvtime under optimale forhold. Cupra har også bekreftet at den vil kunne fås med hengerfeste, og det vil vel neppe overraske noen om kapasiteten blir identisk med ID.4. Den kan trekke 1000 eller 1200 kg avhengig av modell.

Tavascan skal lanseres i 2024, og vil produseres ved Volkswagen-gruppens fabrikk i Anhui i Kina. Målet er å selge over 70.000 biler i året, har Cupra sagt.

Publisert 8. september 2023, 18:00

Mer om ElbilCupraVolkswagen