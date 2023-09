Sniktitt Fisker Pear

Fisker Pear er Fiskers «bilrevolusjon» som skal ankomme i 2025. Den skal koste fra 30.000 dollar. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

München/Tek.no: Startprisen på Fiskers billig-elbil Fisker Pear vil bli 29.900 dollar før eventuelle insentiver, varslet Fisker nylig.

Med dagens svake krone tilsvarer det cirka 320.000 kroner, men vi kan jo kanskje håpe krona vil styrke seg noe frem til første levering i 2025 og bringe den konverteringen godt under 300.000 kroner.

Pear er 4,55 meter lang. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Fem eller seks seter

På IAA-messen i München hadde Fisker europapremiere for Pear, hvis navn står for det ganske påståelige «Personal Electric Automotive Revolution» og design minner om en mindre variant av førstemodellen Ocean.

Bilen er 4,55 meter lang. Den vil dermed kunne konkurrere både opp mot større familie-SUV-er som Volkswagen ID.4 og Hyundai Ioniq 5, og ned til litt mindre biler som Volvos XC40 og nye Renault Scenic E-Tech.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Bilen vil kunne fås med både fem og seks seter, sistnevnte ved at de to setene på første rad erstattes med en benk.

Begge seteradene skal attpåtil kunne legges ned bakover for å lage noe Fisker kaller «loungemodus», som jo også vil gjøre bilen svært egnet for soving.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Inntil 560 kilometer

Nylig ble også estimert WLTP-rekkevidde for Pear offentliggjort. Bilen vil komme med to ulike batterivarianter (kapasiteten er foreløpig ikke offentlig) med rekkevidder på henholdsvis 320 og 560 kilometer etter WLTP.

Til München hadde Fisker med seg en tilnærmet produksjonsklar versjon av Pear, og vi fikk dermed anledning til å stifte nærmere bekjentskap med den.

Det må imidlertid sies at det var rimelig tydelig at bilen var langt fra masseproduksjons-kvalitet: Dørhåndtak satt ikke helt fast, det var synlige ledninger og den såkalte «Houdini»-bakluka fungerte ikke.

Solceller på taket. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Forsvinningskunstner

Pear har nemlig en litt uvanlig bagasjeromsløsning hvor selve luka og glasset forsvinner ned i bilkroppen, i stedet for at de felles opp, ned eller åpnes utover. En fordel skal være at det blir enklere å laste inn og ut om noen har parkert tett eller du befinner deg i et parkeringshus med lavt tak.

Slik ser det ut i Fiskers egen demonstrasjonsvideo:

Siden luka ikke fungerte fikk vi dessverre ikke tatt en ordentlig kikk på bagasjerommet, men det faktum at taklinja er såpass høy bakover bør gjøre rommet ganske stort og praktisk, om enn ikke allverdens dypt. Slik ser det ut i Fiskers eget bilde:

Kamera Fisker

«Froot»-skuff

Bilen har også en ganske finurlig løsning i front, med en «skuff» som kommer ut fra under panseret og ikke krever at du åpner panseret for å få tilgang til lagringsplassen der.

De fleste andre ville kalt det en frunk, men Fisker har kommet opp med sitt eget ord - «froot», kort for «front boot». Denne skuffen vil som tilvalg kunne fås isolert, slik at den brukes til å holde varme ting varme eller kalde ting kalde.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

I baksetet er det romslig både til beina og i høyden, men vi håper virkelig Fisker har tenkt å utstyre produksjonsversjonen med litt mer polstring i setene enn det den utstilte bilen hadde. Her var det som å sitte på en kirkebenk, både foran og bak.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ingen luksusbil

Ellers er det litt varebil-preg over interiøret: Her er det ingen tvil om at vi har med en rimelig og ganske pragmatisk bil å gjøre. Det er hardplast og enkle, slitesterke overflater - «utmerket for biler som deles med andre, travle barnefamilier eller folk som liker masse oppbevaringsplass overalt», slik Fisker selv beskriver det.

Velger du bilen med solcellepaneler på taket, vil det også vises tydelig inne i kabinen gjennom et rutenett over deg.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Produseres i USA - med kinesisk hjelp

Bilen skal komme med både bak- og firehjulstrekk, og 0–100 km/t er oppgitt til streite 6,8 sekunder. I tillegg har Fisker varslet at det vil komme en ytelsesvariant kalt Pear Extreme.

Pear skal leveres fra og med juli 2025, ifølge Fisker. Det er planlagt at bilen skal bygges i Ohio i USA, i samarbeid med Foxconn.

Leveransene av Fisker Ocean har for øvrig akkurat startet i Norge, og oppsjef Henrik Fisker deltar på flere utleveringstilstelninger i Norge denne uken, får vi opplyst.

Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Om den endelige produksjonsmodellen skal ha kameraspeilene er ikke avklart, opplyser Fisker.

Publisert 7. september 2023, 13:47

