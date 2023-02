Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Avslørte tre lekre modeller på Mobile World Congress

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tek.no / Barcelona: Mobilmessen Mobile World Congress er i gang, og søndag lanserte Xiaomi en helt ny serie telefoner.

Nyhetene heter Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 og Xiaomi 13 Pro. Sistnevnte har vi allerede testet. Men de to andre er også ganske spennende, og spesielt den rimeligere Lite-modellen har allerede fått litt oppmerksomhet.

For her likner frontkameraet veldig på det du finner i en iPhone 14 Pro, med én bred utskjæring for to kamera. Det er også mulig å få område til å fungere nesten som Dynamic Island på en iPhone - men det er ikke i utgangspunktet slik menyene på telefonen fungerer.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den mellomste av de tre, Xiaomi 13, fremstår mer som en litt nedstrippet utgave av Pro-modellen - slik man omtrent kan forvente. Det betyr tipp topp spesifikasjoner, men at ekstreme ting så som den voldsomme kameraløsningen og baksiden i keramikk er byttet ut.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gjenbruksmodellen

Noe av grunnen til at Xiaomi 13-serien ikke uten videre henger helt sammen, er at minste modell egentlig ikke er en Xiaomi 13 i det hele tatt. Den er lansert fra før og heter Civi 2 i Kina.

Denne typen «gjenbruk» av modeller har vi sett kinesiske mobilprodusenter gjøre flere ganger før. Det er noe som går an å gjøre når man først lanserer i et stort marked, før man tar med seg «best of»-porteføljen til andre områder.

At den ikke likner så mye på de andre to Xiaomi 13-modellene gjør den ikke mindre spennende. For med ålreit maskinvare og en pris nede rundt 6.000 kroner virker 13 Lite ganske lovende.

Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13 Lite Nothing Phone (1) OnePlus 11 Samsung Galaxy S23 Ultra annonse Pris 13990 10990 5990 5249 9990 15548 Skjermstørrelse 6,73" 6,36" 6,55" 6,55" 6,7" 6,8" Materialer Victus, keramisk, alu Gorilla 5, alu Gorilla 5, alu Gorilla 5, alu Victus, Gorilla 5, alu Victus 2, alu Oppløsning 3200 x 1440 2400 x 1080 2400 x 1080 2400 x 1080 3216 x 1440 3088 x 1440 Størrelse 16,29 x 7,56 x 0,83 cm 15,28 x 7,15 x 0,79 cm 15,92 x 7,27 x 0,72 cm 15,92 x 7,58 x 0,83 16,31 x 7,41 x 0,85 cm 16,34 x 7,81 x 0,89cm Vekt 229 gram 189 gram 171 gram 193 gram 205g 234g - - - - - - Hovedkamera 50 MP, 1" 50 MP 1/1,56" 50 MP 1/1,56" 50 MP 1/1,56" 50MP, 1/1.56" 200MP, 1/1,3" Zoomkamera 3x, 50 MP 10x, 10 MP Ikke telekamera Ikke telekamera 2X 3x, 10x (100x digital) - - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 7 gen 1 Snapdragon 778G+ Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 RAM/Lagring (fra) 12 GB / 256 GB 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB 12 GB / 256 GB 8 GB / 256 GB Batteristørrelse / lader ink. 4820 mAh / ja, rask 4500 mAh / ja, rask 4500 mAh / ja, rask 4500 / nei 5000 mAh / ja, rask 5000 mAh / nei Veil pris Fra 14.000 kr Fra 11.000 kr Fra 6.000 kr Fra ca 5.000 kr Fra 9.200 kr Fra 16.000 kr Åpne fullskjerm Mer +

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og den er lekker å se på også, med sin matte og fargerike bakside i glass.

Xiaomi har dessuten gjort noe forholdsvis uvanlig; de har gitt en rimelig mobiltelefon IP-sertifisering. Rett nok kun forsiktige IP53, men det er nok til å slå fast «regnskur ingen hindring», og det er tross alt det viktigste i hverdagen. Få av oss legger på svøm med mobilen uansett.

Prismessig forventer vi en relativt snill prislapp et sted på midten av prisstigen, med konkurrenter som Nothing Phone (1), Samsungs A-serietelefoner og de rimeligste av Motorolas Edge-telefoner - i tillegg til de dyrere Moto G-telefonene fra samme produsent.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xiaomi 13 - nedskalert overflod

I vår test av Xiaomi 13 Pro kommenterte vi at mobilen har alt. Du får det meste også i Xiaomi 13. Telefonen er både vanntett og med det siste av maskinvare på innsiden.

Det som er nedskalert her sammenliknet med Pro-modellen er skjermstørrelsen, som tikker inn på 6,3 tommer i stedet for 6,7. Men lysstyrken er oppgitt til den samme, ekstremt høye som i toppmodellen.

Kameraspesifikasjonene er noe svakere, med en fysisk mindre brikke. Fortsatt er det snakk om et temmelig stort kamera som bør fungere meget godt likevel.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Litt mindre toppmodell

I tillegg er dette en helt flat telefon, som ikke har kurvet skjerm. Mange setter pris på at det finnes et slikt alternativ.

Også batteriet er noe mindre enn på den større modellen.

Men alt i alt er det påfallende mye i én og samme pakke her også. At størrelsen kryper ned mot 7 centimeter i bredden gjør Xiaomi 13 merkbart mindre enn sin storebror, men fortsatt ikke til noen liten telefon.

Prismessig lander den omkring 11.000 kroner, som gjør at OnePlus 11 og inngangsmodellen i Samsungs S23-serie blir erkekonkurrenter.