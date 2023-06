Sniktitt Candela C-8

En helt ny båtopplevelse.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ole Henrik Johansen 9. juni 2023, 18:30 Lagre Lagre artikkel

Har du vært i nærheten av Aker Brygge i Oslo denne uken har du kanskje lagt merke til en båt helt utenom det vanlige.

Dette er en båt laget av svenske Candela, som blant annet har fått hjelp av bilprodusenten Polestar med batteriene. Men det mest oppsiktsvekkende med Candela C-8 er ikke at den er elektrisk – men at den kan «fly».

Den kombinerer nemlig hydrofoil-prinsippet med elektrisk fremdrift, og den første båten har nå funnet veien til norske farvann. Vårt første møte med denne båten var under årets CES-messe i januar, og nå har vi fått prøve den på vannet.

Vil du lese mer om de tekniske dataene for båten, så finner du dette i vår sniktitt fra nettopp CES-messen på Candela C-8.

Ved 16 knop skjer magien

Ser man litt nøye etter, så ser du at det er noe annerledes med denne båten selv når den ligger ved bryggen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Dette er ikke første gang vi har prøvd en elektrisk båt, for vi var ved flere tilfeller ute med båter fra selskapet Kruser i fjor.

Og når du kjører sakte, som i under 16 knop, er ikke forskjellen stor på Candela C-8 og andre båter vi har testet. Du slipper den tradisjonelle motorduren fra båten, men likevel lager vannet en del lyd i seg selv når det passerer kjølen på båten.

Summingen fra motoren er marginal fra C-8. Men det er altså når du drar nok i spaken til at båten passerer 16 knop at dens mest særegne egenskap kommer frem. Eller mer presist; opp.

Ved 16 knop løfter båten seg ut av vannet. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

For når du passerer denne farten hører du at foilene under båten justeres av båtens kontrollenhet, og før du vet ordet av det «flyr» du over vannet. Da er det kun den fremste foilen samt bakfoilen med pod-motoren i som er i vannet. Resten av båten henger en snau meter over vannet.

Det betyr at båten nå faktisk bruker mindre strøm på å holde rundt 22 knop hastighet enn hva den gjorde ved fem knop med skroget på vannet. Så mye forskjell utgjør det altså på forbruket. Båten leveres med en batteripakke fra Polestar på 69 kilowattimer, og under vår prøvekjøring lå forbruket på rundt 1,3 kWh per nautiske mil.

Så du har i praksis opp mot 60 nautiske mil (cirka 110 kilometer) rekkevidde om du holder hastigheten rundt 22 knop – som er cruisehastigheten som gir deg mest valuta for pengene. Merk at det er under fasen hvor du skal til å fly at båten bruker mest strøm, så det er neppe lurt å «ta av» for mange ganger under samme tur.

Skulle du komme i nærheten av en hurtiglader, vil båten kunne ta imot opptil 135 kilowatt på det meste. Altså får du tanket opp mye av kapasiteten på en halvtimes tid. Samtidig vil du måtte belage deg på å drøye det mange flere timer dersom du kun kan lade fra et vanlig strømuttak.

En helt spesiell opplevelse

Båten regner ut rekkevidden du har i sanntid, samt at du kan se hvor mye forbruket ligger på. I fem knop er forbruket høyere enn når båten «flyr» i 22 knop. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Båter som bruker hydrofoiler er ikke noe nytt, langt ifra. Men kombinasjonen med en elektrisk båt og ikke minst godt med tilgang på hjelp fra en datamaskin, gjør at denne båten ordner det meste for deg.

Når du skal opp i fly-modus , må du bare sette en retning og tenke at det er en slags virtuell rullebane foran deg. Det er alt annet enn butikk å prøve denne manøveren mens du svinger.

Med båten i flymodus er hele opplevelsen noe helt annet enn hva vi har opplevd med en båt før. Det vil si, undertegnede skal visstnok ha prøvd en hydrofoilbåt i Hellas som liten, men de minnene er nokså uklare i dag.

Tilbake til Candela C-8, så sklir den igjennom vannet omtrent lydløst. Det er ingen problemer å sitte hvor som helst i båten og snakke til hverandre uten at man trenger å heve stemmen.

Og det er samtidig en rar opplevelse å se at det blir minimalt med spor i vannet etter båten. Du ser jo en smal stripe fra de bitte små propellene som sitter i podden under båten, men det er fortsatt mindre enn hva du lager om du står på vannski.

Båten lager minimalt med bølger og «spor» etter seg. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Dessuten er det noe veldig rart med å kjøre over bølger uten at båten gjør noen bevegelser. Til slutt klarer vi å finne en båt som lager nokså store bølger, men likevel er det marginalt hvor mye båten lar seg påvirke av disse. Den sneier så vidt nedi toppen på den høyeste bølgen, men sklir uforstyrret igjennom resten. Så du slipper unna med en lite «dult».

Og det at båten lager minimalt med bølger selv – i alle fall når den svever – er det nok andre enn deg selv som kan sette pris på også. Du kan skli så å si lydløst forbi uten å plage andre i denne båten.

Båten er veldig stille av seg når den «flyr», så man kan fint snakke vanlig sammen uten problemer. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Om du vil svinge krapt i hastighet har du til dels mulighet til det. Båten vil akseptere rundt 12–13 grader med helling før elektronikken slår inn og begrenser deg. Det samme gjelder for topphastigheten. Båten vi fikk prøve, var et såkalt tidlig eksemplar, og var blant annet begrenset til 27 knops topphastighet.

Men igjen, det er rundt 22 knop du bør ligge for å få mest ut av batteriet. Det blir litt det samme som om du kjører en båt med vanlig forbrenningsmotor. Ofte er det mye å spare på å legge seg i en ok marsjfart versus å gi full gass.

Båten løfter automatisk nesen når du skal gå inn for landing. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Når du skal «lande» båten igjen så får du nok en gang hjelp fra elektronikken. Så fort båten nærmer seg å komme ned på vannet igjen, vil foilene løfte nesen slik at du får en myk landing – uten at du får vannspruten rett i fjeset.

Også når du kjører sakte har foilene også en misjon. De stabiliserer nemlig båten slik at den ikke påvirkes like mye av bølger. En slags stabilisering, med andre ord.

Trekker opp foilene

Når du ligger inntil bryggen kan du trekke opp foilene så det ikke gror fast ting på dem. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Så lenge du har foilene nede i normal posisjon trenger du om lag halvannen meter med vann under kjølen for å være sikker. Men hva om du skal inn i et grunt havnebasseng?

Da kan du heve foilene, slik at den fremste vingen blir stående over vannlinjen. På den måten vil det heller ikke gro fast noe om båten blir liggende en stund. Den bakre foilen vil du på samme måte kunne trekke opp under båten, slik at den heller ikke plages av å bli gjengrodd.

Det eneste du må passe på er at det vil komme opp tre «påler» i båten som sitter montert til foilene. Den ene kommer opp bak, mens de to andre vil bli stående gjennom konsollen. Alt skjer automatisk, så det eneste du trenger er å trykke på en knapp.

Slik skal angivelig Polestar-versjonen av C-8 bli seende ut. Kamera Polestar

Candela C-8 kommer i en vanlig utgave, og koster da 330.000 euro, eller om lag 3,8 millioner norske kroner. Vil du ha den i en utgave som skiller seg enda litt mer ut, vil den også bli tilgjengelig som en Polestar-utgave der det er hentet inspirasjon fra Polestar 2 i form av for eksempel samme gullfarge som bilen har på kaliperne på stammene som holder foilene.

Denne utgaven blir noe dyrere, og skal etter alt å dømme legge seg over fire millioner kroner.

Prislappen er med andre ord ikke for hvermannsen. Men til prisen får du i alle fall en ting som ingen andre har. En helt annerledes båtopplevelse.

