Sniktitt OnePlus 11 Concept

Deilig galskap fra OnePlus

Hvor mange ingeniører skal til for å kjøle 1,5 grader ekstra?

De blå stripene på baksiden og rundt kamerahumpen er gjennomlyste kjølerør. Man kan se små bobler ferdes langs dem. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Barcelona / Tek.no: Det bare to grupper folk som bryr seg om kjølingen i mobiltelefoner. De som gamer i time etter time, og mobilprodusentene som elsker å skryte av alt de har gjort for å gjøre opplevelsen mindre heit.

Men uansett hvem man er er det noen ganger fascinerende å se både mennesker og selskaper nerde totalt ut, slik OnePlus må ha gjort med OnePlus 11 Concept.

Konseptmobilen er én til to grader kjøligere enn den vanlige OnePlus 11, og akkurat hvor mange ingeniørdagsverk som har gått med for å få til det tør jeg ikke tenke på.

OnePlus 11 Concept er en vesentlig heftigere utgave av allerede kjente OnePlus 11. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Pumper og væske

I tillegg til identiske spesifikasjoner som OnePlus 11, har den nye konsepttelefonen deres faktisk aktiv kjøling på innsiden. Dette er ikke det klassiske passive kjølerøret som fordeler varmen utover telefonen. I stedet er det et sinnrikt system bestående av en elektrisk kjøleplate (peltier) og mikropumper som flytter varmen rundt ved hjelp av væske.

En væske som ifølge OnePlus er den vi faktisk ser flytte seg rundt i det gjennomsiktige bakdekselet på OnePlus 11 Concept.

Jeg merker det krever litt innsats å ikke tenke at lysene på baksiden bare er billig RGB-moro.

På forsiden er det ikke godt å se forskjell på de to telefonene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Imponerende? Det kommer an på

Og med all denne kompliserte finmekanikken er det lett å la seg enten skuffe eller - kanskje - imponere av resultatene.

For her er det ikke veldig mange grader som er vunnet i kjøling kontra en vanlig godt kjølt high-end-mobil. Under lading skal OnePlus 11 Concept være halvannen grad kaldere enn sin vanlige OnePlus 11-slektning. Ved gaming skal den være 1,2 grader kaldere.

Som vanlig når man tar smågærne virkemidler i bruk handler nok dette en del om «law of diminishing returns» - eller på godt norsk; jo bedre det blir, desto mer krevende blir det å forbedre det.

Det er brukt teknikker fra urenes verden for å lage mønsteret i kamerahumpen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mobilkjøling er god fra før

Utgangspunktet for topptelefoner er allerede en ganske avansert, om enn passiv, type kjøling som baserer seg på kjølevæske som fordamper og flytter varme rundt i et kjølerør.

Og selv om du gjør kjølingen så aktiv som du bare vil - er det fortsatt telefonens ytre som er den totale overflaten som kan kvitte seg med varmen.

Alt du kan håpe på er altså en enda litt bedre fordeling av varmen sammenliknet med det tradisjonelle kjølerør fikk til fra før. Tar vi det i mente er det hakket mer imponerende det OnePlus har fått til.

Jepp, bryteren for stillemodus er også her. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gamerestetikk

Telefonen er forøvrig laget med teknikker fra urprodusenter, ble vi fortalt. Og uten at jeg kan ta stilling til akkurat hvor sant eller viktig det var - må det medgis at OnePlus 11 Concept er en smellvakker telefon.

Selv om lys og bevegelser og slikt har en tendens til å være en «gamerestetikk» mer enn en typisk folk flest-estetikk.

Ikke for salg ... tror vi?

Så langt vi vet er ikke OnePlus 11 Concept tiltenkt vanlig salg. Den er i første omgang en teknologidemonstrasjon for å vise hva OnePlus kan få til dersom kostnad ikke er av betydning.

Men jeg blir ikke sjokkert dersom den ender opp som en telefon for noen få helsprø entusiaster. Vi vet de finnes der ute. Noen kjøpte for eksempel Huaweis Porsche-telefoner da de var en ting, og i Asia er «one off»-modeller slett ikke uvanlig.

For eksempel har Samsung hatt telefonmodeller kobla til kpop-bandet BTS, og flere spesialmodeller knyttet til ulike mobilspill har blitt sluppet.

Får vi se mer til OnePlus 11 Concept, tro? Vi kan nok være rimelig sikre på at kjølemetoden vil vise seg igjen. Men det kan ta en stund før vi får se den i en telefon som ikke koster skjorta. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Inspirert av Oppo?

Det er definitivt galskap å legge ned tid og innsats i en mobiltelefon som dette. Men samtidig er det jo litt av det som savnes i mobilbransjen i dag, der mange nesten like modeller slippes på rad og rekke. Og etter at OnePlus og Oppo har formelt slått sammen krefter, føles dette litt som en bekreftelse på at Oppos tidvise eksperimenterende og småsprø side har slått rot i OnePlus-leiren også.

Oppo har stått bak en del både konsepter og nyvinninger i mobiltelefoner som i dag er hverdags.

