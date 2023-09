Prisen er klar: Slik er Smart #1

399.900 kroner blir startprisen på Smart #1, den første bilen fra Smart etter at merket ble gjort om til et samarbeid mellom Mercedes-Benz-eier Daimler og det kinesiske storkonglomeratet Geely.

Den prisen kjøper deg utstyrsnivået Pro+, som har bakhjulstrekk, 272 hestekrefter, 384 Nm moment og 0–100 km/t på 6,7 sekunder. Selv på innstegsnivået er ganske mye utstyr inkludert, som panoramasoltak, 19-tommers felger, oppvarmede seter, elektrisk bakluke og 360-graders kamera.

Legger du på ytterligere 50.000 kroner og går opp til modellen Pulse, får du firehjulstrekk, 428 hestekrefter og 584 Nm moment. Da skal 0–100 ta 4,5 sekunder, og du får også headup-display, stemningsbelysning i kabinen, kick-sensor for bakluka og adaptivt langlys, for å nevne noe.

Toppmodellen heter Brabus, koster 499.900 kroner og senker 0–100-tiden til spreke 3,9 sekunder. Da får du LED matrix-lys, lydsystem fra Beats med 13 høyttalere og en rekke kosmetiske Brabus-detaljer. Kunstig motorlyd er også en del av utstyrslista for Brabus-varianten, tro det eller ei.

Alle modellene har det samme batteriet på 66 kilowattimer brutto, som skal gi en rekkevidde på henholdsvis 420 kilometer i timen for Pro+ og 400 kilometer for Pulse og Brabus. Lading kan gjøres med inntil 150 kilowatt, som skal gi 10–80 prosent på under 30 minutter.

Volvo-slektning

Smart #1 er ellers på mange måter å regne som en slags kusine til Volvo EX30, siden de har relativt sammenliknbare dimensjoner (4,27 meter for Smart og 4,23 meter for Volvo) og er bygget på samme plattform - Geelys SEA.

Andre konkurrenter er Hyundais nye Kona (4,36 meter), Volkswagens ID.3 (4,26 meter) og MG ZS EV (4,32 meter), for å nevne noen.

Etter å ha sittet i Smart #1 både i München forrige uke og i Oslo fredag, kan vi ganske raskt konkludere med at Smart #1 har betydelig bedre innvendig plass enn EX30. Bakseteplassen er faktisk god nok til å sitte komfortabelt for to voksne her, med god plass til beina og ikke minst høyt under taket.

Det korte overhenget og den ganske flate taklinja gjør nesten at lengden lyver litt om plassen i Smart #1, for den er bedre enn man skulle tro.

Baksetene står også på skinner, slik at du kan velge å skyve dem litt lenger frem til fordel for bedre bagasjeplass - og det er såpass romslig at du fint kan stjele noen centimeter beinplass for mer bagasjerom.

Med setene i fremste posisjon og inkludert rommet under bagasjeromsgulvet har bagasjerommet en kapasitet på 411 liter, men vi er nok godt ned på 300-tallet om du vil ha all beinplassen.

I tillegg kommer en bitteliten frunk Krysse av Bytt frunkBagasjerom under panseret. på 15 liter.

Slik var kjøreinntrykket

Vi fikk kjørt en liten runde i Brabus-versjonen av Smart #1, og kan jo oppsummere inntrykkene på denne måten:

En underholdende og fin bil å kjøre. I heftigste ytelsesmodus bør du advare passasjerene før du tråkker gasspedalen i bånn.

Den er stiv og smidig, og ligger godt på veien. Dempingen er på den mer faste og sporty siden.

Fin oversikt fra førerplass, setene kunne kanskje hatt ørlite mer sidestøtte siden bilen er såpass sprek. Sitteputa er også ganske kort og uten ekstra lårstøtte.

Relativt behagelig støynivå, men det må sies at vi ikke fikk prøvd den i motorveifart.

Enormt panoramatak gir en luftig følelse, men du kan dekke det til med en elektrisk solgardin.

Ingen piping over verken for høy fart eller noen påtrengende filholder, slik «alle» nye biler i dag ser ut til å ha.

Akkurat som i Smart #3 bærer infotainmentsystemet litt preg av å være kinesisk-designet, men det handler mest om estetikk. Det er responsivt og enkelt å navigere i.

Instrumentpanelet er lite, men gjør forsåvidt nytten.

Ikke det aller mest luksuriøse interiøret, men kanskje omtrent som forventet ut fra prisnivået.

Våre forbrukstall på en slik tur er nok mer av anekdotisk interesse siden kjøringen var mer dynamisk enn den var effektiv, men vi landet rundt 20 kWh/100 km på en svingete landeveistur med mye start og stopp og en del brå akselerasjoner.

Egen «kjøler»

En artig detalj er også at rommet under armlenet i midtkonsollen har innebygget kjøling, så det for eksempel kan brukes til å holde mat og drikke noenlunde kaldt. En sjeldenhet for en såpass kompakt bil er også at den kan trekke henger, faktisk hele 1600 kg. ,

50 kg taklast er også tillatt, og bakkeklaringen er greie 16,1 centimeter.

Startprisen er i og for seg ålreit, og omtrent på nivå med en Volvo EX30 med det store batteriet (som der er 69 kWh brutto) og middels utstyrsnivå.

Du får også en litt mer praktisk, om enn litt mindre særegen, Hyundai Kona for de pengene - og ikke minst får du en Tesla Model Y i samme prislandskap. Akkurat dét er vanskelig å se bort fra, noe som nesten har vært gjentatt til det kjedsommelige i det siste.

Salgsstart blir i oktober, melder importør Bertel O. Steen, og de første kundebilene skal leveres i løpet av året. Bilen produseres i Kina.

