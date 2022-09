Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Slik er Samsungs første OLED-spillskjerm

Trenger ikke PC for å spille.

Samsung Odyssey OLED G8.

Tek.no/Berlin: Under den pågående IFA-messen viste Samsung frem den første OLED-baserte spillskjermen sin. Den har fått navnet Odyssey OLED G8 og blir også blant de første som får følge av selskapets «Gaming Hub» med tilgang til strømmetjenester.

Skjermen måler 34 tommer, noe som bidrar til at den faktisk kan få plass på de fleste pulter, i motsetning til andre større spillskjermer med OLED-panel som er vist frem den siste tiden. Panelet er svakt buet (en kurvatur på 1800R), har en oppløsning på 3440 x 1440 piksler og en oppdateringshastighet på 175 hertz. Ettersom det er basert på OLED-teknologi har det nær umiddelbar responstid og uendelig sortnivå.

AMDs FreeSync Premium-teknologi sørger samtidig for at du kan spille uten «riving» eller mikrohakking med de nyeste konsollene eller spill-PC.

Av tilkoblingsmuligheter finner vi noe så sært som Micro HDMI 2.1 og Mini DisplayPort 1.4. Samt USB-C. Trolig er disse valgt for å spare plass.

Skjermen har ikke fått noen pris enda, men Samsung forteller oss at den kommer i løpet av 4. kvartal, som strekker seg fra oktober ut desember.

G8 er lekker å se på, men innholdet den kan vise er enda mer imponerende.

Bildekvaliteten imponerer oss

En av fordelene ved OLED er at teknologien tillater produsentene å lage veldig slanke monitorer. Og G8 er definitivt slank.

Forsiden er stilren og rammene relativt slanke. Heller ikke foten er spesielt ruvende, noe som er litt utypisk for en spillskjerm, men likevel veldig velkommen. Foten har også en par praktiske funksjoner, som høydejustering og et hull hvor du kan tre inn kablene for å holde lettere styr på dem.

Når det gjelder bildekvaliteten virker denne å være fra øverste hylle. Som vi er blitt vant med fra OLED-TV-er har også denne monitoren et knallgodt sortnivå som gir helt stummende mørke der det skal være det.

Videre smitter OLEDs presisjon over på fargene, som virker å være meget gode og livlige. Det virker også som panelet kan trykke ut ganske god lysstyrke. Da vi prøvde oss på et spill med gjennomførte grafiske effekter og HDR-modus aktivert var det en ganske blendende sol vi får i fleisen.

Vi har naturlig nok ikke med oss noen målere til Berlin for å sjekke «inputlagen» på skjermen, men ut ifra følelsen vi får av å spille et raskt FPS-spill virker det ikke å stå på skjermens ytelse her. Det hjalp dessverre ikke på undertegnedes spillprestasjoner, dog.

Skjermen er veldig tynn, og baksiden har et RGB-lys som lyser opp veggen.

På baksiden av skjermen finner vi et lyssystem Samsung kaller «Core Lightning Plus». Det er en sirkel av RGB-lys som du kan programmere til å vise fargene du selv ønsker, eller reflektere miljøene du utforsker i spillet du spiller. Tanken her er å «utvide» spillverdenen til spillområdet ditt. Funksjonen fungerte ikke særlig godt på demo-området til Samsung der veggene var mørke. Trolig har den større hell med hvite eller lyse vegger.

Odyssey OLED G8 blir en spennende monitor å få inn til test. OLED har lenge vært en gnistrende teknologi for TV-er, og det virker ikke som teknologien vil stå særlig tilbake for andre teknologier i en monitor.

Strøm spill direkte

Via nevnte Gaming Hub kan du strømme både film og spill til skjermen, og bruke den selv om den ikke skulle være koblet til en PC eller konsoll.

Strømmetjenester som Amazon Prime og Netflix, samt spillstrømmetjenester som Xbox Game Pass, Google Stadia og Nvidia GeForce Now er støttet.

Samsung har integrert den samme Game Hub-tjenesten i sine nyeste TV-er, og vi kan ikke annet enn å tenke at tjenesten hører bedre hjemme der enn på spillskjermer. Kjøper du først en rask og dyr spillskjerm er det jo for å koble den til PC eller konsoll.

Vi har tidligere testet spillstrømmetjenestene Samsung har inkludert, og konkluderte med at de ikke er særlig egnet for spill der presisjon eller hurtighet er viktig, som for FPS- RTS-, plattform- eller racingspill.

Les også Straks slippes Samsungs 55-tommers superskjerm

Samsung Odyssey OLED G8 annonse Sjekk prisen