Renault Scenic E-Tech ble avduket på IAA-messen i Munchen. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

München/Tek.no: 87 kilowattimer batteri, 620 kilometer rekkevidde og 545 liter bagasjerom - det er spesifikasjoner som vanligvis tilhører biler av betydelig større dimensjoner enn Renaults splitter nye Scenic E-Tech.

Den måler nemlig bare 4,47 meter i lengden, og er dermed relativt lik en bil som eksempelvis Volvo XC40, som måler 4,44 meter.

Scenic er imidlertid rundt fem centimeter lavere enn XC40, som Renault sier er en del av jobben med å gjøre den så aerodynamisk og dermed effektiv som mulig.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Kun forhjulsdrift

Akselavstanden, som gjerne sier noe om den innvendige plassen, er på 2,78 meter, som også er solid. Bilen kaster også bort lite av lengden på panser: Her er overhenget særdeles kort, med den konsekvens at det ikke finnes noen frunk.

Det Scenic ikke har, er mulighet for firehjulsdrift. Her har Renault rett og slett gjenbrukt drivlinja fra lillebror Megane E-Tech, med forhjulsdrift og varianter på 125 kW (170 hestekrefter) og 160 kW (220 hestekrefter).

Renault er dermed blant de få elbilprodusentene som fortsatt sverger til forhjulsdrift, sammen med blant andre Nissan, Peugeot og Honda.

Særdeles kort overheng - men ingen frunk. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Stor og mindre batteripakke

I tillegg til det 87 kWh store batteriet, fås også en variant med 60 kilowattimer, lik det som sitter i nevnte Megane E-Tech. Det skal gi en rekkevidde på 420 kilometer etter WLTP.

620 kilometer er for øvrig særdeles konkurransedyktig i dette segmentet. Nissans Ariya, som er rundt 15 centimeter lenger enn Scenic, har en maksimal rekkevidde på 536 kilometer, også med 87 kilowattimer. Volvos XC40 med bakhjulsdrift går inntil 570 kilometer etter WLTP.

Teslas nylig oppgraderte Model 3 har på sin side oppgitt 629 kilometer, riktignok med firehjulstrekk.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

God bakseteplass, men...

Ellers fremhever Renault bakseteplassen, oppgitt til 278 millimeter fra setekanten til ryggen på setet foran og 884 millimeter fra seteputa til taket.

Vi benyttet naturligvis anledningen til å sette oss inn, og må si at Renault har sitt på det rene: Det er imponerende god plass her bak, spesielt sett opp mot lengden på bilen.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Det er imidlertid to små minuser: Sitteputa er lav, og du blir dermed sittende med knærne ganske høyt, og det er lite plass til å skyve beina inn under setet foran.

Dermed lyver den ellers gode beinplassen litt for hvordan plassen oppleves i praksis. I høyden er det imidlertid romslig.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

En annen artig funksjon er soltaket, kalt «Solarbay», som består av flytende krystaller og kan «frostes» etter eget ønske. Du kan froste glasset trinnvis fra fronten eller fra baksiden, slik at du kan få full sol i forsetet og baksetepassasjerene kan slippe, for eksempel.

Soltak med flytende krystaller som kan frostes når du ønsker. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

En tredje finurlighet er armlenet som felles ned i baksetet, som i tillegg til koppholdere, USB-porter og et lagringsrom inneholder en mobil- eller nettbrettholder du kan flippe ut.

Enkelt, men smart.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Stort bagasjerom på papiret

Bagasjerommet måler som nevnt inntil 545 liter, men akkurat som lillebror Megane har det en ganske dyp og kort utforming som nok gjør det mindre praktisk i bruk enn på enkelte andre biler med liknende litermål, som for eksempel Volkswagen ID.4.

Med bagasjeromsgulvet i den mest romslige plasseringen får du også en ganske betydelig hump opp til bakseteryggene når du legger dem ned.

545 liter bagasjerom, men mye av plassen er i høyden, siden literne måles opp til seteryggen. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

På første rad får du en L-formet kombinasjon av instrumentpanel og infotainmentskjerm, med sistnevnte i høydeformat spredt ut over 12 tommer.

Oppløsningen er 1250 x 1562 piksler, og Renaults RLink-system er bygget på Android Automotive, som blant annet gir mulighet for talestyring med Google Assistant og navigering med Google Maps.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Maks hurtiglading er oppgitt til 130 kilowatt for modellen med det minste batteriet og 150 kilowatt for 87 kWh-varianten, og bilen har forvarming via navigasjonssystemet når du navigerer til en hurtiglader.

Bilen kan også fås med inntil 22 kW ombordlader, og den kan trekke 1100 kg henger.

Salgsstart i februar

Den norske Renault-importøren sier de satser på norgespremiere og salgsstart på Scenic E-Tech på eCarExpo-messen på Lillestrøm 9.-11. februar.

– Biler for utlevering mars/april, skriver PR- og informasjonssjef Roger Andersen i RBI Norge i en SMS.

Han sier prisen vil bli presentert samtidig med norgespremieren 9. februar. Vi gjetter nok at det store batteriet gjør at vi nok snakker nærmere halvmillionen.

Publisert 4. september 2023, 11:53

