Den beste brettbare mobilen blir (litt) ny

Galaxy Z Flip 4 får oppdateringer der det er viktigst.

Galaxy Z Flip 3 har lenge vært det beste argumentet for den brettbare formfaktoren. Z Flip 4 bygger videre på den, men det er veldig små endringer som er gjort. Designen er så å si lik.

London/Tek.no: Det er lanseringstid for nye dingser, og Samsung har akkurat vist frem sine nyeste brettbare mobiler. Én stor og én liten - Fold og Flip. I år likner nyhetene mye på fjorårets, men begge har fått viktige oppgraderinger.

Og for Galaxy Z Flip 4 er nyhetene på samme tid der det er viktigst, og der de er minst synlige. Det handler selvfølgelig om kamera og batteri, som begge skal ha blitt betydelig bedre i den nye generasjonen.

Galaxy Z Flip 4 har dessverre også blitt litt dyrere enn fjorårets storhit, og koster i år omtrent 12.000 kroner, omtrent 1500 kroner mer enn forgjengeren kostet da den var ny.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Fold 3 annonse Pris 12 490,- 6 990,- 20 490,- 13 870,- Størrelse åpen (cm) 16,52 x 7,19 x 0,69 16,6 x 7,22 x 0,69 15,51 x 13,01 x 0,63 15,82 x 12,81 x 0,64 Størrelse lukket (cm) 8,49 x 7,19 x 1,59 - 1,71 8,64 x 7,22 x 1,59 - 1,71 15,51 x 6,71 x 14.2 - 1,58 15,82 x 6,71 x 1,44 - 1,6 Størrelse utvendig skjerm (tommer) 1,9 1,9 7,6 7,6 Størrelse innvending skjerm (tommer) 6,7 6,7 6,2 6,2 Vekt (gram) 187 183 263 271 Egenskaper innv. skjerm Amoled, 120 Hz Amoled, 120 Hz Amoled, 120 Hz, S-pen-støtte Amoled, 120 Hz, S-pen-støtte Oppløsning innv. /utv. (piksler) 2640 x 1080 / 260 x 512 2640 x 1080 / 260 x 512 2176 x 1812 / 2316 x 904 2208 x 1768 / 2268 x 832 - - - - Fuktsikret Ja, IPX8 Ja, IPX8 Ja, IPX8 Ja, IPX8 Støvsikret Bytt Bytt Bytt Bytt - - - - Prosessor Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 888 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 888 RAM (GB) 8 8 12 12 Lagring (GB) 128 / 256 / 512 128 / 256 256 / 512 / 1024 256 / 512 Minnekort Bytt Bytt Bytt Bytt - - - - Hovedkamera 12 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS 12 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS 12 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS Ultravidvinkel 12 MP, f/2.2, FF 12 MP, f/2.2, FF 12 MP, f/2.2, FF 12 MP, f/2.2, FF Telekamera - - 10 MP, PDAF, OIS, 3X 12 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 2X Selfie 10 MP, f/2.4 10 MP, f/2.4 4 MP, f/1.8 + 10 MP, f/2.2 4 MP, f/1.8 + 10 MP, f/2.2 - - - - Batteristørrelse (mAh) 3700 3300 4400 4400 Lading Inntil 25W, Qi trådløs Inntil 15W, Qi trådløs Inntil 25W, Qi trådløs Inntil 25W, Qi trådløs Pris ved lansering Fra 12.000 kr Fra 11.500 kr Fra 19.700 kr Fra 19.500 kr

Det gikk lenge rykter om litt større ytre skjerm. De stemte ikke.

Så like at du ikke ser forskjell

Designmessig er Flip 4 mer eller mindre akkurat som før. Ser vi bort fra at Samsung nå skal la kjøpere lage skreddersydde fargekombinasjoner ved nettbestilling, er det ingenting som gjør det mulig å se forskjell på Z Flip 3 og Z Flip 4 fra utsiden.

Det er greit nok i grunnen, siden treern hadde et særdeles vellykket design, men også uvanlig gitt at det normalt er tydelige hint om hva som er nytt på utsiden.

Heller ikke for Galaxy Z Fold 4 er det enkelt å se at det er snakk om en ny telefon.

Dette føles derfor litt som «mellommodeller» der Samsung først og fremst stopper opp og flikker på prioriterte deler av innmaten.

Det er fortsatt en plasthinne over bretteskjermen. Den kan ikke tas av, men det er mulig å bytte den på verksted.

Flip bør ha mye bedre batteritid

For Galaxy Flip har batteriet økt relativt betydelig, fra 3300 mAh til årets 3700 mAh. Ikke bare er det en økning på nokså solide 400 mAh, men telefonen er også utstyrt med årets Snapdragon 8+ Gen 1-prosessor. Ikke for å bli altfor teknisk, men vi har blitt overbevist av batteritiden på alle telefonene vi så langt har testet med denne brikken i. Alt tyder på at den bidrar en del til å holde strømforbruket nede.

Til sammen kan det bety en Galaxy Flip 4 kanskje ikke må lades i nærheten av like ofte som før. For mange var det nettopp her akilleshælen til forrige utgave lå.

Det planlegges muligheter for å bestille i akkurat den fargekombinasjonen man selv føler for. Her en egenkomponert variant ved en «gimmickrobot» som viste frem telefonen med påsatte deksler. Ut fra det vi forstår vil det ikke være mulig å se telefonen sin bli satt sammen, selv om Samsung viste det frem slik under sine tidlige visninger av mobilen.

Mer lyssterkt kamera - men hvordan?

Det andre «problemet» med Flip 3 var at den ikke hadde allverdens til kamera på baksiden. Det var greit nok, men i sammenlikning med tilsvarende prisede telefoner, så som inngangsmodellene i Galaxy S-serien, var det nokså stor forskjell. Litt av den forskjellen ble riktig nok hjulpet av god programvare og at Flip-serien kan være sitt eget stativ. Du bretter den bare halvt sammen og lar den fotografere på selvutløser.

Med Flip 4 skal lysstyrken til kameraet ha økt med 65 prosent. Akkurat hvordan det gjøres er ikke klart, for det er stadig såvidt vi vet et 12 megapikslers kamera med f/1.8 optikk foran. Har Samsung byttet ut kamerabrikken med en større skal det uansett ikke allverden til - for den som sto i forrige Flip-modell var ikke fryktelig stor.

Også Fold 4 er kosmetisk nesten helt lik sin forgjenger. Men den har blitt ørlite grann mindre.

For Galaxy Fold har det kommet et vesentlig mer høyoppløselig kamera. Her er det nå 50 megapiksler som gjelder mot forrige generasjons 12. Ellers er tallene for optikken og ultravidvinkelen like.

Hva de ekstra megapikslene kan bidra med av bildekvalitet kan bli spennende å se, men her var også fjorårets modell langt nærmere «vanlige toppmodeller» enn Flip var. Så fullt så stor avstand er det ikke å hente inn.

Den store indre skjermen er rask og støtter digital penn.

Endringer som må prøves for å merkes

I kortvarig nærkontakt med de to telefonene før lansering føles de forbløffende like fjorårets modeller. Samtidig er forbedringene plassert akkurat der de bør. Det er vanskelig å teste ting som kamera og batteriytelse på noen korte minutter med hver telefon.

Hvis lovnadene stemmer, kan dette være en rimelig kurant oppdatering. Her er det og verdt å nevne at den oppgraderte maskinvaren bidrar til å fremtidssikre to telefoner som i stor grad vil kjøpes av folk som er opptatt av mobilen sin, og dermed antakelig bruker den mye.

Hvor blir det av skjermforbedringene?

Hovedkameraet i Fold 4 har fått den største enkeltoppgraderingen her.

Men det er ikke til å stikke under en stol at jeg mistenker kameraet på Galaxy Z Flip 4 kunne vært tjent med en enda større oppdatering. Og etter noen saftige og raske oppdateringer for foldeskjermene inni i de første generasjonene av denne typen mobiler, virker det nå som det går saktere.

Et syltynt glasslag, såkalt UTG, ble lagt til i den første Galaxy Flip-modellen for et par år siden. Men den lille «bøyestripen» i skjermen er til stede fortsatt, og det samme er plastbeskytteren oppå skjermen. Den som du ikke kan bytte ut selv.

Galaxy Fold skal ha fått et mindre synlig «hull» for selfiekameraet i innerskjermen. Den er gjemt under aktive skjermpiksler. I fjorårets modell var det svært synlig hvor det var, og selv om Samsungs representant i London gjorde alt hun kunne for å få oss til å bekrefte at det var bedre skjult i år - var det ikke så mye enighet å hente om akkurat den saken. Det er fortsatt nokså godt synlig hvor kameraet er gjemt.

Pikslene over selfiekameraet på innsiden av telefonen skiller seg fortsatt ut fra omgivelsene, men de skal ifølge Samsung ha blitt noe mindre synlige enn før.

Det er i grunnen en underlighet, ettersom vi vet at for eksempel Xiaomi får til å skjule kamera under skjermen uten store, skjemmende piksler over. Men kan hende er de side om side «litt bedre» enn i fjor med Fold 4.

Førsteinntrykket av disse to mobilene bærer litt preg av «ventepille», men en der noen av de viktigste innsigelsene likevel adresseres.

Kan gjøre forgjengerne ekstra gunstige

Samsung skulle vise fram Z Flip 4s mer lyssterke kamera. Det er nok bedre å teste kameraet i mer naturlige omgivelser enn her.

Typisk synker fjorårsmodellene en del i pris når nye varianter dukker opp. Og vi har allerede sett Galaxy Z Flip 3 nede i rundt 7.000 kroner. Og det er fortsatt en usedvanlig god mobiltelefon.

Dermed er det et stort spørsmål hvor mye verdt det større batteriet er, og hvor mye ekstra man kan få ut av kameraet i Z Flip 4. Kan hende er det ikke verdt 5.000 kroner? Som alltid vil det likevel være spennende å se hva Samsung inkluderer ved forhåndskjøp. Om du timer handelen riktig kan det hende differansen i pris sukres av hodetelefoner eller annet nyttig.

En annen ting det er verdt å følge med på er om Motorola oppdaterer sin svært trivelige brettemobil, Razr 5G for å holde følge.

