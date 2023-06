Sniktitt Dyson Gen5 Detect

Endelig har Dyson tatt til fornuft

Dysons nye flaggskips-støvsuger Gen5detect kommer endelig uten triggerknappen du har måttet holde inne hele tiden for å støvsuge. Nå sitter på-knappen over skjermen på «baksiden». Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 13. juni 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Er det én ting som har irritert både brukere og anmeldere med Dysons støvsugere, er det at man har måttet holde inne «trigger»-knappen på håndtaket hele tiden når man skal støvsuge.

Vel, den tiden er endelig over. På nye Dyson Gen5detect er triggerknappen erstattet med en vanlig power-knapp som sørger for at støvsugeren fortsetter å støvsuge helt til du skrur den av igjen.

Den kraftigste noen gang

Observante lesere vil nok også legge merke til at støvsugeren ikke ser ut til å følge Dysons sedvanlige navngiving for støvsugere, hvor modellnavnene frem til nå har startet med en V (den foreløpig siste modellen heter V15 Detect).

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Dyson opplyser at dette ikke nødvendigvis betyr døden for V-serien, men at Gen5 Detect er det nye flaggskipet, og symboliserer at dette er Dysons femtegenerasjons støvsugermotor. Inntil videre vil også de tidligere generasjonene - helt tilbake til V8 - fortsette å være i salg.

Den nye motoren skal være Dysons kraftigste hittil, spinner med opptil 135.000 omdreininger i minuttet og leverer 262 såkalte «Air Watt» (AW) med sugekraft.

Dyson V15 har til sammenlikning 230 AW, Samsungs Jet 90 leverer 200 og Roborocks Mace H7 160 AW. V15 stakk for øvrig av med best i test-utmerkelsen sist vi testet trådløse støvsugere her på Tek.no.

Dysons 2023-lanseringer - fra høyre den nye luftrenseren Big+Quiet Formaldehyde, robotstøvsugeren Dyson 360 Vis Nav, Dyson Gen5detect og V15S Submarine. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no / VG

Innebygget «tut»

Nytt er også batteriet, som har fått 10 celler og øker batteridriftstiden fra 60 til 70 minutter sammenliknet med V15. Vekten skal være noe økt fra tidligere, men Dyson har også foretatt noen små grep for å bedre ergonomien. Selve grepet er noe endret, og det er lagt til en myk «pute» mellom håndtaket og selve motordelen for å skåne hendene dine fra hardplasten.

Dyson har også foretatt det som i alle fall i undertegnedes øyne er en ganske kjærkommen endring, og det er at selve støvsugerdelen nå har en innebygget «tut» som gjør at den kan gjøres om til en liten, håndholdt suger bare ved å ta av det lange skaftet.

Med andre ord slipper du å gå på jakt etter det riktige munnstykket når du bare skal komme til i en krok eller mellom sofaputene.

Slik ser støvsugeren nå ut om du tar av det lange skaftet som vanligvis sitter på. Dermed kan du bruke den håndholdt uten å finne frem en annen tut - med eller uten børste. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no / VG

Bedre laserlys

Laserlyset som ble innført med V15 videreføres, men er forbedret og skal være i stand til å «avdekke» dobbelt så mye støv som tidligere. Vi kan i alle fall skrive under på at det grønne lyset gjør det betydelig enklere å legge merke til mikroskopiske støvpartikler på gulvet - nesten så mye at det gjør litt vondt å se hvor mye støv som egentlig ligger der det ellers ser rent ut.

Om du ikke klarer å se støvet, har uansett Gen5detect en sensor som «teller» partiklene på gulvet 15.000 ganger i sekundet, og viser deg akkurat hvor støvete det er på skjermen på topp.

Har du støvsugeren i automodus vil du også «høre» at det er støvete når støvsugeren øker kraften for å få med seg alt. Den relativt sett ganske snille lyden fra eco-modusen går nemlig fort over i en langt mer aggressiv og hvinete lyd når støvsugeren bestemmer seg for å ta i. Heldigvis varer det sjelden veldig lenge, i alle fall når du støvsuger harde underlag.

Det grønne laserlyset i front er blitt enda bedre enn før. Laserlyset får du imidlertid bare på støvsugerhodet som er ment for harde underlag. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sist er en ny tetting som i praksis skal gi hele støvsugeren HEPA-filtrering. Her forklarer Dyson at de - og konkurrentene - tidligere har hatt vanlig HEPA-filter og således kvalifisert til å merke produktene med det, men at de nå har sørget for at det ikke er noen åpninger noe sted hvor de små partiklene kan slippe ut igjen. 99,99 prosent av partikler ned til 0,1 mikrometer skal nå fanges i maskinen.

Gen5detect er som nevnt det nye Dyson-flaggskipet, og prisen er ikke overraskende deretter. Den norske prisen er foreløpig ikke klar, men i Storbritannia koster den 850 pund - rundt 11.500 kroner. I skrivende stund koster forgjengeren V15 Detect rundt 8400 kroner i norske nettbutikker, så det innebærer naturligvis et visst påslag.

For tepper bør du bruke denne varianten. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ny våtmopp-løsning

Dyson lanserer dessuten sin første modell som kan gjøre våtmopping, i form av en ny «Submarine»-versjon av V15. Denne kommer med et helt nytt «hode» for våtmopping, derav Submarine-navnet.

Dermed tar Dyson opp konkurransen med de av konkurrentene som tilbyr både støvsuging og våtmopping i samme produkt, som blant andre Philips, Xiaomi og Roborock.

Dysons nye «Submarine»-børstehode for våtmopping. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Submarine-hodet har en rentvannstank på 300 milliliter, plass til 360 milliliter skittent vann og en egen «kniv» innvendig som sørger for at børstehodet hele tiden blir rengjort for skitt.

Åtte små vanndyser distribuerer nøyaktig 18 milliliter vann per minutt du vasker, et nivå som skal være akkurat nok til å rengjøre effektivt, men uten at du overmetter gulvet. Du skal også kunne tilsette vaskemiddel i vannet, får vi opplyst.

Den 300 milliliter store tanken skal holde til rundt 110 kvadratmeter, og når du skal tømme skittent vann og/eller fylle rent vann kan du bare klikke ut hele reservoaret og tømme det i vasken. Dysons løsning skiller seg fra en del av konkurrentene ved at vanntankene sitter i hodet, ikke inne i selve støvsugeren - men det gjør også at vanntanken blir betydelig mindre enn den kunne ha vært.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Roborocks Dyad Pro har for eksempel en rentvannstank på hele 900 milliliter og en skittenvannstank på 770 milliliter, og skal kunne vaske 300 kvadratmeter av gangen.

Vi fikk for øvrig en kjapp demonstrasjon på hvordan Submarine-hodet tok seg av ketchup-søl på gulvet da vi tok turen innom Dysons PR-byrå i Oslo, men det må sies at dette ikke var en veldig utfordrende oppgave og støvsugeren løste den helt utmerket.

Vi bet oss også merke i at Submarine-hodet «drar» deg litt fremover når du støvsuger, en effekt vi ikke har kjent på den vanlige støvsugeren. Foreløpig er ikke Submarine-løsningen bakoverkompatibel med tidligere Dyson-modeller (ei heller Gen5detect), men fra og med neste års modeller skal Submarine-hodet bli mulig å kjøpe i tillegg.

Norsk pris er heller ikke her klar, men i Australia (hvor den allerede er lansert) koster en V15 med Submarine-hodet omtrent det samme som en Gen5detect, altså rundt 11.500 kroner. Både V15S og Gen5detect skal dukke opp i Norge i september.

Ny robotstøvsuger

Sist, men ikke minst, fikk vi også se Dysons nye robotstøvsuger Dyson 360 Vis Nav i aksjon. Som de andre Dyson-produktene ser dette ut til å bli et teknologisk relativt imponerende produkt, men også her krever Dyson et solid påslag i pris versus konkurrentene.

Dyson 360 Vis Nav er Dysons nye forsøk på en robotstøvsuger. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det er nemlig ventet en pris på opp mot 20.000 kroner for den nye robotstøvsugeren, og det uten at du får funksjoner som konkurrentene i dag kommer med - som vaskemulighet eller dockingstasjon som suger opp støvet fra støvsugeren.

Hva er det da som gjør at Vis Nav skal skille seg ut? Først og fremst sugekraften, ifølge Dyson. Den skilter med 65 Air Watts her, som skal være betydelig mer enn den typiske konkurrenten, ifølge selskapet. «Seks ganger sugekraften til noen annen robotstøvsuger», hevder Dyson selv.

Det må sies at de færreste av konkurrentene bruker AW som betegnelse for sugekraft på robotstøvsugere, så spesifikasjonsmessig er det ikke helt lett å sammenlikne. Her må nesten dommen avvente til vi har et testprodukt tilgjengelig.

Ellers har Dyson-roboten et vell av sensorer og et fisheye-kamera i front som skal sørge for at den ser hvor den går. I likhet med stangstøvsugerne har Vis Nav evnen til å registrere hvor mye støv den suger opp, og det kan den kombinere med kartet den lager over boligen din og gi deg en oversikt over hvor det pleier å være mest støvete.

På siden sitter disse kanalene som åpnes når støvsugerens sensorer tilsier at det er nødvendig. Da kommer det ut en slags liten «børste» som skyfler inn støv som ligger helt inne mot veggen. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hybridbørste

Siden du ikke kan ha utskiftbare børstehoder på en robotstøvsuger, har Dyson laget en slags hybridløsning mellom de to børstehodene de vanligvis tilbyr (for henholdsvis harde gulv og tepper). Denne skal være litt mindre god på tepper enn den rene teppeløsningen, men ifølge selskapet selv en god miks mellom de to.

D-formen som vi også kjenner fra en del av konkurrentene skal gjøre at roboten kommer til overalt, og for å rengjøre ekstra godt langs lister og annet har den en ekstra sidebørste som kommer ut når det er nødvendig og «skyfler» støv inn på siden av støvsugeren.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Batteritiden skal holde til 50 minutter med støvsuging i slengen, som må sies å være noe forsiktig sammenliknet med de skarpeste konkurrentene. Roborocks nyeste modeller klarer for eksempel 180 minutter i gangen - og som nevnt får du heller ikke noen dockingstasjon eller vaskefunksjon.

Den relativt moderate støvbeholderen ombord i selve støvsugeren må du regne med å tømme hver eller annenhver dag om du bruker den flittig, opplyser Dyson.

Dyson 360 Vis Nav skal lanseres i Norge neste år.

Les også Vi har funnet den aller beste robotstøvsugeren på markedet 13. juni

13. juni 2023, 06:00